12 моделей обуви, которыми мы, сами того не зная, разрушаем весь образ и накидываем себе лишних лет

На полках магазинов сейчас такой огромный выбор обуви и одежды, что сделать правильный выбор бывает не так-то просто. Иногда достаточно просто туфли не той модели надеть — и вот уже мы выглядим старше, чем есть на самом деле. Поэтому мы решили выяснить, какие есть подводные камни в выборе фасонов обуви, чтобы не повторять прежних ошибок.

Туфли на толстом каблуке или платформе

Слишком массивная обувь сделает нижнюю часть тела более грузной и тяжелой, а весь силуэт будет выглядеть непропорционально. Конечно, иногда встречаются идеальные пары, которые выглядят просто потрясающе. Но куда более безопасным выбором будут туфли на шпильке или низком каблуке.

Туфли «Мэри Джейн»

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Туфли на маленьком каблуке и с ремешком поперек стопы обрели популярность в 1900-е годы и оставались в моде на протяжении XX века. Многие известные люди носили их, не снимая, но это было давно. А сегодня подобные туфли способны мгновенно состарить почти любую женщину.

Лакированная обувь

Подобные бликующие предметы отсылают к эпохе гламура и глянца, которая благополучно канула в Лету. Кстати, в штате Огайо кожаные туфли, покрытые лаком, находятся под запретом: в них отражается нижнее белье. Самый актуальный материал как для обуви, так и для сумок сегодня — это замша.

Броги

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Броги могут выглядеть чересчур тяжеловесно. Остается только уравновесить их чем-то легким и воздушным, например, летним платьем в цветочек. Но это делает такую обувь совсем не универсальной. Изящно вписать их в гардероб сложно. И поэтому большинство образов с брогами выглядят странно: женщина молодая, а на ногах обувь пожилой дамы.

Лодочки с круглым носком

AP / East News , PacificCoastNews.com / East News , Lev Radin / Sipa USA / East News

Такие туфли когда-то были классикой, однако сейчас они уже не актуальны. Надев подобные лодочки, их владелица рискует выглядеть старомодной леди. Чтобы оставаться в тренде, достаточно выбрать туфли с острым носком и V-образным вырезом.

Мокасины и лоферы

С такой обувью стоит быть осторожными: если выбрать устаревший фасон, ноги могут выглядеть грубо и громоздко. Очень многое зависит от модели лоферов: если выбрать ту, что уже вышла из моды, она может выглядеть как непритязательные тапочки в стиле «прощай, молодость». Так что если и подбирать себе лоферы, то более актуальные модели, которые не выглядят старомодно.

Кроссовки с вычурным дизайном

Кроссовки, казалось бы, самая универсальная обувь. Но даже с ними нужно держать ухо востро. Те модели, в которых есть какие-то броские элементы, лишние детали, перфорация, делают образ устаревшим, прибавляя возраста и хозяйке обуви. А классические модели зарекомендовали себя наилучшим образом. К тому же их вписать во множество образов — проще простого.

Туфли с квадратным носком

Мировые бренды вернули в моду обувь с квадратным носом, но с ними все же нужно быть предельно аккуратными. Тренды трендами, но такие туфли действительно часто напоминают грубую ортопедическую обувь, которую носят пожилые дамы. А иногда просто выглядят так, словно они хранились где-то на чердаке пару десятков лет.

Обувь на липучке

Да, выглядит удобно, и не надо каждый раз возиться со шнурками или застежками. Но это тот самый случай, когда лучше выбрать что-то чуть менее удобное, потому что обувь на липучке невольно ассоциируется или с обувью для малышей, или для более почтенного возраста. Необязательно выбирать удобство, напрочь отметая красоту.

Обувь с несовременным дизайном

Каждый сезон на витринах магазинов появляется обувь с разнообразным дизайном, в том числе устаревшие модели, которые соответствующее настроение привносят и в образы. К ним относится обувь с узором, сделанным путем перфорации, пестрые фантазийные принты родом из прошлого, которые как бы намекают, что они живут уже давно. Гораздо лучше выбирать обувь с простыми актуальными узорами, несложным плетением и лаконичными линиями.

Обувь из ортопедического магазина

Обувь из специализированного отдела часто бывает не самой привлекательной. Ведь главная ее цель — помочь страдающим ногам, и ассоциации при ее виде возникают соответствующие. Поэтому, когда с ногами нет никаких проблем, то и такую обувь лучше пока оставить в стороне.

Сапоги непропорциональной высоты

Чтобы подчеркнуть красоту ног, важно подобрать правильную высоту обуви. Так, например, сапоги до середины голени и контрастного цвета визуально способны сделать даже длинные ноги широкими и короткими, тем самым испортив фигуру. А те, что по щиколотку, до колена или чуть выше, наоборот, выгодно подчеркнут пропорции тела.

Для стильного образа важна не только модель обуви, но и то, насколько она сочетается с одеждой. Например, самым традиционным вариантом для платья являются туфли-лодочки. Но ведь порой хочется придумать что-то не стандартное.

Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News