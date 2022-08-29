16 знаменитых женщин, которые не трясутся над каждым набранным килограммом и выглядят шикарно

Звезды, как и все люди, меняются: кто-то перекрашивает волосы, делает татуировки, худеет или полнеет. Однако фигура знаменитостей, как правило находится под пристальным вниманием всего мира, и каждый набранный или сброшенный килограмм видно практически сразу.

Мы в ADME с удовольствием разглядывали фотографии звезд мировой величины и пришли к выводу, что они красивые, когда худые. И когда набирают вес — тоже красивые.

Кира Найтли

Кэти Перри

EVERETT COLLECTION / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Кристина Агилера

James Atoa / Everett Collection / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Гарнер

Michael Germana / Everett Collection / East News , KELA / Broadimage / Broad Image / East News

Пэрис Хилтон

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Деми Ловато

East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Рианна

ADMEDIA / SIPA / East News , MEGA / Mega Agency / East News

Хиллари Дафф

EVERETT COLLECTION / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Николь Ричи

East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Риз Уизерспун

EVERETT COLLECTION / East News , CHRIS PIZZELLO / AFP / East News

Ева Лонгория

East News , Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Дрю Бэрримор

ASSOCIATED PRESS / East News

Келли Кларксон

ASSOCIATED PRESS / East News , Jose Perez / Bauergriffin.com / MEGA / Mega Agency / East News

Тайра Бэнкс

East News , MEGA / Mega Agency / East News

Миша Бартон

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Дженнифер Лав Хьюитт

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , MICHAEL TRAN / AFP / East News

Как вам кажется, кому из героинь нашей подборки парочка набранных килограммов пошла только на пользу?