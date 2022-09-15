17 умопомрачительных дизайнерских нарядов, которые на моделях и звездах выглядят ну совсем по-разному

Взяв один и тот же наряд, можно создать кучу разных образов. Достаточно сделать другую прическу, выбрать иные аксессуары, а то и вовсе отказаться от них — и костюм уже играет новыми красками. Кому, как не звездам, знать об этом. Ведь они носят одежду, представленную на подиумах, но обыгрывают ее по-своему.