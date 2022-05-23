20+ незаурядных вещей, с которыми приходилось сталкиваться беременным в прошлом, а у современных женщин от такого глаз задергается
Мифы, окружающие процесс вынашивания ребенка, да и в целом отношение к роженицам и беременным сильно менялись с течением времени. Например, 500 лет назад народный целитель посоветовал Екатерине Медичи, тогдашней королеве Франции, пить мочу кобылы и купаться в коровьем навозе. И все это для того, чтобы забеременеть.
Мы в ADME окунулись в историю и изумлены тем, как за несколько столетий изменилось отношение к беременным и роженицам.
- В прежние века, помимо прочих вопросов, женщина также должна была переживать о том, кого она родит — мальчика или девочку. Ведь появление наследника, сына, было чрезвычайно важно для мужчины. Однако в те времена о физиологии беременной женщины (да и в целом женщины) знали немного. Поэтому большинство советов и практик зиждились на философии и мифах.
- Например, в одной из популярных книг XIV века описывается несколько способов выяснить пол ребенка. Один из них гласит: «Если у беременной красноватый цвет лица и она мало двигается — будет мальчик». Другой — «Если женщина начинает шаг с правой ноги, родится мальчик».
- А еще автор предлагал провести нехитрый тест: «Возьмите воду из чистого фонтана и поместите в эту воду каплю крови, взятую с правой стороны тела женщины. Если капля опустится на дно, это верный признак того, что родится мальчик».
- История знает еще множество способов узнать, какого пола будет ребенок. Но все они неверные. Проблема отпала сама с собой с появлением УЗИ. Впервые способ диагностики использовался в медицинских целях в 1950-х годах, и с тех пор узнать пол ребенка для женщины не проблема.
- Женская мода для беременных также менялась с течением времени. В Средние века платья и так были пышными, поэтому особых изменений в конструкцию наряда не вносилось. Чтобы скрыть живот, в 1500 году начали использовать фартуки. Одна из причин, почему в те времена одежда для беременных была не так важна, — на поздних сроках женщины уже не покидали дома и носили халаты.
- Первое платье для беременных появилось в период барокко и называлось «Адриенна». У платья была талия в стиле ампир. Наряд был украшен многочисленными складками, которые не мешали растущему животу. Позже у платья появилось дополнение — нагрудник, который после родов облегчал грудное вскармливание. Именно такие платья вы видите на картинке выше.
- В XIX веке беременные, дабы скрыть положение, носили специальный модифицированный корсет. Шнуровка у него располагалась спереди, что позволяло женщине расслаблять корсет по мере того, как растет живот. Врачи такую конструкцию одобряли, а реклама гласила, что у дамы, которая носит это предмет гардероба, родятся «лучшие дети».
- Женщины в те годы пытались скрыть свое положение не просто так. Дело в том, что беременность в прямом смысле слова значила ограничение свободы. Если бы начальник узнал о положении работниц, они могли потерять место. А еще правила приличия предписывали даме ограничить светскую жизнь на время беременности — вот почему женщины так старательно скрывали животик.
- С каждым годом мода для беременных становилась все более свободной — отменялись многие ограничения, и сейчас женщины в положении могут выбирать любой наряд по вкусу. Наличие ребенка под сердцем не означает, что нужно отказаться от джинсов и кроп-топов.
- Беременным приходилось следовать многим правилам и обычаям. В Средние века медицина приписывала находящимся в положении женщинам соблюдать покой и постельный режим. Беременные частенько проводили все время в темной комнате с закрытыми ставнями. Скорее всего, недостаток солнечного света, прогулок и свежего воздуха сказывался на здоровье роженицы негативно.
- Также для беременных женщин действовало множество абсурдных запретов. Например, им нельзя было употреблять в пищу рыбные головы, ведь от этого рот ребенка якобы стал бы напоминать рыбий. Также врачи считали, что запах немытых ног может оказать на плод губительное влияние, поэтому мужчинам перед тем, как ложиться в постель с женами, приходилось мыться.
- В течение многих веков люди считали, что боль во время родов — это их естественная и абсолютно нормальная часть. В 1847 году врачи начали использовать при родах хлороформ, обладающий обезболивающими свойствами. Повсеместное распространение препарата вызывало жаркие споры. Противники средства считали, что ребенок «должен рождаться в муках», а сторонники утверждали, что облегчение боли приносит пользу и матери, и ребенку.
- Позже ученые выяснили, что данный препарат небезопасно использовать при родах. Сейчас для обезболивания используют другие средства.
- В Средние века в Европе врачи в основном полагались на труды римских и греческих философов, которые, в свою очередь, лечили мужчин. Некоторые даже считали, что репутация врача-мужчины может пострадать, если он возьмется лечить женщину. Таким образом, женщинам приходилось решать все проблемы, связанные с беременностью и родами, своими силами: мужчины-врачи к беременным почти не прикасались.
- Рожали, как правило, дома: в больницу ехали только в крайнем случае. Поэтому возникла новая профессия — акушерка. Женщины использовали свой опыт и навыки, чтобы помочь новому человеку появиться на свет. Работа у них была непростая. В один из периодов истории повитух даже считали ведьмами и подвергали гонениям, особенно если роды проходили неудачно.
- Сейчас женщины рожают под надзором квалифицированных врачей и акушерок. Но порой женщинам нужна не столько врачебная помощь, сколько эмоциональная поддержка. Поэтому все более распространенной становится традиция обращаться к доулам. Доула — это человек, который оказывает вам эмоциональную и физическую поддержку во время беременности и родов.
- Доулы не являются медицинскими работниками и не оказывают медицинскую помощь. Она может помочь, к примеру, сделать массаж, научить правильно дышать, успокоить роженицу, объяснить, что происходит.
- В последние годы распространилась такая практика, как партнерские роды. «Традиционные роды были женским событием, — объясняет историк, доктор Ливитт. — Около женщины собирались подруги и родственницы, все стояли вокруг кровати. Также в комнате была акушерка. Врач-мужчина мог приходить и уходить, отцы могли кипятить воду, но в целом это была чисто женская компания».
- В 1920-х годах дамы начали массово рожать в больницах, а не только на дому. Несмотря на удобство, многим это было не по вкусу. «Медсестры заняты, снуют туда-сюда, а женщины рожают самостоятельно. Им это не нравилось», — говорит доктор.
- В это же время в залах ожидания томились отцы, которым приходилось слушать крики жен. Врачи поначалу были против того, чтобы мужчины находились в родовых палатах. Но с течением времени женщины буквально вытребовали себе право проходить через процесс не в одиночку.
Поделитесь вашим опытом беременности и родов. Приходилось прибегать к услугам доулы или, может быть, рожать вместе с партнером?
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