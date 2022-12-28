15 женщин рассказали, как проблемы подбавили огонька в их жизнь в самый неподходящий момент

Есть в жизни неприятные либо просто дурацкие ситуации, которые знакомы преимущественно женщинам. Например, когда невозможно подобрать подходящий лифчик, или когда покупка прокладок сопровождается двусмысленными взглядами и ехидными комментариями. Подобные истории могут возникнуть где угодно, порой даже дома. Мы решили узнать у женщин, какие типичные проблемы жизнь подкидывала им в самый неожиданный момент.