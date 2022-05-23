20+ незаурядных вещей, с которыми приходилось сталкиваться беременным в прошлом, а у современных женщин от такого глаз задергается

Мифы, окружающие процесс вынашивания ребенка, да и в целом отношение к роженицам и беременным сильно менялись с течением времени. Например, 500 лет назад народный целитель посоветовал Екатерине Медичи, тогдашней королеве Франции, пить мочу кобылы и купаться в коровьем навозе. И все это для того, чтобы забеременеть.