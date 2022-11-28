19 ностальгических фотографий звезд, увидеть которые — словно найти клад на дне океана

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Среди миллионов фотографий звезд в интернете может найтись такой кадр, от которого наше сердце забьется быстрее. Нередко в памяти всплывают приятные воспоминания о времени, которое мы провели у экранов телевизоров в детстве и юности. Меняется мода на одежду, макияж и прически, но разглядывать лица знаменитостей прошлых лет — это уже само по себе эстетическое наслаждение.

Шон Коннери и Брижит Бардо во время первой встречи перед съемками картины «Шалако» в 1968 году

Вивьен Ли и Марлон Брандо во время съемок фильма «Трамвай „Желание“» в 1951 году

Джейн Фонда в юности

East News

Марлен Дитрих в начале 1940-х

Courtesy Everett Collection / East News

Элизабет Тейлор и Лайза Миннелли на благотворительном вечере в 1983 году

Ингрид Бергман в молодости

Courtesy Everett Collection / East News

Кларк Гейбл и Грейс Келли в фильме режиссера Джона Форда «Могамбо» 1953 года



East News

Майкл Кейн на съемках фильма «Элфи» 1966 года

East News

Роми Шнайдер в 1960-х

Screen Prod / Photononstop / East News

Ален Делон во время съемок в фильме «Мелодия из подвала» в 1963 году

Everett Collection / Everett Collection / East News

Ким Бейсингер в 1970-х

Courtesy Everett Collection / East News

Джина Лоллобриджида тестирует матрас между дублями на съемках в Риме в 1957 году

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Ричард Гир на съемках фильма «Братья по крови» в 1978 году

Courtesy Everett Collection / East News

Катрин Денев с сыном Кристианом Вадимом в 1964 году

GRYLLA / SIPA / SIPA / East News

Мишель Мерсье на съемочной площадке фильма «Золотая вдова» в 1969 году

Одри Хепберн с актрисой Изабеллой Росселлини — дочерью Ингрид Бергман

Photo by Adam Scull-PHOTOlink.net / Everett Collection / East News

Роберт Де Ниро во время съемок фильма «Злые улицы» в 1973 году

Тони Кертис со своей дочерью Джейми Ли Кертис в 1960 году

Mary Evans / AF Archive / Cinetext / Morgan / East News

Королева Елизавета II и Мэрилин Монро на кинопремьере в 1956 году

Cinetext / Morgon / Mary Evans Picture Library / East News