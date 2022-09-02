12 некогда трендовых вещей, которые все эти годы рука не поднималась выбросить. А они взяли и вернулись в моду

Холодное время года — повод не только закутываться в сто одежек, но и модничать. А грядущая осень еще и даст шанс поностальгировать и расчехлить вещи, которые давно пылились у нас в кладовках и на балконах. Ведь в моде будут те предметы гардероба, которые мы носили в 2010-е и даже в нулевые.

Мы в ADME решили узнать, какие некогда модные вещи возвращаются в тренды после долгого перерыва.

Бомбер

Бомберы всегда были отличным вариантом осенней верхней одежды. А весной 2022 года они еще и официально вернулись в тренды спустя примерно 6 лет. Осенью бомберы станут ведущей тенденцией. Особенно модно этот предмет одежды будет смотреться с широкими брюками и мини-юбками.

Пиджак с абсолютно любыми нарядами

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

В начале 2010-х однотонные пиджаки носили со всем подряд: и с деловыми ансамблями, и с джинсами, и даже с пышными платьями и юбками. В 2022 году эта мода возвращается. Особое внимание стоит обратить на более непринужденные широкие и длинные модели пастельных оттенков.

Полупрозрачная одежда

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Бум одежды из прозрачных материалов пришелся на середину 2010-х. В 2022 году тенденция вернулась на подиумы. В моде будут разные вариации: от скромных блузок с просвечивающими рукавами до полностью прозрачных коктейльных платьев. Вещи из таких материалов можно надевать поверх другой одежды, тем самым создавая многослойные образы. Также эксперты предлагают обратить внимание на объемные рукава из прозрачной ткани — такие модели, как на фото выше, снова в тренде.

Яркий брючный костюм

Деловой брючный костюм в целом был в моде в конце 2010-х. Особенно часто можно было встретить наряды ярких цветов. Осенью 2022 года костюмы смелых оттенков снова в тренде. Самыми популярными цветами будут фиолетовый, лазурно-голубой и лаймовый. Образ можно сделать монохромным, а можно сочетать в одном наряде яркий оттенок с черным или белым.

Куртка с баской

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

В 2022-м баска представлена на разных предметах одежды, но в основном на куртках и блейзерах. Такие модели были фаворитами модниц в начале 2010-х годов и теперь вернулись в наши гардеробы. Можно попробовать носить куртки ярких тонов — такие цвета сейчас как никогда в тренде. А можно выбирать модели более спокойных оттенков и с неброским принтом, например в клетку. Также стоит обратить внимание на кожаные куртки с большим количеством металлических элементов.

Вещи из кожи

В моду вернулась кожа: кожаные сумки, портфели, рюкзаки и прочие аксессуары. Снова в тренде байкерская куртка. А самые смелые могут даже опробовать total look, такие наряды сейчас тоже популярны. Дизайнеры предлагают одежду и аксессуары как из натурального, так и из экологичного искусственного материала.

Розовая верхняя одежда

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Розовый зашел к нам в гости прямиком из нулевых. В 2022-м в моде любые вещи этого цвета. Даже можно собирать розовый total look. А для осеннего периода как раз подойдут пальто, пуховики, куртки, жакеты и бомберы такого оттенка, ведь в этом сезоне розовая верхняя одежда будет на пике моды.

Цветные колготки

Цветные колготки последний раз были в моде в 2000-х. Какие оттенки тогда только не встречались: красный, фиолетовый, оранжевый. Были в тренде и серые колготки. В общем, какие угодно, лишь бы не классические черные или бежевые. В 2010-х все вдруг решили, что такой неординарный предмет гардероба выглядит не очень. Вплоть до 2022 года цветные колготки были непопулярными. Сейчас тенденция вернулась с размахом. Модницы носят не просто яркие колготки, а модели неоновых оттенков.

Большая сумка

Примерно с 2019 года миниатюрные модели сумок стали чуть более популярными, чем большие. Какое-то время даже был странный тренд на сумочки микроскопического размера. Осенью 2022 года модели тоут, куда помещается все необходимое — от косметички до ноутбука, — снова популярны. Причем, по словам дизайнеров, чем больше размер, тем лучше. Сумки оверсайз даже вытесняют некоторые маленькие модели, например сумку-багет.

Обувь с острым носом

В 2022 году остроносые туфли и сапоги из нулевых снова популярны. Причем эта обувь вернулась к нам не на один сезон, она была востребована все лето и остается в трендах осени. Особенно модными считаются модели на шпильках.

Такую обувь эксперты предлагают сочетать с белыми топами, облегающими юбками макси, вещами из денима и удлиненными кардиганами.

Облегающая вязаная шапка

Russ Einhorn / STAR MAX, Inc. / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

На заре 2000-х среди мужчин были модными маленькие вязаные шапки, плотно сидящие на голове. Они еще назывались бини. В последние годы эту модель стали также носить и женщины. А в 2022-м женские шапочки бини продолжают оставаться на пике популярности. Помимо классических миниатюрных облегающих моделей в тренде также более габаритные шапки с вытянутой макушкой.

Кепка газетчика

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Еще один головной убор, перекочевавший из мужского гардероба в женский. Только, в отличие от шапочки бини, кепка газетчика была модной среди девушек уже в нулевые. Сейчас мода на этот предмет гардероба возрождается. В 2021 году некоторые звезды уже носили кепку. А осенью 2022-го ее смело можно называть трендом.