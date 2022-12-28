15 женщин рассказали, как проблемы подбавили огонька в их жизнь в самый неподходящий момент
Есть в жизни неприятные либо просто дурацкие ситуации, которые знакомы преимущественно женщинам. Например, когда невозможно подобрать подходящий лифчик, или когда покупка прокладок сопровождается двусмысленными взглядами и ехидными комментариями. Подобные истории могут возникнуть где угодно, порой даже дома. Мы решили узнать у женщин, какие типичные проблемы жизнь подкидывала им в самый неожиданный момент.
- Вчера пошла в магазин. Позарез нужны были прокладки. За прилавком стоял мужчина. Я поздоровалась, начала говорить, что нужно. Но, когда дело дошло до прокладок, он вдруг взял и как ошпаренный убежал со словами: «Я вам сейчас девушку позову». Когда вышла женщина, она была ошарашена. Мы с ней смотрели друг на друга и не могли ничего сказать. Мужчины, что тут страшного? © Подслушано / VK
- Решила постричься перед поездкой. Сказала парикмахеру, что хочу оставить свою прическу, только сзади сделать покороче. Во время процедуры забеспокоилась, что он отстриг слишком много волос. Но парикмахер заверял меня, что все будет круто. Пришла домой, посмотрела в зеркало и поняла, что мои тонкие волосы кажутся еще менее густыми, чем когда-либо, а концы неровные. Пыталась спасти прическу краской, но не помогло. А я ведь шла в эту парикмахерскую во 2-й раз. © Catfromhell666 / Reddit
- Я не удаляю волосы с ног вообще никак. Есть на то причины, да и волосы не очень заметные, так что меня не беспокоят совсем. Прохожие или какие-то малознакомые люди вообще не обращают на это внимания. Но вот когда начинаю общаться с людьми ближе, практически всегда происходит интересная вещь. Мужчины говорят, что им все равно, тем более что я красивая. Если пробовали депиляцию сами, еще и добавляют, мол, да и зачем, ведь это больно. А вот женщины говорят: «Да как так, почему? Ты что, из этих, как их, феминисток? Да это же стыд! А вот я бы никогда так не смогла, мой мужчина от меня сбежит сразу!» и т. д. С кавалерами проблем у меня не было никогда. © Подслушано / Ideer
- Был у меня как-то парень, учились с ним вместе. Совсем зеленый в отношениях. Решила я однажды с самого утра удивить молодого человека и прихорошилась: маникюр, макияж, прическа, все дела. Подобрала себе лак и тени синих оттенков. Довольная собой, выдвигаюсь на учебу. Увидев своего парня, лечу к нему на крыльях любви, уверенная, что сейчас услышу сотню комплиментов. Но он посмотрел на меня выпученными от шока глазами и выдал: «А почему у тебя за синяки на глазах? И с ногтями что случилось?» Я опешила и не знала, что ответить. Благо рядом стоял наш одногруппник, который разрядил обстановку. Он засмеялся, а потом объяснил моему парню, что же «не так» с моими глазами и ногтями.
- Пошла вчера с мамой в кафе пообедать. Она на все реагировала негативно. Мало того, она раскритиковала мой макияж. А после того как я покончила с едой, ни с того ни с сего сказала: «Ты много ешь. Ведь ты совсем не худая». © strwberrykgs / Twitter
- Сделала тест на беременность и обрадовалась, когда увидела положительный результат. Думаю, сообщу мужу, когда вернется домой. И первая, кому я позвонила с этой новостью, была моя мать. А она возьми да и скажи, чтобы я ни при каких обстоятельствах не говорила никому о беременности до 12-й недели. Я же всегда планировала сразу рассказать об этом 3 своим лучшим подругам. Ведь они во всем меня поддерживают, поэтому разделят эту мою радость и будут рядом, если вдруг у меня случится выкидыш. Но моя мама была так непреклонна. По-моему, ее взгляды давно устарели. © Ocrownbiotch / Reddit
- Меня буквально воротит от платьев, и я стараюсь их вообще не носить без особой надобности. Все из-за случая перед выпускным. Уверенная, что быстро найду себе достойный наряд, я отправилась в ближайший торговый центр. Каково же было мое удивление, когда ни одно платье с моим размером на ярлыке на меня не налезло. Пришлось мерить наряды на пару размеров больше. Но все равно все сидели нелепо, задираясь на груди (хотя она тогда была только 3-го размера) и увеличивая плечи раза в 2. Кое-как я выбрала наряд, но настроение было вконец испорчено. С тех пор так и висит у меня в шкафу 1 платье, которое я надевала лишь раз в жизни.
