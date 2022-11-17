30+ фото, наглядно демонстрирующих, как круто поменялись представители разных профессий за последние 100 лет
За последние 100 лет мир изменился до неузнаваемости, и в первую очередь это касается людей и их профессий. На помощь инженерам пришли высокие технологии, купальники пловчих стали куда более открытыми, фигуристки отточили свои па до немыслимого мастерства, а оперные дивы сменили кринолин на вполне современные костюмы.
Первая и единственная трехкратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Соня Хени в 1928 году и фигуристка Рика Кихира на финале Гран-при среди юниоров и взрослых по фигурному катанию 2019/20 года
Тату-мастер в 1928 году и его коллега в 2013-м
На левом фото — профессиональная пловчиха Аннет Келлерман в купальнике, придуманном специально для спортивного плавания (некоторые сочли его неприличным). На правом — участница сборной Мексики по синхронному плаванию
На левом фото — Примо Карнера, первый итальянский чемпион мира в супертяжелом весе. На правом — чемпионка мира во втором среднем весе и дочь боксера Мухаммеда Али Лейла
Офисный работник в 1930 году и в наши дни
Археолог Говард Картер, нашедший гробницу Тутанхамона, и его современные коллеги
Медсестра в 1925 году и ее современная коллега
Голливудские суперзвезды Мэри Пикфорд (1933) и Анджелина Джоли (2021)
Экипаж поезда в 1934 году и наш современник, управляющий поездом
Артисты цирка в 1910 году и их современный коллега из Cirque du Soleil
Работа ювелира в первой половине XX века и в наши дни
© Koos Raucamp (ANEFO) / GaHetNa (Nationaal Archief NL) / Wikimedia Commons, ED JONES / AFP / East News
Инженер Джон Лоуги Бэрд, известный созданием первой механической телевизионной системы, и Холуд Бакри — инженер по планированию технического обслуживания и отчетности на ветряной электростанции
Авиадиспетчер в 1922 году и сейчас
Фотограф в 1921-м и в наши дни
Метеоролог Джордж Симпсон проводит подробные измерения, чтобы предсказать наилучшие условия для путешествия к Южному полюсу. Его коллега в 2020 году собирает данные на метеостанции
Оперная певица Лина Кавальери в начале XX века и ее современная коллега Тарья Турунен
А насколько изменилась ваша профессия за последние 50–100 лет?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, Raniero Corbelletti / Aflo Images / East News
AdMe/Культура/30+ фото, наглядно демонстрирующих, как круто поменялись представители разных профессий за последние 100 лет
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