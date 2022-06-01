17 красноречивых примеров того, как важен правильный свет и ракурс для удачных фотографий

Кажется, знаменитости знают все и даже больше о том, как нужно позировать. Еще бы, ведь им частенько приходится красоваться на красных дорожках, светских мероприятиях и сниматься для рекламных кампаний. Но и такие искушенные личности не защищены от неудачных кадров. Потому что невыгодный свет и ракурс могут подпортить фотографии даже бесподобных красоток.