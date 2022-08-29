16 знаменитых женщин, которые не трясутся над каждым набранным килограммом и выглядят шикарно
Звезды, как и все люди, меняются: кто-то перекрашивает волосы, делает татуировки, худеет или полнеет. Однако фигура знаменитостей, как правило находится под пристальным вниманием всего мира, и каждый набранный или сброшенный килограмм видно практически сразу.
Мы в ADME с удовольствием разглядывали фотографии звезд мировой величины и пришли к выводу, что они красивые, когда худые. И когда набирают вес — тоже красивые.
Кира Найтли
Кэти Перри
Кристина Агилера
Дженнифер Гарнер
Пэрис Хилтон
Деми Ловато
Рианна
Хиллари Дафф
Николь Ричи
Риз Уизерспун
Ева Лонгория
Дрю Бэрримор
Келли Кларксон
Тайра Бэнкс
Миша Бартон
Дженнифер Лав Хьюитт
Как вам кажется, кому из героинь нашей подборки парочка набранных килограммов пошла только на пользу?
Фото на превью Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News
AdMe/Культура/16 знаменитых женщин, которые не трясутся над каждым набранным килограммом и выглядят шикарно
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