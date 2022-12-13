11 вещей, которые я перестала делать, потому что считаю себя слишком старой для этого. И теперь счастлива

Совсем скоро мне будет 40, и из каждого утюга я слышу, что я чего-то там должна или не должна делать на 4-м десятке своей жизни. Магазины с косметикой предлагают кремы, которые волшебным образом превратят меня в 20-летнюю, а мама пытается повесить на меня золотые сережки, потому что «бижутерию в твоем возрасте уже не носят». Но я считаю, что все это стереотипы, поэтому составила свой личный список того, что перестала делать в свои годы.

Терпеть несправедливость в свой адрес и помалкивать

«Промолчи — за умную сойдешь» — слышали такое изречение? Сейчас я с ним не согласна. Но было время, когда все называли меня молчуньей. Я боялась сказать что-нибудь глупое и неуместное. На планерках помалкивала в уголке, а на посиделках с друзьями кто-нибудь постоянно подкалывал: здесь ли я вообще или уже ушла. Сейчас я готова поставить на место любого, кто начинает меня критиковать, несправедливо обвиняет или отпускает колкости. В 11-м классе дочь ходила на собрания по поводу выпускного вечера сама: интересно ей было. Я пришла только деньги сдать, а класрук мне озвучивает сумму больше оговоренной. На мой немой вопрос отвечает: «Другие мамы ходили, обсуждали, а вы явились на все готовенькое.» С минуту я молчала, а потом решила прояснить: «Может быть, мне к директору сходить и обсудить эту досадную несправедливость?» Она с отвращением посмотрела на меня, но сделать ничего не смогла — пришлось взять ровно столько, сколько положено.

Следовать стереотипам возраста

Говорят, в мои годы уже нельзя набивать татуировки, красить волосы в неестественные цвета и надевать открытый купальник. Я считаю, что все это стереотипы и никто не может запретить мне делать то, что я хочу. В рамках закона, естественно. В прошлом году дочь захотела покрасить волосы в ярко-голубой. И я не отговаривала ее, мало того, мы вместе пошли в салон и вышли из него с волосами цвета неба. «И как ты не боишься?» — даже дочь не могла поверить в то, что я решилась на такую перемену. Хотя по глазам я видела, что она радуется именно такой слегка безбашенной маме. А мне нравится новый образ, к тому же я всегда могу вернуть все обратно, если надоест. Вечером позвонила мне мама и давай втюхивать золотые сережки от бабушки. Мол, бижутерию в твоем возрасте уже не носят. Я мысленно хихикнула. Она сразу забыла бы о бижутерии, если бы знала, что сегодня я сотворила с собственными волосами.

Жить со своими тараканами в голове и терпеть их

Раньше я сама читала книжки по психологии и следила за высказываниями именитых экспертов. Но в какой-то момент узнала, что у каждого уважающего себя специалиста есть свой психолог. То есть наличие знаний не означает, что можно самостоятельно решить свои проблемы. Все-таки и стоматологи сами себе зубы не лечат, а ходят к коллегам. Я посещаю психолога, и мне не стыдно, что кто-то копается в моих детских обидах, корректирует установки и порой доводит до слез. Во-первых, это делается с моего согласия и за мои деньги. Во-вторых, со стороны действительно виднее (если это со стороны специалиста, конечно). Я сама была в шоке от того, сколько очевидного я упускала во времена самокопания.

Переживать из-за мнения окружающих

Этим летом мы встретились с одноклассниками. Одни за границу уехали, а сюда лишь на побывку приезжают. Другие уже третий бизнес открывают. Третьи вообще удачно женились / вышли замуж и дом в элитном районе строят. У меня этого всего нет. Я так открыто и говорила: да, я не добилась каких-то «успешных успехов» к своим годам, но у меня есть любимый муж, классная работа и умная дочурка. Если кто-то считает, что я не дотягиваю до его уровня, мне ровным счетом наплевать. Я живу в свое удовольствие, и ничье мнение не сможет этого изменить.

Хранить ненужное

Раньше я очень любила всякие милые вещи: блокноты, сувениры, привезенные из путешествий, красивые кружки и разноцветные футболки. А потом, когда пришлось переезжать очень-очень далеко, разлюбила. Весь этот хлам занимал кучу коробок. Прикинув, что самой тащить все это добро будет, мягко говоря, тяжело, а грузчикам переплачивать не хотелось, я сделала несколько походов к ближайшей мусорке. И мне это понравилось. Ведь о тех вещах я больше не вспоминала, и они не занимали половину моих шкафов. Сейчас у меня правило: перебирать вещи примерно раз в 3–4 месяца. И если за это время я ни разу не достала какой-то сувенир из тумбочки, он отправляется в мусор. А что-то более-менее ценное, но ненужное, я продаю.

