20+ фото, которые мгновенно перенесут вас во времена нашего детства

Как бы по-разному мы ни относились к 90-м — с теплотой или, может, неприязнью, — одно отрицать сложно: было в этом десятилетии некое очарование. Только в те годы мы могли так искренне радоваться новой видеокассете, приезду зарубежного кумира, а иногда и мелочам вроде незапланированного показа любимой ТВ-передачи. Мы предались ностальгии и с трепетом пролистали фотографии той прелестной поры.

Бабушкин сервиз

Wojtek Laski / East News

За колбаской

Wojtek Laski / East News

В банке

Wojtek Laski / East News

Трудный выбор

Wojtek Laski / East News

Беззаботная школьная пора

Wojtek Laski / East News

Ален Делон раздает автографы

Wojtek Laski / East News

Праздники

Wojtek Laski / East News

Конкурс красоты

Wojtek Laski / East News

Ясли

Wojtek Laski / East News

Рабочий день подошел к концу

Wojtek Laski / East News

Бутик Nina Ricci, 1991

Wojtek Laski / East News

Школьники идут домой после уроков

Wojtek Laski / East News

Очередь в обувном магазине

Wojtek Laski / East News

«Покупайте арбузы!»

Wojtek Laski / East News

Счастливые молодожены

East News

Софи Лорен дает автограф

Wojtek Laski / East News

Студенты французского университета

Wojtek Laski / East News

В ожидании Пьера Кардена

Wojtek Laski / East News

Арнольд Шварценеггер, 1996

East News

«Вася, ну как тебе?»

Wojtek Laski / East News

Женщина выбирает обувь ребенку

Wojtek Laski / East News

Урок физкультуры

AP / East News

Закупились картошкой на зиму

Wojtek Laski / East News

В библиотеке

East News

Мирей Матье с поклонницей



Laski Diffusion / Laski Diffusion / East News

А вот на этих фотографиях запечатлен дух эпохи нулевых. В этой статье мы собрали 15+ атмосферных ретрофото, по которым можно изучать моду и стиль прошлых лет. Кстати, вот 16 звезд нашей юности, которым в 2024 году исполнится 55 лет. Вот это поворот!

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Фото на превью Wojtek Laski / East News