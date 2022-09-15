17 умопомрачительных дизайнерских нарядов, которые на моделях и звездах выглядят ну совсем по-разному
Взяв один и тот же наряд, можно создать кучу разных образов. Достаточно сделать другую прическу, выбрать иные аксессуары, а то и вовсе отказаться от них — и костюм уже играет новыми красками. Кому, как не звездам, знать об этом. Ведь они носят одежду, представленную на подиумах, но обыгрывают ее по-своему.
Мы в ADME полюбопытствовали, какой изначально была задумка дизайнера, прежде чем его творение оказалось на знаменитости. Порой первичный вариант наряда разительно отличается от того, каким мы увидели его на той или иной актрисе.
Платье Tory Burch — Дженнифер Лоуренс
Платье Roksanda — Эмили Блант
Платье Christian Dior — Натали Портман
Платье Michael Kors — Скарлетт Йоханссон
Костюм Christian Dior — Мэгги Джилленхол
Платье Chanel — Мишель Уильямс
Костюм Brandon Maxwell — Риз Уизерспун
Платье Gucci — Эмма Стоун
Жакет Brandon Maxwell — Меган Маркл
Платье Armani Prive — Николь Кидман
Костюм Schiaparelli — Кейт Бланшетт
Сарафан Mugler — Софи Тернер
Платье Chanel — Пенелопа Крус
Сарафан Louis Vuitton — Дженнифер Коннелли
Платье Giambattista Valli — Эль Фэннинг
Платье Christian Dior — Аня Тейлор-Джой
Жакет Schiaparelli — Эмма Уотсон
Какие наряды из представленных в статье вам запали в душу? Кто, на ваш взгляд, их круче преподнес: модель или актриса?
Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Gotham / GC Images / Getty Images
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