16 наших любимых звезд, которым в 2024 году исполняется 50 лет. Но так и хочется воскликнуть: «Так, подождите?!»

Кажется, что только вчера мы впервые увидели на экране Леонардо Ди Каприо, услышали песни Робби Уильямса и узнали других восходящих знаменитостей. Но оказывается, что в 2024 году некоторые наши любимые звезды уже разменяют шестой десяток. Мы составили список селебрити, которые совсем скоро отпразднуют свое 50-летие.