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14 звезд выбрали наряды, которые изящно обратили внимание публики на их тату

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Когда-то появиться на светском мероприятии с татуировкой считалось не совсем уместным. Сегодня красная дорожка позволяет звездам не просто красоваться в своих нарядах, а высказываться с их помощью. Скарлетт Йоханссон, Рианна и другие известные женщины демонстрируют нательные рисунки в сочетании с умопомрачительными платьями и драгоценностями. Посмотрите, как они мастерски делают татуировку главным акцентом своего образа.

Скарлетт Йоханссон

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Милли Бобби Браун

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Леди Гага

AXELLE/Bauergriffin.com/East News

Лили Коллинз

MARK RALSTON/AFP/East News, MARK RALSTON/AFP/East News

Зои Кравиц

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Джордин Спаркс

0000466/Reporter/East News, John Shearer/Invision/AP/East News

Селена Гомес

AFP/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Алисса Милано

EAST NEWS, Adam Orchon / Everett Collection/EAST NEWS

Мина Сувари

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, AFP/EAST NEWS

Кейли Куоко

Richard Shotwell/Invision/AP/East News, Dee Cercone/Everett Collection/EAST NEWS

Дакота Джонсон

AFP/EAST NEWS, NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

Николь Риччи

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News, Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Мелани Гриффит

Terryl Douglas/NewsPictures/EAST NEWS, Richard Shotwell/Invision/AP/East News

Рианна

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

А у вас есть тату? Акцентируете на них внимание с помощью одежды определенных фасонов?

Фото на превью Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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AdMe/Культура/14 звезд выбрали наряды, которые изящно обратили внимание публики на их тату
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