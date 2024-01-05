16 наших любимых звезд, которым в 2024 году исполняется 50 лет. Но так и хочется воскликнуть: «Так, подождите?!»
Кажется, что только вчера мы впервые увидели на экране Леонардо Ди Каприо, услышали песни Робби Уильямса и узнали других восходящих знаменитостей. Но оказывается, что в 2024 году некоторые наши любимые звезды уже разменяют шестой десяток. Мы составили список селебрити, которые совсем скоро отпразднуют свое 50-летие.
Леонардо Ди Каприо снялся в куче крутых фильмов, но больше всего он, конечно же, запомнился зрителям в «Титанике». А в этом году актер празднует юбилей
Роль в «Американском психопате» стала знаковой в карьере Кристиана Бейла. И совсем скоро актеру тоже исполнится 50
Вроде не так давно Виктория сияла на сцене в составе группы Spice Girls. А теперь она модный дизайнер и предприниматель и готовится отпраздновать свой 50-й день рождения
Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection, Scott Garfitt/Invision/East News
Впервые Миша Коллинз появился в кино в 1999 году, но самая известная его роль была в сериале «Сверхъестественное»
Элисон Ханниган играет в кино с 4 лет, но зрителям она запомнилась по роли в фильме «Американский пирог». В этом году той самой рыжей девочке будет уже 50 лет
© American Pie / Universal Pictures and co-producers, gotpap/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Кейт Мосс стала работать моделью в 14 лет, и даже сейчас она не сдает позиций и продолжает работать в мире моды
PHOTOlink/Everett Collection/East News, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
За второстепенную роль в фильме «Гладиатор» Хоакин Феникс получил несколько наград. Тогда ему было 26 лет. Сейчас же актер более известен по роли Джокера
Первый раз на большом экране Пенелопа Крус появилась в 18 лет в фильме «Ветчина, ветчина». А в этом году Пенелопе стукнет 50
Одной из первых знаковых ролей Эми Адамс стала работа в фильме «Поймай меня, если сможешь» в 2002 году. И вот ей уже почти 50
Джерри О’Коннелл получил свою первую роль в фильме «Останься со мной» в 1986 году. В ближайшее время актер разменяет шестой десяток
Одной из самых заметных ранних ролей Элизабет Бэнкс стала роль в трилогии «Человек-паук». И совсем скоро актрису поздравят с 50-летием
Хиллари Суэнк с 17 лет снимается в кино. Мы помним ее еще в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Совсем скоро актриса отпразднует юбилей
Актерская карьера Евы Мендес началась в конце 1990-х, но самая знаменитая ее роль — Моника в фильмах серии «Форсаж». В этом году актрисе исполняется 50 лет
Кажется, совсем недавно мы увидели Райана Филлиппа в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». На тот момент актеру было 23 года, а совсем скоро ему стукнет 50
© I Know What You Did Last Summer / Mandalay Entertainment and co-producers, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News
Оливия Колман дебютировала на экране в 26 лет, но одна из самых запоминающихся ее ролей — в сериале «Бродчёрч»
Робби Уильямс радует нас музыкой с 1990 года. На момент старта карьеры ему было 16 лет, и совсем скоро Робби отпразднует 50-летие
EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News
Вот так внезапно выяснилось, что многие наши любимые знаменитости уже на пороге 50-летия. У нас также есть статья, в которой мы сравнили фото звезд в их первой и последней исполненной роли.
AdMe/Культура/16 наших любимых звезд, которым в 2024 году исполняется 50 лет. Но так и хочется воскликнуть: «Так, подождите?!»
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