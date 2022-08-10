8 мам-одиночек, которые воспитали своих звездных детей без помощи партнера

Исследование показало, что ребенок, которого воспитывает 1 родитель, учится так же хорошо, как и дети в семьях с 2 родителями. И нет никаких сомнений в том, что играть роль и мамы, и папы — изнурительное испытание для любого человека. Но благодаря этому между родителем и детьми возникает очень прочная связь. Когда ребенок видит, что его мама справляется с жизненными трудностями, чтобы вырастить его самостоятельно, он получает дополнительную мотивацию к успеху. Он понимает, что будучи независимым и трудолюбивым можно достичь всего.

Мы в ADME аплодируем мамам-одиночкам. И вот 8 знаменитостей, которые знают, что именно их мамы помогли им стать звездами мирового масштаба.

Ирмелин Инденбиркен — мать Леонардо Ди Каприо

Родители голливудской звезды разошлись к тому времени, когда мальчику исполнился год, и его воспитывала одна Ирмелин. Мать и сын невероятно близки, и вот уже более 2 десятилетий Ди Каприо водит ее по красной дорожке. Актер однажды признался, что своим блестящим успехом он обязан не кому иному, как своей маме, сказав: «Если бы не она, меня бы здесь не было». И очевидно, что Ирмелин — очень важный человек в жизни Ди Каприо. Однажды актера спросили, когда он в последний раз покупал бриллианты для девушки. На это голливудский сердцеед ответил: «Моя мама — единственный человек, которому я бы купил что-то подобное».

Мэри Мэй Смит — мать Пирса Броснана

69-летний актер признался, что он «единственный ребенок в распавшейся семье». Он объяснил, что отец «ушел из семьи очень рано», а мама оставила сына на попечение бабушки, когда будущему актеру было 4 года. Однако позже она вернулась, и они переехали в Лондон. Броснан рассказал, что его мама всегда поддерживала его и говорила «следовать своим мечтам».

Джудит Энн Хокинс — мать Хэлли Берри

EVERETT COLLECTION / East News

Актрису и ее сестру вырастила мама. Берри отметила, что ее мать говорила ей никогда не зацикливаться на своей внешности: «Красота определяется твоими поступками». Она также воспитала ее сильной и независимой и научила справляться с жизненными трудностями, не полагаясь на других.

Дженис Комбс — мать Шона Комбса

TRIPPLAAR KRISTOFFER / SIPA / East News

Знаменитый рэпер Шон Комбс, также известный как Пи Дидди, потерял отца в возрасте 5 лет. И кажется, что у матери и сына появилась неразрывная связь. На 80-летие мамы Комбс поделился ее фотографией в своем аккаунте в социальных сетях с подписью: «Я существую только благодаря этой красивой, трудолюбивой, любящей, [...] настоящей, умной и абсолютно потрясающей Королеве-богине!» Кроме того, он подарил ей чек на $ 1 млн, чтобы отпраздновать это счастливое событие.

Террия Джозеф — мать Алиши Киз

Певицу и автора песен воспитывала только ее мама. Очевидно, что у них очень крепкие отношения, поскольку Киз часто выражает бесконечную благодарность и любовь к своей родительнице. Алиша написала в день рождения матери: «Самая необыкновенная женщина, которую я знаю. Ты мне так дорога. Я обязана тебе всем».

Шелли Кернс — мать Кристины Агилеры

Родители будущей певицы и автора песен расстались, когда ей было 7 лет, с тех пор она редко видела своего отца. Агилера объяснила, что сила матери помогала ей на протяжении всей жизни. Певица призналась, что настойчивость, упорство и мужество мамы и сформировали ее характер.

Кора Блайдж — мать Мэри Джей Блайдж

Певицу и автора песен воспитывала мать-одиночка, и жизнь им обеим сахаром не казалась. Но, к счастью, мать и дочь успешно преодолели все трудности, с которыми столкнулись. Очевидно, что у Мэри Джей Блайдж очень крепкие отношения со своей матерью. В социальных сетях певица несколько раз делилась тем, как сильно восхищается ею. Например, в день рождения Коры Блайдж она написала: «Я так сильно тебя люблю, и я так благодарна за всю ту безусловную любовь, которую ты мне подарила!»

Маршелин Бертран — мать Анджелины Джоли

Fabio Mazzarella / Sintesi / SIPA / Sipa Press / East News , Anthony Taafe / Coleman-Rayner / East News

В 26 лет мать Анджелины Джоли Маршелин Бертран воспитывала своих 2 детей одна после развода с мужем, актером Джоном Войтом. Анджелина рассказала, что Бертран воспитывала их с особой нежностью, и актриса, в свою очередь, научилась так же относиться к собственным детям, чтобы следовать примеру мамы. К сожалению, когда Джоли было за 30, она потеряла свою любимую маму. Актриса поделилась: «Я бы все отдала, чтобы она была со мной». И добавила: «Я часто мысленно разговариваю с ней и пытаюсь представить, что она могла бы сказать и посоветовать в трудную минуту».