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12 фишек стиля Мадонны, которая даже в 64 года не перестает шокировать мир моды и нас с вами

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Многих популярных людей называют иконами стиля. Но не все они могут похвастаться тем, что их наряды выставлены в музеях. Поп-дива Мадонна этим гордиться может, ведь она признанная икона, которая поменяла мир моды. Причем не раз. Вот какие стильные приемы использует певица.

Любит кроп-топы

Michael Ferguson/PHOTOlink /Courtesy Everett Collection/East News, East News

Сейчас кроп-топы надевают многие современные женщины разных возрастов. А еще десятилетия назад Мадонна демонстрировала свой живот, надевая разнообразные укороченные топы.

Носит нижнее белье как основной наряд

East News

Некоторые эксперты в мире моды считают, что именно Мадонна сделала нижнее белье основным нарядом. Многие ее образы выглядят из-за этого довольно откровенно. Кстати, такой прием можно использовать и в обычной жизни, например, надев бра под расстегнутый пиджак, сейчас это тренд.

Добавляет в образы перчатки

Adam Scull/PHOTOlink/Everett Collection/East News

Еще в начале карьеры поп-дива носила перчатки без пальцев. Например, в 80-х годах Мадонна свела с ума модниц своими кружевными перчатками, поверх которых надевала множество браслетов.

WARNER BROTHERS / Album/EAST NEWS

Мадонна в 29 лет

В ранних образах появлялись и дерзкие кожаные перчатки, которые перекочевали в наряды Мадонны десятилетия спустя.

AP/East News, AP/East News

Мадонна в 54 года.

Вот как, например, она сочетает элегантные платья с дизайнерскими кожаными перчатками, к которым традиционно добавляет разнообразные браслеты.

Причем такой аксессуар звезда надевает не только на красную дорожку, но и выбирает их в обычной жизни для casual-образов.

Надевает конические бюстгальтеры, которые стали ее культовой фишкой

Courtesy Everett Collection / East News

Конический бюстгальтер не просто часть стиля певицы. Пожалуй, это один из самых значимых вкладов в модную индустрию Мадонны. Ведь такой фасон, который сотворил Жан-Поль Готье, вошел в историю и стал вдохновением для многих модельеров.

GERARD JULIEN/AFP/East News

С дизайнером Жан-Полем Готье у Мадонны связано многое. Помимо того что он создавал для нее разнообразные конические бра, модельер также приглашал певицу на свои показы.

ASSOCIATED PRESS/East News, EAST NEWS, © Ricky Vigil M / Contributor / GC Images / Getty Images

Кстати, впервые подобный образ был создан для Мадонны вовсе не Жан-Полем Готье, которому в итоге досталась вся слава. Конический бюстгальтер придумала дизайнер Марлен Стюарт для мирового тура певицы в 1987 году. И такой прием поп-дива использует и по сей день.

Конические бюстгальтеры стали и частью несценического образа других звезд. Например, вот как их носит модель и певица Дита фон Тиз.

Dome, Jones, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Подобный не сильно откровенный и не вызывающий наряд подойдет для многих случаев.

Делает отсылки к популярным образам других знаменитостей

Мадонна умеет не только создавать тренды, но и использовать уже существующие. Например, она сделала бомбическую копию популярного образа Мэрилин Монро. Неповторимый оригинал — розовое платье — Мэрилин представила миру в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». В таком же образе Мадонна снялась в клипе 1985 года «Material Girl».

© Alyse & Remi / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 2.0, Wiese/FaceToFace/REPORTER / East News

В 1991 году певица пришла в образе Монро на вручение премии «Оскар» под руку с Майклом Джексоном. И это повлияло на всю историю моды на красной ковровой дорожке.

В 1990 году поп-звезда исполнила свой хит «Vogue» в костюме Викторианской эпохи. Это то же платье, которое носила Гленн Клоуз в фильме 1988 года «Опасные связи».

Следит за модными веяниями и добавляет в образы то, что популярно прямо сейчас

WARNER BROS. PICTURES / Album/EAST NEWS

В образах Мадонны всегда прослеживались элементы стиля того или иного времени. Например, в 1980-х годах на фоне популярности панк-музыки стиль певицы также отражал особенности панк-моды.

В 2022 году 64-летняя Мадонна выходит на публику с осветленными бровями — это тренд последнего времени. Она явно многое знает о модной индустрии.

Дополняет наряды кожаными кепками

Palace Lee, PacificCoastNews/EAST NEWS

Мадонна часто надевает кожаные кепки — носила их в молодости и добавляет к своему образу и по сей день. В подобном головном уборе она появилась в фильме 1987 года «Кто эта девчонка?», где сыграла главную роль.

Разрушает стереотипы о том, как нужно одеваться после 60

64-летняя поп-дива по-прежнему носит обтягивающие наряды с декольте и рваные джинсы.

Сочетает жакеты с шортами и легинсами

Один из трендов прошлых десятилетий, который популяризовала Мадонна, — пиджаки, жакеты и джинсовые куртки с шортами и легинсами.

Надевает футболки со слоганами

В 1986 году певица надела нашумевшую провокационную футболку с посланием и до сих пор использует этот прием. Она умело вписывает такие майки в свой гардероб.

Не застревает в одном стиле

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Matt Baron / BEImages/EAST NEWS, East News

Мадонна славится тем, что играючи смешивает и меняет стили. В ее нарядах есть религиозные символы, андрогинные образы, элементы ковбойского и делового стилей, милитари, элегантные платья, провокационные и мужские костюмы.

Не перестает удивлять, тем самым привлекает к себе внимание

Rob Rich / WENN.com/agefotostock/East News, picture alliance / dpa/EAST NEWS

Провокационные наряды Мадонны не раз становились объектом внимания. Десятилетиями певица эпатирует публику, от нее этого ждут и гадают, что же звезда наденет на этот раз.

Что в стиле поп-дивы вас привлекает, а что отталкивает?

Фото на превью Gentlemen Prefer Blondes / 20th Century Fox, Madonna / YouTube
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AdMe/Культура/12 фишек стиля Мадонны, которая даже в 64 года не перестает шокировать мир моды и нас с вами
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