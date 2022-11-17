30+ фото, наглядно демонстрирующих, как круто поменялись представители разных профессий за последние 100 лет

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За последние 100 лет мир изменился до неузнаваемости, и в первую очередь это касается людей и их профессий. На помощь инженерам пришли высокие технологии, купальники пловчих стали куда более открытыми, фигуристки отточили свои па до немыслимого мастерства, а оперные дивы сменили кринолин на вполне современные костюмы.

Первая и единственная трехкратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Соня Хени в 1928 году и фигуристка Рика Кихира на финале Гран-при среди юниоров и взрослых по фигурному катанию 2019/20 года

ASSOCIATED PRESS / East News , Raniero Corbelletti / Aflo Images / East News

Тату-мастер в 1928 году и его коллега в 2013-м

На левом фото — профессиональная пловчиха Аннет Келлерман в купальнике, придуманном специально для спортивного плавания (некоторые сочли его неприличным). На правом — участница сборной Мексики по синхронному плаванию

На левом фото — Примо Карнера, первый итальянский чемпион мира в супертяжелом весе. На правом — чемпионка мира во втором среднем весе и дочь боксера Мухаммеда Али Лейла

Barnaby (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News , PHOTOlink / Everett Collection / East News

Офисный работник в 1930 году и в наши дни

Археолог Говард Картер, нашедший гробницу Тутанхамона, и его современные коллеги

Медсестра в 1925 году и ее современная коллега

The Royal College of Nursing Archive Collection / Mary Evans Pictu / East News , Javier Larrea / agefotostock / East News

Голливудские суперзвезды Мэри Пикфорд (1933) и Анджелина Джоли (2021)

Courtesy Everett Collection / East News , TOLGA AKMEN / AFP / East News

Экипаж поезда в 1934 году и наш современник, управляющий поездом

Артисты цирка в 1910 году и их современный коллега из Cirque du Soleil

© Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Photo , Geyres Christophe / ABACA / Abaca / East News Geyres Christophe / ABACA / Abaca / East News

Работа ювелира в первой половине XX века и в наши дни

Инженер Джон Лоуги Бэрд, известный созданием первой механической телевизионной системы, и Холуд Бакри — инженер по планированию технического обслуживания и отчетности на ветряной электростанции

East News , Amr Nabil / Associated Press / East News

Авиадиспетчер в 1922 году и сейчас

Фотограф в 1921-м и в наши дни

Метеоролог Джордж Симпсон проводит подробные измерения, чтобы предсказать наилучшие условия для путешествия к Южному полюсу. Его коллега в 2020 году собирает данные на метеостанции

© Herbert Ponting / Wikimedia Commons , KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / East News KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / East News

Оперная певица Лина Кавальери в начале XX века и ее современная коллега Тарья Турунен

А насколько изменилась ваша профессия за последние 50–100 лет?