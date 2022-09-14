14 знаменитостей, которые с возрастом открыли для себя яркий мейк, и это круто
Все мы замечали, с возрастом стиль звезд меняется кардинально — кто-то находит нового стилиста и перевоплощается на глазах, у кого-то просто меняются вкусы или наконец завершаются поиски своего комфортного стиля. Но это касается не только одежды, но и макияжа, и некоторые знаменитости со временем начинают отдавать предпочтение ярким и дерзким образам, которые, несомненно, им очень идут.
Мы в ADME постарались выбрать для вас наиболее горячие и яркие мейкап-перевоплощения.
Дженнифер Лопес
Кэти Перри
Мерил Стрип
Риз Уизерспун
Джиллиан Андерсон
Ванесса Хадженс
Гвен Стефани
Шэрон Стоун
Сандра Буллок
Гвинет Пэлтроу
Ума Турман
Николь Кидман
Энн Хэтэуэй
Рене Зеллвегер
А вы как думаете, когда лучше экспериментировать с яркими образами — в молодости или в зрелом возрасте?
Фото на превью AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, MAR/Capital Pictures/East News
Поделиться этой статьёй