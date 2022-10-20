16 случаев, когда звездные дамы выбрали настолько неудобную обувь, что даже фото передает все их мучения

Чуть ли не каждая женщина хотя бы раз покупала туфли, оценивая лишь их красоту и игнорируя удобство. А потом надевала эту пару и при каждом шаге проклинала свою недальновидность. Звездные дамы не исключение. Порой они выбирают сногсшибательную в прямом и переносном смысле обувь.

Можно только представить, как сложно было Эмме Стоун передвигаться в обуви не по размеру

0000292 / Reporter / East News , 0000292 / Reporter / East News

У очаровательных туфель Джессики Альбы явно не самый устойчивый каблук

BENAROCH / SIPA / East News

Мизинцу Дженнифер Гарнер не нашлось места на стельке

NPA / The Grosby Group / East News , NPA / The Grosby Group / East News

Видимо, босоножки Натали Портман не лучшим образом зафиксированы на ноге

Provvisionato Marco / IPA / ABACA / Abaca / East News

Больно смотреть, как изогнулись пальцы Эми Адамс

Lumeimages, PacificCoastNews / East News

Наверное, Кристине Агилере стоило выбрать обувь другого размера и не мучиться

agefotostock / East News

Босоножки Флоренс Пью явно норовят соскочить с ее стоп

TIZIANA FABI / AFP / East News , TIZIANA FABI / AFP / East News

У Кейт Бекинсейл, судя по всему, скользит стопа в этой обуви

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News

Если у Эмили Блант так покраснела часть стопы, босоножки явно ее пережимают

Mary Evans / Allstar / Kazuki Hirata. / East News , Mary Evans / Allstar / Kazuki Hirata. / East News

Кэти Холмс старательно поджимает пальцы, чтобы не скользила стопа

EVERETT COLLECTION / East News

Пальцы Кейт Босуорт скользили за пределы стельки

Emiley Schweich / Everett Collection / East News , Emiley Schweich / Everett Collection / East News

Пяткам Дженнифер Лоуренс довольно сложно удержаться на месте

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Прозрачный материал туфель Хилари Суэнк выдает все их неудобство

Gregory Pace / BEImages / East News

Биби Рекса расставляет пальцы ног пошире, чтобы сохранить точку опоры

VALERIE MACON / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Безымянный палец на ноге Дакоты Джонсон норовит коснуться пола

Invision / Invision / East News

Туфли Моники Беллуччи очевидно пережали ей стопы

А вы когда-нибудь покупали умопомрачительные туфли, которые совершенно невозможно носить? Сколько раз их надели?