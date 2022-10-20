16 случаев, когда звездные дамы выбрали настолько неудобную обувь, что даже фото передает все их мучения
Чуть ли не каждая женщина хотя бы раз покупала туфли, оценивая лишь их красоту и игнорируя удобство. А потом надевала эту пару и при каждом шаге проклинала свою недальновидность. Звездные дамы не исключение. Порой они выбирают сногсшибательную в прямом и переносном смысле обувь.
Можно только представить, как сложно было Эмме Стоун передвигаться в обуви не по размеру
У очаровательных туфель Джессики Альбы явно не самый устойчивый каблук
Мизинцу Дженнифер Гарнер не нашлось места на стельке
Видимо, босоножки Натали Портман не лучшим образом зафиксированы на ноге
Больно смотреть, как изогнулись пальцы Эми Адамс
Наверное, Кристине Агилере стоило выбрать обувь другого размера и не мучиться
Босоножки Флоренс Пью явно норовят соскочить с ее стоп
У Кейт Бекинсейл, судя по всему, скользит стопа в этой обуви
Если у Эмили Блант так покраснела часть стопы, босоножки явно ее пережимают
Кэти Холмс старательно поджимает пальцы, чтобы не скользила стопа
Пальцы Кейт Босуорт скользили за пределы стельки
Пяткам Дженнифер Лоуренс довольно сложно удержаться на месте
Прозрачный материал туфель Хилари Суэнк выдает все их неудобство
Биби Рекса расставляет пальцы ног пошире, чтобы сохранить точку опоры
Безымянный палец на ноге Дакоты Джонсон норовит коснуться пола
Туфли Моники Беллуччи очевидно пережали ей стопы
А вы когда-нибудь покупали умопомрачительные туфли, которые совершенно невозможно носить? Сколько раз их надели?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Samir Hussein / WireImage / Getty Images
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