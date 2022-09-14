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14 знаменитостей, которые с возрастом открыли для себя яркий мейк, и это круто

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Все мы замечали, с возрастом стиль звезд меняется кардинально — кто-то находит нового стилиста и перевоплощается на глазах, у кого-то просто меняются вкусы или наконец завершаются поиски своего комфортного стиля. Но это касается не только одежды, но и макияжа, и некоторые знаменитости со временем начинают отдавать предпочтение ярким и дерзким образам, которые, несомненно, им очень идут.

Мы в ADME постарались выбрать для вас наиболее горячие и яркие мейкап-перевоплощения.

Дженнифер Лопес

SIPA PRESS/East News, Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Кэти Перри

EVERETT COLLECTION/East News, Grosby Group/East News

Мерил Стрип

Columbia Pictures / Stanley Jaffe Production/Collection Christop/East News, East News

Риз Уизерспун

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News, Steven Ferdman/Sipa USA/East News

Джиллиан Андерсон

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, MAR/Capital Pictures/East News

Ванесса Хадженс

East News, Invision/Invision/East News

Гвен Стефани

EVERETT COLLECTION/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Шэрон Стоун

PHOTOSHOT/REPORTER/East News, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Сандра Буллок

East News, Invision/Invision/East News

Гвинет Пэлтроу

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, AFP/East News

Ума Турман

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News

Николь Кидман

East News, Invision/Invision/East News

Энн Хэтэуэй

Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, LCLA/Broadimage/Broad Image/East News

Рене Зеллвегер

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News

А вы как думаете, когда лучше экспериментировать с яркими образами — в молодости или в зрелом возрасте?

Фото на превью AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, MAR/Capital Pictures/East News
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AdMe/Культура/14 знаменитостей, которые с возрастом открыли для себя яркий мейк, и это круто
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