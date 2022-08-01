14 случаев, когда знаменитости надевали винтажные наряды и выглядели просто шикарно
Когда модельеры создают новые наряды, их первыми клиентами часто становятся знаменитости. Однако иногда известные женщины выбирают винтажные варианты для красных дорожек и демонстрируют миру платья из старых коллекций. Белла Хадид, Зендея, Дуа Липа, Ким Кардашьян и другие знаменитости любят искать вдохновение в прошлом, а мы просто обожаем их винтажные образы.
Мы в ADME выбрали 14 незабываемых винтажных луков звездных красавиц, которые вдохнули в старые вещи новую жизнь, и мы глаз отвести не можем.
1. Во время посещения Каннского кинофестиваля в 2021 году Белла Хадид надела то же платье от Жан-Поля Готье, что и Наоми Кэмпбелл в 2002-м
2. На вечеринке в 2022-м Айрис Лоу представила публике наряд Бейонсе 2003 года
© David M. Benett / Getty Images Entertainment / Getty Images, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
3. Для церемонии вручения премии «Оскар» в 2012-м Натали Портман выбрала красное платье в горошек от Dior 1954 года
4. Зендея взяла нас всех в путешествие во времени, когда надела этот ансамбль Yves Saint Laurent 1982 года
5. На Каннский кинофестиваль 2019 года Белла Хадид надела винтажное платье от Роберто Кавалли
Этим образом Белла намекает на Шэрон Стоун, которая надевала такое же платье в 2013 году
6. Бретман Рок надела это винтажное платье от Роберто Кавалли на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в 2021 году
На фото ниже светская львица Маффи Поттер Астон одета в такое же платье на мероприятии в 2004 году
7. В 2022-м Зендея вдохнула новую жизнь в это полосатое винтажное платье Valentino 1992 года
8. Адвоа Абоа привлекла к себе внимание на красной ковровой дорожке в 2019-м, надев винтажное платье Gucci из коллекции 2004 года
9. В 2020-м Кейтлин Дивер блистала в платье Dior от-кутюр 1960-х годов
10. Корсаж с рукавами, который Дуа Липа надела для съемок в одном из своих клипов, является частью коллекции Жан-Поля Готье 1998 года
11. В 2019-м Гвинет Пэлтроу привлекла к себе всеобщее внимание, надев черно-белое платье от Валентино 1963 года
12. Кайли Дженнер продемонстрировала свой винтажный наряд от Жан-Поля Готье из второй половины 1980-х
13. На мероприятие Met Gala 2021 года Кайя Гербер выбрала платье, дизайн которого был очень похож на дизайн наряда Бьянки Джаггер в 1981-м
14. Ким Кардашьян выглядела как прекрасная сирена в этом винтажном платье от Александра Маккуина из его коллекции 2002 года
Вы любите винтажную одежду? В вашем гардеробе есть вещи из старых коллекций?
Фото на превью David M. Benett / Getty Images Entertainment / Getty Images, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, East News, Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images
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