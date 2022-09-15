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17 умопомрачительных дизайнерских нарядов, которые на моделях и звездах выглядят ну совсем по-разному

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Взяв один и тот же наряд, можно создать кучу разных образов. Достаточно сделать другую прическу, выбрать иные аксессуары, а то и вовсе отказаться от них — и костюм уже играет новыми красками. Кому, как не звездам, знать об этом. Ведь они носят одежду, представленную на подиумах, но обыгрывают ее по-своему.

Мы в ADME полюбопытствовали, какой изначально была задумка дизайнера, прежде чем его творение оказалось на знаменитости. Порой первичный вариант наряда разительно отличается от того, каким мы увидели его на той или иной актрисе.

Платье Tory Burch — Дженнифер Лоуренс

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Gotham / GC Images / Getty Images

Платье Roksanda — Эмили Блант

xx / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Платье Christian Dior — Натали Портман

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, Invision / Invision / East News

Платье Michael Kors — Скарлетт Йоханссон

ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Костюм Christian Dior — Мэгги Джилленхол

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Платье Chanel — Мишель Уильямс

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News, Kazuko Wakayama / KCS / East News

Костюм Brandon Maxwell — Риз Уизерспун

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Gucci — Эмма Стоун

Sipa Press / Pixelformula / SIPA / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Жакет Brandon Maxwell — Меган Маркл

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, AP / Associated Press / East News

Платье Armani Prive — Николь Кидман

PIXELFORMULA / SIPA / SIPA / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News

Костюм Schiaparelli — Кейт Бланшетт

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Сарафан Mugler — Софи Тернер

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Laurene Favier / Eliot / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Платье Chanel — Пенелопа Крус

www.fashionpps.com / fashionpps / Photoshot / East News, Andrews Archie / ABACA / Abaca / East News

Сарафан Louis Vuitton — Дженнифер Коннелли

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, East News

Платье Giambattista Valli — Эль Фэннинг

ABACA / Abaca / East News, Jacques BENAROCH / SIPA / SIPA / East News

Платье Christian Dior — Аня Тейлор-Джой

Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Жакет Schiaparelli — Эмма Уотсон

xx / Avalon / Photoshot / East News, Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Какие наряды из представленных в статье вам запали в душу? Кто, на ваш взгляд, их круче преподнес: модель или актриса?

Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Gotham / GC Images / Getty Images
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AdMe/Культура/17 умопомрачительных дизайнерских нарядов, которые на моделях и звездах выглядят ну совсем по-разному
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