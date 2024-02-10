20+ фото, которые мгновенно перенесут вас во времена нашего детства
Как бы по-разному мы ни относились к 90-м — с теплотой или, может, неприязнью, — одно отрицать сложно: было в этом десятилетии некое очарование. Только в те годы мы могли так искренне радоваться новой видеокассете, приезду зарубежного кумира, а иногда и мелочам вроде незапланированного показа любимой ТВ-передачи. Мы предались ностальгии и с трепетом пролистали фотографии той прелестной поры.
Бабушкин сервиз
Wojtek Laski / East News
За колбаской
Wojtek Laski / East News
В банке
Wojtek Laski / East News
Трудный выбор
Wojtek Laski / East News
Беззаботная школьная пора
Wojtek Laski / East News
Ален Делон раздает автографы
Wojtek Laski / East News
Праздники
Wojtek Laski / East News
Конкурс красоты
Wojtek Laski / East News
Ясли
Wojtek Laski / East News
Рабочий день подошел к концу
Wojtek Laski / East News
Бутик Nina Ricci, 1991
Wojtek Laski / East News
Школьники идут домой после уроков
Wojtek Laski / East News
Очередь в обувном магазине
Wojtek Laski / East News
«Покупайте арбузы!»
Wojtek Laski / East News
Счастливые молодожены
East News
Софи Лорен дает автограф
Wojtek Laski / East News
Студенты французского университета
Wojtek Laski / East News
В ожидании Пьера Кардена
Wojtek Laski / East News
Арнольд Шварценеггер, 1996
East News
«Вася, ну как тебе?»
Wojtek Laski / East News
Женщина выбирает обувь ребенку
Wojtek Laski / East News
Урок физкультуры
AP / East News
Закупились картошкой на зиму
Wojtek Laski / East News
В библиотеке
East News
Мирей Матье с поклонницей
Laski Diffusion / Laski Diffusion / East News
А вот на этих фотографиях запечатлен дух эпохи нулевых. В этой статье мы собрали 15+ атмосферных ретрофото, по которым можно изучать моду и стиль прошлых лет. Кстати, вот 16 звезд нашей юности, которым в 2024 году исполнится 55 лет. Вот это поворот!
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Wojtek Laski / East News
Поделиться этой статьёй