20+ колец, у каждого из которых такая история, что можно будет внукам рассказывать

Одни из самых древних колец были найдены в Индии и датируются 3 тысячелетием до нашей эры. На протяжении веков они служили не только украшением, но и защитой — так, например, кольцо лучника защищало его пальцы при натягивании тетивы. В наше же время эти предметы перестали иметь утилитарное значение, и сегодня мы носим их для красоты или в качестве какого-то памятного символа.

ADME заинтересовался историями колец, которыми поделились пользователи сети.

«После 2 неудачных помолвок я решила выйти замуж за свою страсть к генеалогии и расшифровке генома человека»

«Кольцо сделано из переработанного желтого и розового золота, а также серебра. Их сложили, раскалили, скрутили и протравили кислотой, чтобы получить рисунок»

«Я купила это кольцо с 3 камнями в честь третьей годовщины того дня, как я достигла своей цели в похудении»

«Я обручилась в эти выходные и не могу налюбоваться на свое кольцо с моховым агатом»

«Золото 585-й пробы, искусственный бриллиант, фиолетовые сапфиры. Это был мой первый большой заказ после того, как я открыл собственное дело»

«Мои помолвочное и обручальное кольца, а также кольцо жениха. Все сделано на заказ»

«Обручальные кольца нескольких поколений моей семьи: двоюродной бабушки, мамы, мое, бабушки и, наконец, моей крестной матери»

«Это кольцо я подарила сама себе на день рождения»

«Я была помолвлена около 2 лет и вот наконец мои обручальное и помолвочное кольца вместе»

«Это подарок моего бойфренда на наше 4-летие. Золото, аметист и жемчужины»

«Я ждала доставки этого кольца целых 5 месяцев. Это мой подарок самой себе»

«Это кольцо подарил мне бойфренд. Кольца — единственные украшения, которые я ношу»

«В честь 15-летия нашей свадьбы муж взял мое обручальное кольцо и все другие, что я унаследовала от бабушек и дедушек, и превратил их в одно»

«Розовое золото и розовый сердцеобразный турмалин»

«Моя готическая душа счастлива»

«Я сделал это кольцо из смолы, вдохновившись полярным сиянием»

Дамасская сталь, 2 золотые вставки и центр из лазурита

«Он сказал «Ты выйдешь за меня? Я ответила: „Меня сейчас стошнит“. В какую-то секунду мне правда показалось, что это случится»

«Я — фанатка книги „Энн из „Зеленых Крыш““ и всегда мечтала о кольце с жемчужиной. Мой парень сделал мне предложение и подарил мне именно такое»

«Получила по почте это кольцо, вдохновленное осенью. Я и мой отец родились в первый день этого времени года»

«Autumn (от англ. „осень“. — Прим. ADME) — это мое второе имя и, конечно же, любимое время года».

«Мама подарила мне свое обручальное кольцо 1979 года, чтобы я использовала его в том же качестве. Я очень счастлива»