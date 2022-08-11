25+ ностальгических фотографий, на которых наши любимые члены королевской семьи запечатлены в детстве и подростковом возрасте
Члены британской королевской семьи принадлежат к числу самых фотографируемых людей в мире, но чаще всего на снимках мы их видим взрослыми. К счастью, в архивах сохранились детские фотографии наших любимых принцев и принцесс. На этих трогательных старых карточках мы видим в целом обычных детей, которые играют со своими питомцами, едят мороженое и сладкую вату, как многие из нас делали в детстве.
У нас в ADME возникло сильное желание полистать старые семейные альбомы после того, как мы увидели детские фотографии наших любимых членов королевской семьи. Мы не могли оторвать глаз от этих непосредственных мальчиков и девочек.
Принцесса Евгения сейчас и в детстве — ест сладкую вату
Принцесса Беатрис сейчас и в возрасте 6 лет — ест мороженое
Принцесса Беатрис после крещения вместе со своей матерью Сарой, герцогиней Йоркской, 1988 год
Принцесса Беатрис на прогулке, 2003 год
Принцесса Беатрис и принцесса Евгения с матерью Сарой, герцогиней Йоркской, 2004 год
Принцесса Евгения и принцесса Беатрис сейчас и тогда
Леди Диана Спенсер в возрасте 9 лет, 1970 год
Будущая принцесса Уэльская во время летних каникул, 1971 год
Леди Диана Спенсер с пони около дома своей матери, 1974 год
Принц Чарльз сейчас и в возрасте 11 лет
Принц Чарльз и его мать принцесса Елизавета выглядывают из окна, 1952 год
Принц Чарльз играет со своей игрушечной машиной, 1952 год
Принц Уильям сейчас и в детстве со своей матерью принцессой Дианой
Принц Уильям и принц Гарри вместе с принцессой Дианой, 1987 год
Принц Уильям и принц Гарри выходят из Музея естественной истории после посещения выставки вместе с матерью, 1992 год
Принцесса Диана следует за принцем Уильямом из школы, 1991 год
Принц Уильям и принц Гарри со своими родителями принцем Чарльзом и принцессой Дианой на официальном мероприятии, 1995 год
Принцесса Диана, принц Уильям и принц Гарри во время отдыха в Испании, 1988 год
Принц Уильям с принцессой Дианой в первый день в новой школе, 1987 год
Принцесса Анна сейчас и в возрасте 7 лет
Принцесса Анна в венке из подснежников, 1960 год
Принцесса Анна с матерью королевой Елизаветой II, 1960 год
Королева Елизавета II сейчас и в 10-летнем возрасте
Принцесса Елизавета со своими немецкими овчарками, 1936 год
Принцесса Елизавета с пони в свой 13-й день рождения, 1939 год
Принцесса Елизавета со своей сестрой принцессой Маргарет, 1937 год
Вам нравится перелистывать старые семейные альбомы? Какая ваша любимая детская фотография и почему?
Фото на превью Pool AFP/Associated Press/East News, Julian Parker/UK Press/Getty Images
AdMe/Культура/25+ ностальгических фотографий, на которых наши любимые члены королевской семьи запечатлены в детстве и подростковом возрасте
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