- Отдала однажды машину в сервис, чтобы поставить зимние шины. Уже на выходе из помещения владелец заведения, заблокировав дверь, обнял меня, поцеловал в лоб и сказал: «Большое спасибо, милая». Он разговаривал со мной, 30-летней женщиной, таким покровительственным и неподобающим тоном. Позже, конечно, я нашла отличного механика, который объяснял все, что делал, не заставляя меня чувствовать себя идиоткой или ребенком. © arckyart / Reddit
- Однажды увидела в магазине футболку красивого цвета — не просто оранжевого, а сочного мандаринового. Она была совсем тонкой, полупрозрачной. Но мне так понравилась вещь, что решила купить, несмотря на этот недостаток. Пошла выбирать подходящий лифчик под футболку. Нашла абсолютно гладкий, бесшовный и без всякий кружев. Потратила на него кучу денег. Я так расстроилась, когда пришла домой, померила бюстгальтер с новенькой футболкой и поняла, что все слишком сильно просвечивает и выглядит неэстетично. Лифчик, конечно, стала носить. А вот футболку я так ни разу и не надела, пока она незаметно не перекочевала в домашний гардероб.
- Я не замужем и в юности твердо решила, что если когда-нибудь оформлю отношения, то менять фамилию не буду. Но вот прихожу как-то в контору делать новый паспорт — у старого истек срок использования. Отстояла там очередь, и она наконец-то дошла до меня. Работница выдает мне документ. И вдруг начинает причитать, что, дескать, так намучилась я, сидя в этой очереди и долго ожидая паспорт, чтобы через пару лет снова все переделывать. С лукавой улыбкой спрашиваю ее, почему она так считает. А она и отвечает: «Так замуж выйдешь, фамилию мужа возьмешь». Отвечаю ей, что не собираюсь менять фамилию. А она подсмеивается и намекает, что я несу ерунду. Даже не спрашиваю, почему старшие поколения убеждены в том, что все обязательно должны рано или поздно вступить в брак. И почему они так чтят изжившую себя традицию брать фамилию мужа. Больше интересует, зачем они навязывают свое мировоззрение чужим людям.
- Недавно пошли с подругой по магазинам, чтобы приодеть меня после декрета (у меня +15 кг). Продавец подает вещи мне в примерочную, а ничего не налезает, прошу на 1 размер больше, потом на 2. А она возьми да ляпни: «У нас таких больших размеров нет!» У меня жизнь рухнула в тот момент. Правда, потом увидела в зеркале подругу, делающую предупреждающий знак продавщице. И так на душе тепло стало! © Подслушано / VK
- Год назад по работе была в Риме. Работала моделью. Зашла в кафе, взяла себе кофе и пироженку с шоколадной посыпкой. Съела, все ок. Иду по улице, мужики оборачиваются, чуть шеи не сворачивают, женщины взгляды отводят. Я про себя думаю: «Ну все, Рим, я сделала тебя!» Захожу в какой-то крутой магазин, беру самые дорогие вещи, иду в примерочную и все понимаю... Вся эта шоколадная посыпка образовала у меня шикарные усы. Начала хохотать в голос прямо в примерочной. © Подслушано / Ideer
- Обедали как-то с родителями, общались. И, естественно, разговор ушел в тему моих новых романтических отношений. А надо сказать, что мой тогдашний кавалер был очень худощавым. Так отец возьми да и ляпни в шутку: «Как же он тебя на руки поднимет? Ты ж для него пчелка 7-тонная». Я весила тогда всего килограммов 60 при росте 170 см. Спасибо папе за поддержку!
- Я поднялась в дом за ключами от машины, чтобы муж смог отогнать мое авто. Забыв, зачем пришла, уложила обоих детей спать, умылась, привела себя в порядок. Потом спустилась и испугалась, увидев мужа, стоявшего у лестницы и все еще ожидавшего ключи, которые я так и не взяла. © emily_tweets / Twitter
- На днях мой муж смотрел футбол. С ним была наша дочь. Она в какой-то момент спросила, почему на поле нет ни одной играющей женщины. Муж объяснил, что у женщин есть собственные команды, но дочь ответила, что это весело, когда мальчики и девочки играют вместе. Я решила встрять и в шутливой манере сказала: «Разве не было бы здорово посмотреть игру, в которой профессиональные мужчины и женщины играют вместе?» Тогда мой муж ответил: «Без обид, но в национальные сборные берут лучших игроков страны. Даже самые талантливые женщины недостаточно хороши, чтобы там играть». Я резко сказала ему, чтобы он больше не выдавал такие речи 5-летнему ребенку. А затем напомнила нашей дочке: нельзя позволять людям что-то запрещать ей только потому, что она девочка. © Ok-Suit4444 / Reddit
А с какими неприятными или, наоборот, забавными ситуациями сталкивались вы?
Фото на превью muhamad mizan bin ngateni / Shutterstock.com
AdMe/Культура/15 женщин рассказали, как проблемы подбавили огонька в их жизнь в самый неподходящий момент
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