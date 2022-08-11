25+ ностальгических фотографий, на которых наши любимые члены королевской семьи запечатлены в детстве и подростковом возрасте

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Члены британской королевской семьи принадлежат к числу самых фотографируемых людей в мире, но чаще всего на снимках мы их видим взрослыми. К счастью, в архивах сохранились детские фотографии наших любимых принцев и принцесс. На этих трогательных старых карточках мы видим в целом обычных детей, которые играют со своими питомцами, едят мороженое и сладкую вату, как многие из нас делали в детстве.

У нас в ADME возникло сильное желание полистать старые семейные альбомы после того, как мы увидели детские фотографии наших любимых членов королевской семьи. Мы не могли оторвать глаз от этих непосредственных мальчиков и девочек.

Принцесса Евгения сейчас и в детстве — ест сладкую вату

Принцесса Беатрис сейчас и в возрасте 6 лет — ест мороженое

Принцесса Беатрис после крещения вместе со своей матерью Сарой, герцогиней Йоркской, 1988 год

AP/East News

Принцесса Беатрис на прогулке, 2003 год

ASSOCIATED PRESS/East News

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения с матерью Сарой, герцогиней Йоркской, 2004 год

ASSOCIATED PRESS/East News

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис сейчас и тогда

Леди Диана Спенсер в возрасте 9 лет, 1970 год

Будущая принцесса Уэльская во время летних каникул, 1971 год

Леди Диана Спенсер с пони около дома своей матери, 1974 год

Принц Чарльз сейчас и в возрасте 11 лет

DANIEL LEAL/AFP/East News , East News

Принц Чарльз и его мать принцесса Елизавета выглядывают из окна, 1952 год

Принц Чарльз играет со своей игрушечной машиной, 1952 год

Принц Уильям сейчас и в детстве со своей матерью принцессой Дианой

CHRIS JACKSON/AFP/East News , ASSOCIATED PRESS/East News

Принц Уильям и принц Гарри вместе с принцессой Дианой, 1987 год

UPPA/Photoshot/REPORTER/East News

Принц Уильям и принц Гарри выходят из Музея естественной истории после посещения выставки вместе с матерью, 1992 год

AP/EAST NEWS

Принцесса Диана следует за принцем Уильямом из школы, 1991 год

AP/EAST NEWS

Принц Уильям и принц Гарри со своими родителями принцем Чарльзом и принцессой Дианой на официальном мероприятии, 1995 год

East News

Принцесса Диана, принц Уильям и принц Гарри во время отдыха в Испании, 1988 год

UPPA/Photoshot/REPORTER/East News

Принц Уильям с принцессой Дианой в первый день в новой школе, 1987 год

AP/East News

Принцесса Анна сейчас и в возрасте 7 лет

DANIEL LEAL/AFP/East News , ASSOCIATED PRESS/East News

Принцесса Анна в венке из подснежников, 1960 год

Принцесса Анна с матерью королевой Елизаветой II, 1960 год

Королева Елизавета II сейчас и в 10-летнем возрасте

POOL PA/Associated Press/East News , Courtesy Everett Collection/East News

Принцесса Елизавета со своими немецкими овчарками, 1936 год

Courtesy Everett Collection/East News

Принцесса Елизавета с пони в свой 13-й день рождения, 1939 год

EAST NEWS

Принцесса Елизавета со своей сестрой принцессой Маргарет, 1937 год

Cinetext/Morgon/Mary Evans Picture Library/East News

Вам нравится перелистывать старые семейные альбомы? Какая ваша любимая детская фотография и почему?