20+ правил поведения на корпоративах, которые стоит знать, чтобы не краснеть от стыда на следующее утро
Корпоратив — это возможность непринужденно отдохнуть в компании людей, с которыми вы работаете. А дружеское общение с начальником даже может дать шанс получить повышение. Однако на следующий день после этого мероприятия многим бывает стыдно за свое поведение. Наши советы помогут вам провести этот вечер без ущерба для профессионального имиджа.
- Даже если корпоратив не предусматривает обязательного посещения, лучше всего не игнорировать приглашение на него. Ведь в противном случае коллеги и начальники могут решить, что сотруднику неприятно находиться в коллективе.
- Приходить следует в течение первых 15–20 минут. И не стоит убегать сразу же после того, как покажетесь руководству. Постарайтесь остаться хотя бы на час.
- Если вы все же решили не приходить на праздник, следует ответить на приглашение в течение 48 часов независимо от того, получили вы его по электронной почте или лично. Ведь компания оплачивает еду и развлечения определенного количества людей, и невежливо допускать лишние траты.
- Женщинам следует избегать слишком облегающей одежды, мини-юбок, коротких платьев и шпилек. Не стоит выбирать наряды с глубоким декольте и топы, открывающие живот, а также экспериментировать с прической. Можно просто распустить волосы.
- Мужчинам лучше надевать не джинсы с дырками и футболку, а свитер и брюки или удобный костюм. Стоит помнить, что рубашка должна быть хорошо выглажена и хорошо сидеть. Галстук надевать не обязательно. Дополнить образ может элегантный шарф. Убедитесь, что ваши волосы и борода аккуратно уложены.
- На некоторые корпоративы предпочтительнее являться в одежде делового стиля. В любом случае идти в офис одетым так же, как в ночной клуб, не самая лучшая идея.
- Перед тем как выбрать одежду, следует лишний раз заглянуть в приглашение: возможно, там вы найдете дресс-код или рекомендации.
- В случае если корпоратив проходит вне офиса, к примеру в ресторане, наряд может быть более праздничным, но при этом уместным, невычурным. Помните, что создание профессионального имиджа — процесс долгий, а разрушить его можно за один вечер.
- Мужчины могут выбрать кожаные туфли; кстати, ремень должен сочетаться с обувью. Женщинам не стоит надевать туфли на шпильках. Возможно, вам придется долго стоять или танцевать, поэтому лучше взять удобную обувь.
- Если есть желание прийти на корпоратив со спутником или спутницей, следует уточнить у организаторов, допустимо ли это. Мероприятие может быть предназначено исключительно для сотрудников, и присутствие кого-то постороннего может поставить их в неловкое положение.
- Новогодняя вечеринка на работе — отличное время обменяться подарками. Вручая презент, будьте сдержанны и не привлекайте к себе излишнее внимание, особенно если вы поздравляете только одного коллегу.
- Не проводите большую часть времени глядя в смартфон. Следует сосредоточиться на живом общении. А если вам необходимо регулярно проверять сообщения, например от родных из дома, нужно удаляться в туалетную комнату.
- Корпоратив также нужен, чтобы наладить отношения внутри коллектива и познакомиться с коллегами, с которыми еще не довелось увидеться. Поэтому стоит использовать это время с пользой и общаться. Невежливо будет провести весь вечер в сторонке или разговаривать только с одним-единственным соседом по офису.
- Полезно будет пообщаться с начальством. В непринужденной беседе вы сможете узнать друг друга лучше, что поможет создать более доверительные отношения.
- Иногда на корпоративах угощение приносят поздно, после того, как все пообщались и произнесли поздравления. Но чаще всего сытная еда не входит в меню. Поэтому, чтобы не быть голодным весь вечер, лучше перед тем, как идти на праздник, перекусить дома.
- Необходимо помнить о застольном этикете: не набивать рот закусками, не ходить с тарелкой, заполненной до отказа едой, и следить, чтобы руки были чистыми. Ведь, скорее всего, вам придется пожимать руки коллегам.
- Помните, что все деловые вопросы решаются в будние дни. Вряд ли кто-то захочет обсуждать дедлайны и клиентов. Оставьте разбор рабочих моментов на следующий трудовой день.
- В расслабленной обстановке можно легко забыть о правилах поведения в офисе и случайно ляпнуть лишнего прямо за спиной у коллеги или начальника. Не нужно жаловаться всем на трудности в работе и зарплату.
- Не следует говорить о личном. Даже если кто-то из коллег стал сплетничать, лучше не вмешиваться в разговор. Всем этим людям на следующий день предстоит встретиться в рабочей обстановке, и потерять уважение весьма рискованно для карьеры.
- Можно выбрать безобидные темы, такие как хобби и увлечения: любимые книги, сериалы, домашние животные или планы на выходные.
- Не стесняйтесь принять участие в танцах и конкурсах, будьте общительны, ведь корпоратив — время веселья. Не следует сидеть в сторонке весь вечер. Необязательно уметь танцевать фламенко или ча-ча-ча. Резкие движения и необычные танцы могут смутить окружающих и стать поводом долгих обсуждений в офисе.
- Не следует уходить раньше всех и задерживаться позже остальных коллег.
- Перед тем как уйти, не забудьте поблагодарить организаторов вечера и руководителей компании. Большинство пренебрегают этим простым проявлением вежливости, и зря. Ведь после этого начальник непременно обратит на вас внимание.
- Если корпоратив проходил накануне рабочего дня, то, несмотря на позднее окончание праздника, нужно взять себя в руки и прийти в офис вовремя.
Какими из этих советов вы воспользуетесь? Расскажите истории из вашей жизни, связанные с новогодними корпоративами.
Фото на превью adriaticfoto / Shutterstock.com, TommyStockProject / Shutterstock.com
AdMe/Культура/20+ правил поведения на корпоративах, которые стоит знать, чтобы не краснеть от стыда на следующее утро
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