14 звездных девушек, в чьих тату больше смысла, чем в финале «Игры престолов»

Наверное, у каждого хотя бы раз возникало желание сделать себе татуировку. У одних оно появлялось в период подросткового бунта, у других — в осознанном возрасте. И знаменитости не исключение. На их телах можно увидеть и просто эстетичные рисунки, и наполненные глубоким смыслом тату.

Нам в ADME захотелось пристальнее рассмотреть татуировки этих 14 популярных див и проникнуть в тайны нарисованных чернилами изображений.

Птичьи лапки на запястье у Эммы Стоун

Invision / Invision / East News , 0000292 / Reporter / East News

После того как мама Эммы Стоун победила тяжелую болезнь, они сделали одинаковые татуировки. Птичьи следы — это отсылка к любимой песне мамы «Blackbird» (черный дрозд — прим. ADME) Пола Маккартни. Эмме даже удалось уговорить самого Пола придумать дизайн тату.

Египетская богиня Исида на груди у Рианны

Savage X Fenty / Ferrari Press / East News , Savage X Fenty / Ferrari Press / East News

Одна из татуировок Рианны, изображающая древнеегипетскую богиню, стала данью уважения родственнице. После того как бабушка певицы скончалась, Рианна опубликовала фотографию новой тату в социальных сетях с подписью: «Богиня Исида — совершенная женщина и пример для будущих поколений». Девушка сказала, что бабушка таким образом всегда будет у ее сердца и в ее сердце.

Знаки зодиака на руке у Джессики Альбы

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Пару лет назад Джессика сделала 3 минималистичные татуировки, которые имеют для нее особое значение. Актриса обратилась к знаменитому художнику-татуировщику Доктору Ву, чтобы тот нанес ей на руку зодиакальные созвездия ее детей. У Альбы 3 детей от кинопродюсера Кэша Уоррена, за которым она замужем с 2008 года: Хонор — Близнецы по знаку зодиака, Хейвен — Лев, и Хейс — Козерог.

Роза на спине у Селены Гомес

Hinton Jordan / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Недавно Гомес раскрыла значение своей новой татуировки в виде розы, «стекающей» по спине. Она сделала такую парную татуировку со своей подругой Карой Делевинь, потому что та называет Селену бутоном розы. Кара, кстати, набила рисунок на боку. Селена рассказала: «Я всегда хотела розу, и теперь она у меня есть, мне нравится». Обе татуировки, для Селены и для Кары, были сделаны одним и тем же мастером.

Слон на тыльной стороне руки у Кары Делевинь

JM HAEDRICH / JP PARIENTE / SIPA / SIPA / East News

У Кары больше 20 тату, и почти каждая имеет тайное значение. Есть несколько тату, изображающих животных. Одной из них стал слон на ее правом предплечье, сделанный еще в 2016 году. Эта татуировка символизирует процветание, власть, удачу, достоинство и долголетие. И очень важна для Кары, так как она сделала ее в память о своей покойной бабушке.

Неидеальный цветок на руке у Дакоты Джонсон

MIGUEL MEDINA / AFP / East News

Дакоту Джонсон можно назвать коллекционером крошечных татуировок. 6-м по счету тату на ее теле стал цветок. Согласно объяснению самого востребованного тату-мастера Голливуда Доктора Ву, эта работа была данью уважения австрийскому художнику начала XX века Эгону Шиле и создана в его стиле. Дакота же заявила, что специально набила неидеальный цветок, чтобы сделать акцент на том, что даже слегка «испорченное» растение все равно красивое. Актриса провела параллель с собой: неидеальна, но прекрасна.

Надпись I love you на предплечье у Люси Хейл

Invision / Invision / East News

Люси Хейл сделала парную татуировку со своей сестрой. Эту надпись, в переводе означающую «я тебя люблю», тату-мастер скопировал с оригинальной строчки, написанной от руки бабушкой девушек. В социальных сетях актриса заявила: «Ничто так не говорит о сестринской связи, как парные татуировки. Мы долго хотели сделать именно такую. Бабуля была особенным человеком, и теперь она стала частью нас. А моя сестра — крутая девчонка, которая воспитывает 2 детей, преподает боевые искусства, а теперь еще и татушки с сестрой набивает».

Бабочка на руке у Крисси Тайген

Invision / Invision / East News

Популярная телезвезда и модель является еще и счастливой мамой. И однажды ее 5-летняя дочь Луна нарисовала ручкой на руке у Крисси бабочку. Тайген решила, что творение ребенка нужно увековечить, и сделала тату. Звезда признает, что рисунок несовершенный и немного неряшливый, но считает, что ему самое место на ее теле.

Парные тату в виде самолетиков у Кейли Куоко и Заши Мэмет

Invision / Invision / East News

Звезда телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко и актриса Заша Мэмет — лучшие подруги как на экране, так и в жизни. А пару лет назад им довелось сыграть вместе в драматическом сериале «Бортпроводница». В честь запуска проекта актрисы сделали одинаковые татуировки в виде бумажных самолетиков. Мэмет решила нанести рисунок на лодыжку, а Куоко набила его на нижней части икры. В социальных сетях актрисы отметили: «После целого года работы и множества совместных приключений мы решили оставить небольшое напоминание об этих днях».

Надпись Freedom на тыльной стороне ладони у Майли Сайрус

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Эпатажная певица добавила в свою коллекцию еще одну татуировку, в результате чего общее количество ее рисунков на теле приблизилось к 60. Но именно эта имеет особое значение для Майли. Сайрус набила слово, в переводе обозначающее «свобода», через несколько месяцев после того, как рассталась с бывшим мужем Лиамом Хемсвортом.

Пальма на тыльной стороне локтя у Зои Кравиц

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

У Кравиц есть изображение пальмы со словом «Багамы», написанным заглавными буквами. Это дань уважения ее корням. Бабушка Зоуи по отцовской линии была родом с Багамских островов, и у отца актрисы там есть дом. В интервью журналу Vogue Australia она объяснила: «Когда я была ребенком, Багамы казались мне волшебным местом, о котором мой отец много рассказывал с любовью и страстью».

Ангельские крылья на лодыжках у Беллы Хадид

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Истинное подтверждение любви к свое работе — так, пожалуй, можно описать крошечные тату на лодыжках у Беллы. Хадид набила крылья ангела — предположительно, чтобы увековечить напоминание о своем первом участии в шоу Victoria’s Secret в ноябре 2016 года.

Надпись maman на запястье у Мадонны

Поп-дива в 63 года сделала тату, чтобы отдать дань уважения своей маме. Звезда недавно набила татуировку с надписью, которую можно перевести как «маман». Мама певицы умерла от рака молочной железы, когда девочке было всего 5 лет. В прошлом Мадонна откровенничала о том, что смерть матери повлияла на ее отношение к жизни.

А у вас или ваших знакомых есть тату с историей?

Фото на превью MIGUEL MEDINA / AFP / East News