16 звезд, которые предпочли винтажный шик ультрамодным нарядам
В последнее время знаменитости все чаще демонстрируют свою любовь к моде прошлого. На красных дорожках прекрасные женщины то и дело блистают в винтажных нарядах от Gucci, Chanel и Versace и их стилизованных версиях. Мы решили взглянуть на самые эффектные выходы звезд и не пожалели: женская красота в обрамлении легендарных платьев — сногсшибательное сочетание.
В 2018 году Дженнифер Лоуренс появилась на светском мероприятии в черном платье Versace
- Современная версия — дело рук Донателлы Версаче. Дизайнера вдохновила работа ее брата Джанни — культовый наряд, который в 1994 году представила Элизабет Херли.
Белла Хадид появилась на фестивале в Каннах 2022 года в платье Chanel коллекции осень-зима — 1986/1987
В 2020 году для выхода на церемонию SAG Awards Дженнифер Энистон выбрала шелковое платье Dior из весенне-летней коллекции 1999 года
На гала-концерте Time 100 в Нью-Йорке Зендея появилась в платье 1998 года от Боба Маки
В 2020 году Марго Робби предстала перед публикой «Оскара» в платье Chanel. Очень похожее короткое платье в 1994 году продемонстрировала Клаудия Шиффер
На премьере фильма «Секс в большом городе — 2» в Нью-Йорке Кристин Дэвис появилась в розовом платье от-кутюр 1950-х годов
В 2015 году Рианна продемонстрировала всему миру платье Dior, отсылающее к 1980-м своим цветом и фасоном
В 2022 году Кайли Дженнер посетила светское мероприятие в платье от Mugler 1995 года
Для выхода в Риме Натали Портман выбрала юбочный костюм от Клода Монтаны из коллекции 1991 года
В 2022-м Ким Кардашьян представила винтажное платье Dolce & Gabbana
Эшли Олсен отметилась винтажным платьем Dior на Met Gala — 2013
Сидни Суини появилась в винтажном платье от Mugler на премии в 2022 году
Для одного из выходов современная певица Дуа Липа выбрала платье Versace
- В 1992 году этот наряд представила публике легендарная супермодель Синди Кроуфорд.
Для выхода на дорожку перед премьерой фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Эмма Уотсон надела винтажный наряд от дизайнера Осси Кларка
Эмили Ратаковски вдохновилась нарядом от Versace при выборе образа на Met Gala — 2022
Риз Уизерспун блистала на церемонии «Оскар-2006» в платье от Dior 1950-х годов
На церемонии «Эмми» в 2022 году Зендея стала воплощением гламура, неподвластного времени, в платье от Valentino
Какое платье понравилось вам больше остальных? Примерили бы его?
Фото на превью Dave Benett / Hulton Archive/ Getty Images, Joel C Ryan / Invision / AP / East News
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