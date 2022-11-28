19 ностальгических фотографий звезд, увидеть которые — словно найти клад на дне океана
Среди миллионов фотографий звезд в интернете может найтись такой кадр, от которого наше сердце забьется быстрее. Нередко в памяти всплывают приятные воспоминания о времени, которое мы провели у экранов телевизоров в детстве и юности. Меняется мода на одежду, макияж и прически, но разглядывать лица знаменитостей прошлых лет — это уже само по себе эстетическое наслаждение.
Шон Коннери и Брижит Бардо во время первой встречи перед съемками картины «Шалако» в 1968 году
Вивьен Ли и Марлон Брандо во время съемок фильма «Трамвай „Желание“» в 1951 году
Джейн Фонда в юности
Марлен Дитрих в начале 1940-х
Элизабет Тейлор и Лайза Миннелли на благотворительном вечере в 1983 году
Ингрид Бергман в молодости
Кларк Гейбл и Грейс Келли в фильме режиссера Джона Форда «Могамбо» 1953 года
Майкл Кейн на съемках фильма «Элфи» 1966 года
Роми Шнайдер в 1960-х
Ален Делон во время съемок в фильме «Мелодия из подвала» в 1963 году
Ким Бейсингер в 1970-х
Джина Лоллобриджида тестирует матрас между дублями на съемках в Риме в 1957 году
Ричард Гир на съемках фильма «Братья по крови» в 1978 году
Катрин Денев с сыном Кристианом Вадимом в 1964 году
Мишель Мерсье на съемочной площадке фильма «Золотая вдова» в 1969 году
Одри Хепберн с актрисой Изабеллой Росселлини — дочерью Ингрид Бергман
Роберт Де Ниро во время съемок фильма «Злые улицы» в 1973 году
Тони Кертис со своей дочерью Джейми Ли Кертис в 1960 году
Королева Елизавета II и Мэрилин Монро на кинопремьере в 1956 году
Каких звезд прошлых лет вы вспоминаете с особым трепетом?
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