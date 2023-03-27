17 знаменитых красоток, которые не постеснялись показать миру, что ничто человеческое им не чуждо

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Для любого светского мероприятия звезды, как правило, выбирают яркие и стильные наряды, готовят ослепительный макияж и делают профессиональную прическу. Многим кажется, что в таком идеальном виде знаменитости пребывают постоянно, даже дома. Но на самом деле это не так, ведь красавицы, которые сверкают на красных дорожках, тоже носят вытянутые футболки, высушивают волосы полотенцем и ходят ненакрашенные в тапочках.

Эмилия Кларк с удовольствием играет в снежки. Ее эмоции служат хорошим доказательством

JA / Everett Collection / East News

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Кристи Тарлингтон спокойно и без всякого пафоса отмечает дома свой день рождения

Evan Agostini / Invision / East News

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A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Сальма Хайек под супчик ухаживает за кожей лица в уютной домашней обстановке

Jordan Strauss / Invision / East News

«Мне не нужны ботокс и филлеры», — актриса рассказала о том, как ей удается так молодо выглядеть в 56 лет.

Наоми Уоттс тоже носит уютный халат и сушит голову полотенцем

Quoin Pics / Everett Collection / East News

Джессика Альба не стесняется показывать, как она ухаживает за кожей лица, ведь это так естественно

Evan Agostini / Invision / East News

Джулианна Мур очень любит мед, поэтому с удовольствием наблюдает за пчелами в своем саду

Vianney Le Caer / Invision / East News

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Evan Agostini / Invision / East News

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RW / Associated Press / East News

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Jeffrey Mayer / Avalon/Photoshot / East News

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BauerGriffin / MediaPunch / Associated Press / East News

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zz / Patricia Schlein / STAR MAX/IPx / Associated Press / East News

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SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

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Chris Pizzello / Invision / East News

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Jordan Strauss / Invision / East News

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Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Келли Осборн тоже устает и засыпает в самых естественных позах