22 винтажные вещицы, которые повидали не одно поколение, а до сих пор продолжают приносить радость

Некоторые вещи, которые появились далеко не вчера и передаются из поколения в поколение, совсем не теряют своего очарования и продолжают приносить пользу. И эта статья именно о таких ценных вещах, которые люди стремятся сохранить и передать дальше.

«Это кольцо дорого для меня потому, что больше 20 лет назад папа подарил его маме»

«А сегодня ювелир, сказал, что оно 1890–1930-х годов. Я думала, что это качественная копия, но оказалось, что кто-то очень дорожил им и носил его несколько десятилетий, прежде чем оно попало к моему отцу».

«Сумочка, которая досталась мне от моей бабушки»

«Мой кошелек для монет из французской кольчуги. Это 18-каратное золото»

«Прабабушка оставила после себя Rolex, которые были выпущены примерно в 1925 году»

«Никогда не думал, что буду рад потратить $ 30 на мусорное ведро»

«Я унаследовал много драгоценностей моей бабушки, и это мои любимые украшения. На обручальном кольце надпись от моего дедушки, которую трудно разглядеть: „Я скучаю по тебе, Грэм“»

«Это рождественская елка из украшений моей прабабушки, которую она сделала сама»

«Моя винтажная корзинка для вязания. Раньше она принадлежала моей бабушке»

Даже обычные предметы, такие как тостер, когда-то были стильными

«Обнаружил, что у меня есть старинный термометр для мяса и современный, оба от одной компании»

Найдена самая крутая винтажная подвесная лампа

«Я только что унаследовал этот винтажный набор моей двоюродной бабушки, которая родилась в конце 1800-х годов. Для чего эти инструменты и баночки?»

В баночку с отверстием в крышке раньше складывали выпавшие при расчесывании волосы, чтоб ими потом можно было набить какие-нибудь вещи. Другие баночки — для порошков и мыла. © VintageLilly317 / Reddit

Ножницы и инструменты, напоминающие скальпели, — это предметы для ухода за ногтями. А приспособления, напоминающие ложки, скорее всего, предназначались для чистки ушей. © Unknown author / Reddit

«Переместила свои тени в эту винтажную пудреницу»

Коробка для завтрака, которая служит уже 30 лет

«Это кольцо моей прапрабабушки. Мне очень нравится, что в нем нет чего-то вычурного и я могу носить его с чем угодно, вспоминая свою семью»

«Прекрасное обручальное кольцо от моей прабабушки. Ему около 120 лет»

«Фен моей бабушки, который был куплен еще в 1963 году, и он до сих пор работает»

«Это велотренажер моей свекрови. Ему несколько десятков лет. Не хватает только регулировки нагрузки, но тренировки на нем и так отличные»

«Вместо новой игрушки я приберегла для сына старую версию этой фермы от знаменитого производителя. С тех пор он играет ею почти каждый день, и я думаю, она прослужит еще лет 30»

«Моя мама до сих пор пользуется своим феном, которому уже 49 лет»

«Моя 88-летняя старенькая бабушка и ее парикмахерский набор 1960-х годов. Каждое утро она может наводить красоту по 30–45 минут»

«Сегодня я наконец ответила „да“ своему жениху, надев то же кольцо, что и моя прапрабабушка в 1911 году»