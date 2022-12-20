14 звезд выбрали наряды, которые изящно обратили внимание публики на их тату

Когда-то появиться на светском мероприятии с татуировкой считалось не совсем уместным. Сегодня красная дорожка позволяет звездам не просто красоваться в своих нарядах, а высказываться с их помощью. Скарлетт Йоханссон, Рианна и другие известные женщины демонстрируют нательные рисунки в сочетании с умопомрачительными платьями и драгоценностями. Посмотрите, как они мастерски делают татуировку главным акцентом своего образа.