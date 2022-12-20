14 звезд выбрали наряды, которые изящно обратили внимание публики на их тату
Когда-то появиться на светском мероприятии с татуировкой считалось не совсем уместным. Сегодня красная дорожка позволяет звездам не просто красоваться в своих нарядах, а высказываться с их помощью. Скарлетт Йоханссон, Рианна и другие известные женщины демонстрируют нательные рисунки в сочетании с умопомрачительными платьями и драгоценностями. Посмотрите, как они мастерски делают татуировку главным акцентом своего образа.
Скарлетт Йоханссон
Милли Бобби Браун
Леди Гага
Лили Коллинз
Зои Кравиц
Джордин Спаркс
Селена Гомес
Алисса Милано
Мина Сувари
Кейли Куоко
Дакота Джонсон
Николь Риччи
Мелани Гриффит
Рианна
А у вас есть тату? Акцентируете на них внимание с помощью одежды определенных фасонов?
Фото на превью Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
Поделиться этой статьёй