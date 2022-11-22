12 фишек стиля Мадонны, которая даже в 64 года не перестает шокировать мир моды и нас с вами

Многих популярных людей называют иконами стиля. Но не все они могут похвастаться тем, что их наряды выставлены в музеях. Поп-дива Мадонна этим гордиться может, ведь она признанная икона, которая поменяла мир моды. Причем не раз. Вот какие стильные приемы использует певица.

Любит кроп-топы

Michael Ferguson/PHOTOlink /Courtesy Everett Collection/East News , East News

Сейчас кроп-топы надевают многие современные женщины разных возрастов. А еще десятилетия назад Мадонна демонстрировала свой живот, надевая разнообразные укороченные топы.

Носит нижнее белье как основной наряд

East News

Некоторые эксперты в мире моды считают, что именно Мадонна сделала нижнее белье основным нарядом. Многие ее образы выглядят из-за этого довольно откровенно. Кстати, такой прием можно использовать и в обычной жизни, например, надев бра под расстегнутый пиджак, сейчас это тренд.

Добавляет в образы перчатки

Adam Scull/PHOTOlink/Everett Collection/East News

Еще в начале карьеры поп-дива носила перчатки без пальцев. Например, в 80-х годах Мадонна свела с ума модниц своими кружевными перчатками, поверх которых надевала множество браслетов.

WARNER BROTHERS / Album/EAST NEWS

Мадонна в 29 лет

В ранних образах появлялись и дерзкие кожаные перчатки, которые перекочевали в наряды Мадонны десятилетия спустя.

AP/East News , AP/East News

Мадонна в 54 года.

Вот как, например, она сочетает элегантные платья с дизайнерскими кожаными перчатками, к которым традиционно добавляет разнообразные браслеты.

Причем такой аксессуар звезда надевает не только на красную дорожку, но и выбирает их в обычной жизни для casual-образов.

Надевает конические бюстгальтеры, которые стали ее культовой фишкой

Courtesy Everett Collection / East News

Конический бюстгальтер не просто часть стиля певицы. Пожалуй, это один из самых значимых вкладов в модную индустрию Мадонны. Ведь такой фасон, который сотворил Жан-Поль Готье, вошел в историю и стал вдохновением для многих модельеров.

GERARD JULIEN/AFP/East News

С дизайнером Жан-Полем Готье у Мадонны связано многое. Помимо того что он создавал для нее разнообразные конические бра, модельер также приглашал певицу на свои показы.

Кстати, впервые подобный образ был создан для Мадонны вовсе не Жан-Полем Готье, которому в итоге досталась вся слава. Конический бюстгальтер придумала дизайнер Марлен Стюарт для мирового тура певицы в 1987 году. И такой прием поп-дива использует и по сей день.

Конические бюстгальтеры стали и частью несценического образа других звезд. Например, вот как их носит модель и певица Дита фон Тиз.

Dome, Jones, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Подобный не сильно откровенный и не вызывающий наряд подойдет для многих случаев.

Делает отсылки к популярным образам других знаменитостей

Мадонна умеет не только создавать тренды, но и использовать уже существующие. Например, она сделала бомбическую копию популярного образа Мэрилин Монро. Неповторимый оригинал — розовое платье — Мэрилин представила миру в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». В таком же образе Мадонна снялась в клипе 1985 года «Material Girl».

В 1991 году певица пришла в образе Монро на вручение премии «Оскар» под руку с Майклом Джексоном. И это повлияло на всю историю моды на красной ковровой дорожке.

В 1990 году поп-звезда исполнила свой хит «Vogue» в костюме Викторианской эпохи. Это то же платье, которое носила Гленн Клоуз в фильме 1988 года «Опасные связи».

Следит за модными веяниями и добавляет в образы то, что популярно прямо сейчас

WARNER BROS. PICTURES / Album/EAST NEWS

В образах Мадонны всегда прослеживались элементы стиля того или иного времени. Например, в 1980-х годах на фоне популярности панк-музыки стиль певицы также отражал особенности панк-моды.

В 2022 году 64-летняя Мадонна выходит на публику с осветленными бровями — это тренд последнего времени. Она явно многое знает о модной индустрии.

Дополняет наряды кожаными кепками

Palace Lee, PacificCoastNews/EAST NEWS

Мадонна часто надевает кожаные кепки — носила их в молодости и добавляет к своему образу и по сей день. В подобном головном уборе она появилась в фильме 1987 года «Кто эта девчонка?», где сыграла главную роль.

Разрушает стереотипы о том, как нужно одеваться после 60

64-летняя поп-дива по-прежнему носит обтягивающие наряды с декольте и рваные джинсы.

Сочетает жакеты с шортами и легинсами

Один из трендов прошлых десятилетий, который популяризовала Мадонна, — пиджаки, жакеты и джинсовые куртки с шортами и легинсами.

Надевает футболки со слоганами

В 1986 году певица надела нашумевшую провокационную футболку с посланием и до сих пор использует этот прием. Она умело вписывает такие майки в свой гардероб.

Не застревает в одном стиле

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Matt Baron / BEImages/EAST NEWS , East News

Мадонна славится тем, что играючи смешивает и меняет стили. В ее нарядах есть религиозные символы, андрогинные образы, элементы ковбойского и делового стилей, милитари, элегантные платья, провокационные и мужские костюмы.

Не перестает удивлять, тем самым привлекает к себе внимание

Rob Rich / WENN.com/agefotostock/East News , picture alliance / dpa/EAST NEWS

Провокационные наряды Мадонны не раз становились объектом внимания. Десятилетиями певица эпатирует публику, от нее этого ждут и гадают, что же звезда наденет на этот раз.