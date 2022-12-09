20+ правил поведения на корпоративах, которые стоит знать, чтобы не краснеть от стыда на следующее утро

Корпоратив — это возможность непринужденно отдохнуть в компании людей, с которыми вы работаете. А дружеское общение с начальником даже может дать шанс получить повышение. Однако на следующий день после этого мероприятия многим бывает стыдно за свое поведение. Наши советы помогут вам провести этот вечер без ущерба для профессионального имиджа.