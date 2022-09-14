14 знаменитостей, которые с возрастом открыли для себя яркий мейк, и это круто

Все мы замечали, с возрастом стиль звезд меняется кардинально — кто-то находит нового стилиста и перевоплощается на глазах, у кого-то просто меняются вкусы или наконец завершаются поиски своего комфортного стиля. Но это касается не только одежды, но и макияжа, и некоторые знаменитости со временем начинают отдавать предпочтение ярким и дерзким образам, которые, несомненно, им очень идут.