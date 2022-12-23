16 звезд, которые предпочли винтажный шик ультрамодным нарядам

В последнее время знаменитости все чаще демонстрируют свою любовь к моде прошлого. На красных дорожках прекрасные женщины то и дело блистают в винтажных нарядах от Gucci, Chanel и Versace и их стилизованных версиях. Мы решили взглянуть на самые эффектные выходы звезд и не пожалели: женская красота в обрамлении легендарных платьев — сногсшибательное сочетание.