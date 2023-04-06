20+ фото и фактов из Страны восходящего солнца, которые могут ошарашить иностранца, а японцы и ухом не поведут

В Японии каждого туриста привлекает что-то свое. Кто-то без ума от диковинных блюд, другие хотят увидеть чудеса техники или погулять по шумным улицам меж рядов небоскребов. А еще в Стране восходящего солнца можно увидеть настоящую поющую дорогу, палочки для еды, которые умеют придавать вкус блюду, и не только.

В некоторых японских ресторанах блюда подают на конвейерной ленте

По всей Японии можно найти кайтэн-дзуси — удобные и доступные суши-рестораны с ленточным конвейером. Посетители могут выбрать любую тарелку суши и в конце расплатиться. Впечатлили конвейерные суши-рестораны. Садишься, а мимо тебя на конвейере едут разные суши в тарелочках. Потом приходит официант, специальным прибором считывает код на тарелках и выдает чек. У меня челюсть отвалилась, когда я это увидела. © Oxana / ADME

Здесь люди настолько честны, что запросто можно наткнуться на магазин секонд-хенда без персонала

Скорпионы в шоколаде в японском торговом автомате

В Японии нельзя отключить звук камеры в смартфонах

Разработчики специально установили такие технические параметры, чтобы людей не фотографировали без их ведома. Звук камеры не отключается даже в беззвучном режиме. По закону это не требовалось, но все японские поставщики мобильных телефонов добровольно пошли на такое нововведение.

В поездах есть свои правила поведения

Возможно, вы слышали о запрете разговоров в поездах, но это зависит от их типа. В электричках и утром, и вечером почти все пассажиры — наемные работники и студенты. Никто не хочет слушать громкие разговоры, все сосредоточены на своих делах. Другое дело — поезда дальнего следования. В них много разных людей: бизнесмены, туристы и другие. В таких поездах можно есть и разговаривать, это не считается грубостью.

«Сварил яйцо в воде из горячих источников Хаконе»

Это яйцо и до варки было таким? © Boris740 / Reddit

Нет, оно было белым. Дело в том, что сера в воде из горячего источника окрасила скорлупу в черный цвет. © gigacored / Reddit

Даже собаки в Японии могут стать самураями

Ничего необычного, просто торговый автомат с жареной курицей в Отару, Хоккайдо

На бутылке написаны рекомендации по согреванию в микроволновке в зависимости от того, сколько чая осталось

В Японии есть учебные книги, адаптированные для вступительных испытаний каждого университета

Японцы изобрели электрические палочки, которые придают еде соленый вкус

Такие палочки ориентированы на тех, кто находится на диете с пониженным содержанием натрия. Устройство использует слабый электрический ток для передачи ионов натрия через палочки из пищи в рот. В результате соленый вкус усиливается в 1,5 раза.

«Купила в антикварном магазине в Киото эту штуку. Кто-нибудь знает, что это?»

Я знаю, это же крошечный макет устройства, которое японцы использовали на берегах рек, чтобы остановить эрозию. Теперь это просто украшения или держатели палочек для еды. © evohans / Reddit

Так выглядят ванные комнаты в японском курорте с онсэн — горячими источниками

В парке студии «Гибли» можно стать частью аниме Миядзаки и, например, «проехаться» в поезде вместе с Безликим

В Японии есть остров, полностью построенный на мусоре

Здесь обеспокоены темпом образования отходов, поэтому предпринимают различные попытки по их утилизации. Юменосима (или «Остров мечты») не первый такой остров. Здесь проходили соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2020 года.

«Покормил орешками эту попрошайку в Киото»

Так выглядит фарфоровый туалет в 200-летнем доме в Японии

«У моей жены на японском геле для умывания есть шрифт Брайля»

Вот на такое узкое здание можно наткнуться в Токио

«Однажды во время одиночного путешествия по Японии у меня был не лучший день, я сидела одна в гостиной отеля. Бариста подошла и передала мне это»

«Вы можете заказать любой напиток бесплатно. Например, горячий латте. Спасибо».

На Окинаве можно пройтись по удивительному «звездному» пляжу

Хосидзуна-но-Хама, что переводится как «Песок в форме звезды», — это пляж на острове Окинава, особенностью которого являются маленькие пяти- и шестиконечные звездочки, скрытые под песком. Эти звездочки — не песчинки, а микроскопические экзоскелеты, вынесенные океанскими течениями на пляж.

У капибар в японском зоопарке есть свой онсэн

Вид снизу на бамбуковый лес в Японии

В некоторых кафе людям творческих профессий помогают бороться с прокрастинацией

В Токио есть пристанище для писателей, редакторов, корректоров, продюсеров видео и художников манги — всех, кто борется с отвлекающими факторами дома или в офисе. Вы буквально не сможете покинуть это кафе, пока не достигнете цели. В начале посещения подписывается соответствующий контракт, время от времени работник кафе проверяет ваш прогресс. Перед уходом вы показываете персоналу выполненную работу.

Безупречная раскладка консервов в Каруидзаве в префектуре Нагано

«Уже не первый раз в туалете японских отелей вижу такую металлическую штуку»

Вообще-то это крючок, чтобы вешать пакетики для использованных гигиенических салфеток. © carhole / Reddit

О превышении скорости на дорогах сообщает музыка

В Японии есть дороги, на которых при езде на определенной скорости можно услышать музыку. Таким образом водителей призывают соблюдать скоростной режим. Мелодия образуется путем тактильной вибрации и звукового шума, который передается через колеса на кузов машины.

Один из оставшихся деревянных вагонов поезда в поселке Сакава в префектуре Коти