17 знаменитых красоток, которые не постеснялись показать миру, что ничто человеческое им не чуждо
Для любого светского мероприятия звезды, как правило, выбирают яркие и стильные наряды, готовят ослепительный макияж и делают профессиональную прическу. Многим кажется, что в таком идеальном виде знаменитости пребывают постоянно, даже дома. Но на самом деле это не так, ведь красавицы, которые сверкают на красных дорожках, тоже носят вытянутые футболки, высушивают волосы полотенцем и ходят ненакрашенные в тапочках.
Эмилия Кларк с удовольствием играет в снежки. Ее эмоции служат хорошим доказательством
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Кристи Тарлингтон спокойно и без всякого пафоса отмечает дома свой день рождения
Ева Лонгория, как и многие из нас, готовит обычный омлет на завтрак в домашнем халате
Сальма Хайек под супчик ухаживает за кожей лица в уютной домашней обстановке
«Мне не нужны ботокс и филлеры», — актриса рассказала о том, как ей удается так молодо выглядеть в 56 лет.
Наоми Уоттс тоже носит уютный халат и сушит голову полотенцем
Джессика Альба не стесняется показывать, как она ухаживает за кожей лица, ведь это так естественно
Джулианна Мур очень любит мед, поэтому с удовольствием наблюдает за пчелами в своем саду
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