Переживать из-за возраста

У меня есть одна подруга. Она младше меня почти на 10 лет, ей скоро исполняется 30. Когда я без задней мысли напомнила ей про то, что неплохо было бы с размахом отметить юбилей, она разрыдалась. Ведь ей УЖЕ 30, у нее уже морщинки и седые волосы. Я поспешила ее успокоить: «30 лет — это молодость. И 40 лет тоже. И 50. И вообще когда захочешь. Маркетологи изо всех щелей говорят тебе, что после 30 жизнь заканчивается и ты обязана сделать все, чтобы внешне оставаться 20-летней. Просто если ты примешь себя со всеми морщинками и сединой, им не на ком будет зарабатывать». Я искренне считаю, что красота для каждого возраста своя и не нужно пытаться ее подогнать под некие стандарты. Мне даже искренне интересно, как я буду выглядеть в 50 или 60 лет. А в 70?

Продолжать общаться с неинтересными людьми и оправдывать окружающих

Раньше я общалась с подругами детства, потому что «ну столько лет дружим». Хотя уже очень давно стало понятно, что идем мы с ними в разных направлениях, а после наших встреч я была выжата как лимон. Не призываю разорвать все связи, которые не устраивают. Но свести контакты к минимуму — вполне реально. А еще раньше я постоянно оправдывала плохих людей. Был у меня один знакомый. Зарабатывал тем, что находил лазейки в законе и бесстыдно этим пользовался. Хотя это и не было преступлением, мне все это казалось жутко неправильным. Но я оправдывала его тем, что он сирота, жизнь была тяжелой и тому подобное. А потом пораскинула мозгами и поняла: а много ли у кого жизнь была простой и беззаботной? Дает ли это право поступать некрасиво? Перестала общаться с ним без сожаления.

Забивать на свое тело

Я всю жизнь борюсь с собственным весом. Раньше худела, чтобы выглядеть стройной. Потом расслабилась и приняла тот факт, что худышкой без экстремальных диет мне не быть. Вроде бы я приняла свою внешность, но однажды ко мне постучалось мое тело с вопросом: «И долго еще игнорировать будешь?» Одно время вес был выше нормы, хотя и ненамного. И я поймала себя на мысли, что мне тяжело ходить, с утра отекает лицо, преследует постоянная усталость. Попробовала устраивать домашние тренировки. Раньше меня на занятия не загнать было, а теперь не выгнать. Честно сказать, чувствую себя сейчас лучше, чем в 20: не болит ни спина, ни шея, а усталость как рукой снимает.

Пренебрегать собственным комфортом

Раньше было неловко рано уходить из гостей, из-за чего я могла не выспаться и пойти в ужасном состоянии на работу. Сейчас без задней мысли вызываю такси и прямо говорю, что мне пора в кроватку, поэтому до свидания. В моем доме появились блэкаут-шторы, увлажнитель воздуха, ортопедический матрас. А вместо шпилек — удобные туфли на низком каблуке, внутри которых лежат сделанные на заказ стельки.

Пытаться выглядеть очень умной

Раньше я старалась всем понравиться. Но почему-то была уверена, что для этого нужно знать ответ на любой вопрос или уметь решить любую проблему. Я бралась за все, ничего не прося взамен. Порой мне становилось даже стыдно, что я чего-то не знаю. А теперь я могу без всяких сожалений и раскаяний кинуть собеседнику «не знаю» и отправить его задавать такие вопросы в интернет или к специалистам. Все-таки я не энциклопедия.

Обесценивать свои достижения

Да, я до сих пор не построила дом, не получила Нобелевскую премию или «Оскар», и деньги тоже не спешат меня испортить. Но я научилась замечать свои небольшие достижения: вот я вернулась к тренировкам после длительной болезни, а тут я план на работе перевыполнила. Да и вообще вчера научилась печь кукурузный хлеб. Короче, молодец я. А в совсем плохие дни я мысленно хвалю себя за то, что сварила макароны или стерла пыль с полки, а порой и вовсе за то, что встала с кровати. Зато я никогда не унываю, ведь меня невозможно заставить чувствовать себя плохо из-за отсутствия больших достижений. Мое внутреннее спокойствие стало гораздо ценнее, чем гордость.