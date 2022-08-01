14 случаев, когда знаменитости надевали винтажные наряды и выглядели просто шикарно

Когда модельеры создают новые наряды, их первыми клиентами часто становятся знаменитости. Однако иногда известные женщины выбирают винтажные варианты для красных дорожек и демонстрируют миру платья из старых коллекций. Белла Хадид, Зендея, Дуа Липа, Ким Кардашьян и другие знаменитости любят искать вдохновение в прошлом, а мы просто обожаем их винтажные образы.

Мы в ADME выбрали 14 незабываемых винтажных луков звездных красавиц, которые вдохнули в старые вещи новую жизнь, и мы глаз отвести не можем.

1. Во время посещения Каннского кинофестиваля в 2021 году Белла Хадид надела то же платье от Жан-Поля Готье, что и Наоми Кэмпбелл в 2002-м

2. На вечеринке в 2022-м Айрис Лоу представила публике наряд Бейонсе 2003 года

3. Для церемонии вручения премии «Оскар» в 2012-м Натали Портман выбрала красное платье в горошек от Dior 1954 года

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

4. Зендея взяла нас всех в путешествие во времени, когда надела этот ансамбль Yves Saint Laurent 1982 года

5. На Каннский кинофестиваль 2019 года Белла Хадид надела винтажное платье от Роберто Кавалли

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Этим образом Белла намекает на Шэрон Стоун, которая надевала такое же платье в 2013 году

6. Бретман Рок надела это винтажное платье от Роберто Кавалли на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в 2021 году

На фото ниже светская львица Маффи Поттер Астон одета в такое же платье на мероприятии в 2004 году

7. В 2022-м Зендея вдохнула новую жизнь в это полосатое винтажное платье Valentino 1992 года

8. Адвоа Абоа привлекла к себе внимание на красной ковровой дорожке в 2019-м, надев винтажное платье Gucci из коллекции 2004 года

Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

9. В 2020-м Кейтлин Дивер блистала в платье Dior от-кутюр 1960-х годов

10. Корсаж с рукавами, который Дуа Липа надела для съемок в одном из своих клипов, является частью коллекции Жан-Поля Готье 1998 года

11. В 2019-м Гвинет Пэлтроу привлекла к себе всеобщее внимание, надев черно-белое платье от Валентино 1963 года

Invision / Invision / East News

12. Кайли Дженнер продемонстрировала свой винтажный наряд от Жан-Поля Готье из второй половины 1980-х

Invision / Invision / East News

13. На мероприятие Met Gala 2021 года Кайя Гербер выбрала платье, дизайн которого был очень похож на дизайн наряда Бьянки Джаггер в 1981-м

Invision/Invision/East News

14. Ким Кардашьян выглядела как прекрасная сирена в этом винтажном платье от Александра Маккуина из его коллекции 2002 года