9 фактов о Дженнифер Энистон, в успех которой не верили даже родители, а теперь ее обожает весь мир

11 февраля звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон исполнилось 54 года. Ее восхождение к славе не было легким, а личная жизнь часто становилась предметом сплетен. Мы углубились в биографию актрисы и обнаружили факты, о которых раньше даже не догадывались.

1. Родители Дженнифер не хотели, чтобы она становилась актрисой

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Несмотря на то, что Энистон родилась в семье известных артистов, родители никогда не поощряли ее желание стать актрисой. Вместо этого отец хотел, чтобы Дженнифер стала адвокатом, так что она вполне могла пойти на юридический. Таким образом папа пытался «защитить» дочь от пагубного влияния индустрии развлечений. Он умолял ее не становиться актрисой, а мать не верила в ее талант. Но, к счастью, у девушки хватило смелости доказать, что они ошибаются.

2. Ей запрещали смотреть телевизор

East News

Когда актриса была маленькой, ей запрещали смотреть телевизор. Такая радость разрешалась, только когда девочка болела. В то время ее отец снимался в мыльной опере, и как только Энистон узнала об этом, она тоже решила стать актрисой. «Вот тут-то я и решила, что буду поступать по-своему, — призналась Энистон. — Я надеялась, что у меня получится доказать, что они были неправы».

3. Энистон совершенно не нравилась ее знаменитая стрижка

WARNER BROS TV / Album/EAST NEWS

Легендарная стрижка, с которой Рэйчел Грин щеголяла в «Друзьях», стала символом 90-х, и многие девушки хотели сделать себе такую же. Энистон однажды призналась, что ей лично стрижка не нравилась: «Как бы сказать? Это самая ужасная стрижка из всех, что у меня были».

4. