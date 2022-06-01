17 красноречивых примеров того, как важен правильный свет и ракурс для удачных фотографий
Кажется, знаменитости знают все и даже больше о том, как нужно позировать. Еще бы, ведь им частенько приходится красоваться на красных дорожках, светских мероприятиях и сниматься для рекламных кампаний. Но и такие искушенные личности не защищены от неудачных кадров. Потому что невыгодный свет и ракурс могут подпортить фотографии даже бесподобных красоток.
Мы в ADME хорошенько рассмотрели кадры знаменитостей, которые были сделаны примерно в одно и то же время, и убедились в том, что правильный свет и поворот головы решают все.
Деми Мур
Сара Джессика Паркер
Рианна
Джулианна Мур
Вайнона Райдер
Наоми Уоттс
Дженнифер Энистон
Моника Беллуччи
Лана Дель Рей
Элизабет Хёрли
Джессика Бил
Джиллиан Андерсон
Оливия Уайлд
Кейт Бланшетт
Кира Найтли
Ванесса Паради
Энн Хэтэуэй
А как вы обычно получаетесь на фотографиях: всегда удачно или не очень?
AdMe/Культура/17 красноречивых примеров того, как важен правильный свет и ракурс для удачных фотографий
Поделиться этой статьёй