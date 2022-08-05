11 знаменитостей рассказали, как им удается выглядеть так молодо без маховика времени

Сложно поспорить с тем, что на красных ковровых дорожках звезды смотрятся просто сногсшибательно. И конечно, многие из них вовсе не выглядят на свой возраст. Порой, узнав дату их рождения, мы сомневаемся: неужели им действительно столько лет?

Мы в ADME заглянули в биографии знаменитостей, хорошенько поискали в интернете и теперь расскажем, кто из звезд раскрыл секрет вечной молодости.

Вера Вонг (73 года)

Вера Вонг в свои 73 года выглядит от силы лет на 45. В многочисленных интервью все допытываются, в чем же ее секрет. Вере скрывать нечего. Она признается, что один из главных секретов — сон. Свою отличную форму модельер объясняет также тем, что в молодости она много занималась спортом.

Сальма Хайек (55 лет)

Сальма — обладательница идеальной фигуры и отличной кожи. В своем блоге она рассказала, что один из ее секретов — апельсиновый коктейль. В него входят сами цитрусы, куркума, черный перец и облепиха. Еще один секрет в правильном умывании. Актриса не пользуется средствами для умывания с утра. По ее мнению, если хорошенько очистить лицо перед сном, наутро кожа не будет нуждаться в жестких пенках и можно просто сбрызнуть ее водой.

Хэлли Берри (55 лет)

lizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

В свои 55 лет Хэлли активно тренируется, мотивируя женщин по всему миру следовать ее примеру. Она постит свои тренировки в социальных сетях. Много времени актриса уделяет также уходу за лицом. Один из ее секретов — коллагеновые маски. Хэлли также пьет костный бульон. «Сходите в мясную лавку, попросите, чтобы мясник отдал вам кости, — скорее всего, он сделает это бесплатно, потому что так и так собирался их выбросить. Варите их на медленном огне около суток, а полученный бульон выпейте», — советует звезда.

Николь Кидман (55 лет)

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Очевидно, что актриса прибегала к помощи пластических хирургов и косметологов. Однако сама знаменитость тратит много сил и времени на поддержание красоты и молодости. Она регулярно тренируется, ест только фермерские продукты и медитирует по 20 минут в день. Актриса делает маски для волос и пьет витамины, чтобы снизить ломкость ногтей. Николь также принимает ванны с большим количеством увлажняющего масла. Еще один лайфхак Кидман: если после тяжелого трудового дня лень снимать макияж, можно использовать очищающие салфетки. Также она не красится в обычной жизни и никогда не забывает о защите от солнца.

Дженнифер Энистон (53 года)

Дженнифер призналась: ее удивляют комментарии о том, что она отлично выглядит в свои годы. Актриса вообще не считает, что с возрастом люди начинают выглядеть «хуже». Тем не менее она много работает над своей внешностью. Каждое утро Энистон начинает с сока сельдерея, затем пьет разбавленный яблочный уксус. Завтракает знаменитость только спустя полчаса. Еще в интернете есть рецепт ее знаменитого салата, которым актриса обедала почти каждый день на протяжении 10-летних съемок сериала «Друзья». Он готовится из булгура, огурцов, нута, зелени, сыра фета и фисташек. Актриса призналась, что не боится хлеба и ест его в меру. Также Энистон принимает коллаген и много тренируется, выбирая различные виды физической нагрузки.

Джулианна Мур (61 год)

ANGELA WEISS / AFP / East News

Как и Николь Кидман, Джулианна не красится в обычной жизни. Кроме того, Мур с 23 лет каждый день наносит на лицо солнцезащитный крем. Она старается гулять только в теньке и редко выбирает открытые веранды в ресторанах. Перед важными выходами в свет Мур не ест суши и другие продукты с высоким содержанием натрия. Актриса — поклонница мезотерапии. Эту процедуру косметологи используют, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Ну и конечно, она не забывает о спорте. «Я стараюсь заниматься йогой 4–5 раз в неделю», — говорит Мур.

София Вергара (50 лет)

Invision / Invision / East News

Обладательница сногсшибательной фигуры София Вергара призналась, что тренироваться не любит, хотя ей и приходится это делать. Она тренируется 2–3 часа в неделю, отдает предпочтение водным видам спорта, йоге и танцам. Лицо актрисы всегда выглядит аккуратно. Один из ее секретов — помада. Женщина носит ее постоянно, это создает видимость опрятности и ухоженности. Питается София часто, 5 раз в день, и совсем не ест красное мясо.

Дженнифер Гарнер (50 лет)

Invision / Invision / East News

Как и многие коллеги по цеху, Дженнифер бережет кожу от солнца. Еще она фанат ретинола — косметического средства, которое помогает бороться со старением и несовершенствами кожи. Со стрессом Гарнер справляется с помощью кардиотренировок. А еще она не использует фен: женщина позволяет высыхать своим волосам на воздухе. Кроме того, знаменитость и ее семья выращивают овощи и фрукты, так что за питанием Дженни следит.

Дженнифер Лопес (53 года)

В одном из интервью Джей Ло призналась, что в свои годы чувствует себя не старше чем на 20 лет. Она рассказала, что весь секрет в тщательном уходе за телом и душой. Певица практикует медитации, регулярно тренируется, пробуя различные упражнения. «Иногда я бегаю, катаюсь на велосипеде, хожу в спортивный зал, а иногда попросту танцую 8 часов подряд. Главное — продолжать двигаться», — говорит она. Дженнифер рассказала также, в чем секрет ее идеальной кожи. Она называет его «5 С»: сон, солнцезащитный крем, сыворотки, сапплементы (различные биодобавки) и спокойствие.

Пенелопа Крус (48 лет)

CJ Rivera / Everett Collection / East News

Актриса призналась, что сейчас чувствует себя гораздо увереннее, чем в то время, когда она была моложе. Звезда завтракает нежирным белком, цельнозерновыми продуктами, ест много свежего авокадо, употребляет оливковое масло. Перекусывает женщина орехами и фруктами. Она избегает глютена и пьет много воды. До рождения первого ребенка Пенелопа часто занималась в зале. Сейчас она отдает предпочтение бикрам-йоге — йоге, которая проводится в очень теплом помещении. Знаменитость полностью отказалась от вредных привычек, старается избегать сахара и молочных продуктов.

Анджела Бассетт (63 года)

Invision / Invision / East News

Актриса к возрасту относится спокойно и говорит, что 60 лет — это новые 40, а 70 — новые 50. Она советует снизить стресс и перестать горячиться. Косметику знаменитость использует различную, главное, чтобы она подходила под тип ее кожи. 2 раза в неделю Бассетт занимается с тренером. А еще у нее есть собственная формула питания. В понедельник и вторник она ест углеводы, в среду и четверг — белки, овощи — каждый день. Первые 4 дня в неделю она совсем не ест жиров, а в пятницу, субботу и воскресенье, напротив, употребляет полезные жиры в большом количестве. Предпочтение она отдает рыбе, маслу, миндалю.