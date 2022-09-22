11 малоизвестных фактов о знаменитых людях, узнав которые опешат даже их преданные поклонники

Зачастую личная жизнь знаменитостей интересует поклонников даже больше, чем их творчество. Особо преданные фанаты знают биографии своих кумиров наизусть. Но даже от их внимания порой ускользают некоторые любопытные сведения.

Мы в ADME выделили 11 увлекательных фактов, которые известные люди каким-то образом сумели скрыть от широкой публики.

Хэлли Берри заплатили $ 500 тыс. за сцену без одежды

SILVER PICTURES / Album / East News

За свою роль в фильме «Пароль „рыба-меч“» Хэлли Берри получила $ 2,5 млн, из которых $ 500 тыс. актрисе заплатили в качестве бонуса за 10 секунд съемок без одежды.

Скарлетт Йоханссон записала дуэт с Дэвидом Боуи

О музыкальной карьере Скарлетт Йоханссон знает не так много людей. А между прочим актриса выпустила 2 студийных альбома и даже записала треки с самим Дэвидом Боуи.

Массажист Эндрю Гарфилда помог ему получить главную в его карьере роль



За исполнение роли в мюзикле «Тик-так, бум!» Эндрю Гарфилд получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар». Но этого всего могло не быть, если бы не массажист актера и его близкий друг Грегг Миле, а точнее, замолвленное им словцо. По счастливой случайности среди клиентов Грегга оказался режиссер ленты Лин-Мануэль Миранда. Во время очередного сеанса массажа Миранда поведал Греггу, что собирается снять новый фильм и подумывает взять на главную роль Эндрю Гарфилда, да вот только сомневается в его музыкальных способностях. На что Миле, ни минуты не сомневаясь, ответил, что Гарфилд умеет все. Последнему не оставалось ничего, кроме как записаться на уроки вокала. В итоге он не только не подвел друга, но и сделал большой рывок в своей карьере.

Мерил Стрип фанатела от The Beatles и 3 дня уговаривала родителей разрешить ей пойти на концерт группы

Invision / Invision / East News

В молодости Мерил Стрип, как и многие представители ее поколения, была ярой поклонницей The Beatles. Она 3 дня умоляла родителей отпустить ее на концерт молодой британской группы в Нью-Йорке и даже пообещала мыть посуду следующие 4 года. Мечта Мерил сбылась, и она оказалась среди тысяч счастливчиков на стадионе Ши в 1966 году. Будущая звезда Голливуда даже подготовила по этому случаю плакат с надписью: «Пол, я люблю тебя!». Стрип рассказала эту трогательную историю, когда в 1990 году вручала своему кумиру памятную награду «Грэмми».

Энтони Хопкинс так напугал Джоди Фостер, что она не разговаривала с ним до конца съемок

В это сложно поверить, но Джоди Фостер и Энтони Хопкинс не обмолвились ни единым словом на протяжении всего съемочного процесса. Актер так правдоподобно вжился в роль ужасающего доктора Ганнибала Лектера, что во время первой же читки до смерти напугал партнершу. Неудивительно, что после этого у Фостер отпало всякое желание находиться с коллегой в одной комнате и актриса избегала его общества до конца съемок. В последний день Хопкинс подошел к Джоди, и та призналась, что боялась его. В ответ актер пошутил, что это чувство было взаимным.

Ребел Уилсон уменьшила возраст на 6 лет

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

В 2015 году Ребел оказалась в центре скандала: австралийский таблоид обвинил актрису в том, что она водит весь мир за нос, скрывая свой настоящий возраст. Звезда действительно говорила, что родилась на 6 лет позже, чем было на самом деле.

Джейн Фонда училась на одних курсах с Мэрилин Монро

Дело было в Нью-Йорке в 50-х годах прошлого века. Тогда еще начинающая актриса Фонда брала уроки актерского мастерства в знаменитой школе Ли Страсберга. Вместе с Джейн в классе училась к тому времени уже довольно известная Мэрилин Монро. Но, как заметила Фонда, несмотря на бешеную популярность, Мэрилин отличалась робостью и неуверенностью в себе, что совсем не вязалось с ее экранным образом.

Анджелина Джоли увела жениха у подруги детства Лоры Дерн

John Salangsang / Shooting Star / East News , East News

Актрисы знали друг друга с самого детства, так как их отцы Джон Войт и Брюс Дерн дружили. Но по стечению обстоятельств, когда девушки уже были взрослыми, их отношения испортил любовный треугольник. В 1999 году жених Лоры Билли Боб Торнтон безо всяких объяснений съехал от нее, связав жизнь с тогда еще начинающей актрисой Анджелиной Джоли, с которой познакомился на съемках драмы «Управляя полетами». Лора тяжело переживала разрыв и даже сравнила его с внезапной смертью.

Виктория Бекхэм каждый день ест одно и то же блюдо

Несгибаемой силе воли бывшей «перчинки» позавидует даже олимпийский чемпион. По словам ее супруга Дэвида Бекхэма, Виктория на протяжении более чем 25 лет каждый день ест одно и то же: рыбу на гриле и овощи на пару. «Вероятно, единственный случай, когда она сделала исключение, произошел во время ее беременности нашей дочерью Харпер», — добавил футболист.

Шер отказала самому Элвису Пресли

Dee Cercone / Everett Collection / East News

Шер вскружила голову многим звездным мужчинам. А однажды интерес к певице проявил сам король рок-н-ролла Элвис Пресли. Певец пригласил девушку на свидание, но она была так взволнована, что не придумала ничего лучше, чем отказать ему. С тех пор прошли десятилетия, но в 2010 году звезда сказала, что сильно жалеет о своем решении.

Блейк Лайвли подбирает платья под цвет ковровой дорожки

, Kristin Callahan / Everett Collection / East News , © Sky Cinema / Shutterstock.com Rob Rich / WENN.com / agefotostock / East NewsKristin Callahan / Everett Collection / East News

Мы не раз писали о том, что Блейк Лайвли очень трепетно относится к созданию своих образов для красных дорожек, но чтобы настолько... Если присмотреться к нарядам актрисы разных лет, то можно заметить одну поразительную деталь: все платья выполнены в той же цветовой гамме, что и ковровая дорожка Института костюма. Напрашивается вывод, что Лайвли намеренно подбирает одежду под цвет дорожки. Иначе как можно объяснить такое количество совпадений.

Какие из этих фактов удивили вас больше всех?