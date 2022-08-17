12 звездных пар, которые не стали тратить кучу денег на свадьбу и поженились без лишних понтов

Знаменитости могут позволить себе любые прихоти: шикарные апартаменты, отдых в фешенебельных отелях и торжества за баснословные суммы. Но не всем публичным людям по душе такая роскошь. Вопреки ожиданиям многих, некоторые из них предпочитают размеренную жизнь. И даже свадьбы празднуют по-тихому: в кругу близких людей или вообще вдвоем.

Мы в ADME вспомнили звездные пары, которые не стали закатывать пышную свадьбу и вообще плюнули на многие традиции.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик до последнего держали свадьбу в секрете

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик держали свою свадьбу в секрете не только от общественности, но и от друзей и родственников. Гости до последнего момента думали, что приглашены на обычную вечеринку, пока не прибыли в синагогу, где их встречали жених и невеста. Нетрадиционным был и выбор наряда невесты: Сара вышла замуж в черном платье. По ее словам, она просто не хотела привлекать к себе излишнее внимание. Кстати, спустя годы Сара призналась, что жалеет об этом решении и, если бы у нее была возможность все переиграть, она определенно отдала предпочтение белому.

Джессика Альба и Кэш Уоррен расписались на 9-м месяце

Gilbert Flores / Broadimage / East News

На момент свадьбы с кинопродюсером Кэшем Уорреном Джессика Альба уже находилась на 9-м месяце беременности. И хотя влюбленные были помолвлены более полугода, решение пожениться было спонтанным. Актриса даже не надела белое платье, предпочтя длинный голубой наряд. «Это было буквально: „Дорогой, у тебя есть планы на сегодня?“ И он такой: „Нет“. Тогда я спросила: „Может, поженимся?“ И он согласился», — вспоминает Альба. После регистрации брака новоиспеченные супруги пошли лакомиться вафлями, а позже у Джессики был назначен визит к врачу.

Марго Робби и Том Акерли продумали все до мелочей, чтобы о церемонии никто не узнал

AFP / East News

Австралийская актриса и ее кинопродюсер обменялись клятвами верности на родине невесты в кругу друзей и родных. На праздновании присутствовало около 50 человек. Церемония была максимально секретной, даже гости не знали точного места проведения. В приглашениях были указаны разные точки сбора, откуда гостей доставляли в конечный пункт назначения на арендованных автобусах. По прибытии приглашенных попросили сдать телефоны и прочие гаджеты, чтобы предотвратить утечку фото в сеть. Невеста выглядела более чем скромно: актриса надела старое свадебное платье своей матери, которое немного изменила австралийский дизайнер Кейси Тэнсвелл. Кстати, последняя даже не подозревала о том, кто является ее клиентом, пока не увидела Марго на примерке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились втайне от родственников

Invision / Invision / East News

После того как стало известно о возобновлении романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, их свадьба стала одним из самых долгожданных событий, равно как и 20 лет тому назад. Каково же было удивление публики, когда стало известно, что пара тайно поженилась в Лас-Вегасе. Влюбленные заглянули в маленькую часовню поздно вечером, перед самым ее закрытием. Их появление было настолько неожиданным, что работники поначалу даже не распознали в счастливой паре звезд мирового масштаба. Потом Бен и Дженнифер переоделись в праздничную одежду и обменялись клятвами верности. Супругов сопровождали только дочь Дженнифер и один из детей Бена — они и подписали свидетельство о браке. Вечер завершила небольшая фотосессия в розовом кадиллаке.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски после женитьбы отправились на обычную прогулку

Invision / Invision / East News

Звезда мюзикла «Мамма Mia!» Аманда Сейфрид вышла замуж за своего бойфренда, актера Томаса Садоски, будучи на 9-м месяце беременности. Пара расписалась в тихой обстановке в одном из районов Лос-Анджелеса. А после регистрации отношений влюбленные отправились в любимое кафе и погуляли с собакой — все как в обычный день. Актриса признается, что по специфике работы ей приходится так часто фотографироваться и надевать свадебные платья, что в обычной жизни эти вещи ее совсем не волнуют.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс не пригласили на свадьбу даже родителей

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс пошли дальше всех и пригласили на свадьбу всего 2 близких друзей, которые, как сообщается, стали свидетелями. Позже к новобрачным присоединились их дети от предыдущих браков: дочь Крейга Элла и сын Вайс Генри. По признанию актера, все прошло именно так, как они планировали.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились дома

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Голливудская актриса и комик Колин Джост поженились в 2020 году на интимной церемонии в кругу ближайших родственников и друзей. Об этом в своем официальном аккаунте сообщила благотворительная организация Meals on Wheels, которую пара поддержала пожертвованием. Сотрудники поблагодарили супругов и предложили всем желающим в честь молодоженов перечислить средства в фонд. Согласно некоторым источникам, торжество состоялось в доме звездной четы в Палисейдсе в штате Нью-Йорк.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер придумали план, чтобы провести журналистов

VALERIE MACON / AFP / East News

Знаменитые супруги сделали все возможное, чтобы оградить свой особенный день от любопытных папарацци. Влюбленные провернули настоящую авантюру, замаскировав свадьбу, на которой присутствовало всего 6 гостей, под 70-летний юбилей отца Саши.

Карди Би и Offset рассказали о женитьбе спустя 9 месяцев

Invision / Invision / East News

Карди Би и Offset — одна из немногих звездных пар, которым удалось сыграть свадьбу втайне от всех. Поклонникам о новом семейном положении их кумиров стало известно лишь спустя 9 месяцев после радостного события, когда рэпер назвал Карди женой во время благодарственной речи на вручении премии BET Awards. Влюбленные обменялись клятвами прямо в своей спальне. Свидетелем и единственным приглашенным был двоюродный брат хип-хоп-исполнительницы. А невеста обошлась без свадебного платья, макияжа и даже кольца.

Софи Тернер и Джо Джонас спонтанно расписались после музыкальной премии

До того как устроить традиционную пышную свадьбу во Франции, звезда «Игры престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас тайно и, как оказалось, совершенно спонтанно поженились в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Знаменитую пару сочетал браком двойник Элвиса Пресли. На церемонии присутствовали самые близкие люди и еще несколько селебрити, которых влюбленные успели пригласить по пути — Софи и Джо отправились в Вегас сразу после премии Billboard Music Awards.

Кира Найтли и Джеймс Райтон не стали устраивать большой праздник и сэкономили на платье

Awais, PacificCoastNews / East News

Всемирно известная актриса и участник британской группы Klaxons Джеймс Райтон обручились во Франции в 2013 году на скромной по голливудским меркам церемонии в кругу 11 человек. Образ невесты был не менее сдержанным. Кира не стала покупать новый наряд, а надела старое платье-бюстье длиной по колено, которое уже успела выгулять на публике в 2008 году. Наряд настолько запал в душу актрисе, что она с охотой носила его и после свадьбы.

Кейт Уинслет и Нед Рокнролл ничего не сказали родителям

AP / East News

Кейт Уинслет и племянник эксцентричного миллиардера Ричарда Брэнсона, предприниматель Нед Рокнролл, поженились в Нью-Йорке спустя всего несколько месяцев после начала своего романа. Свадьба была настолько тайной, насколько это возможно. На церемонии присутствовало всего несколько гостей, в том числе дети Кейт от предыдущих браков и близкий друг актрисы Леонардо Ди Каприо. По слухам, именно он повел невесту под венец. А вот родители жениха узнали о радостном событии от журналистов.

А как бы вы отпраздновали этот особенный день, если у вас была возможность закатить праздник любого масштаба?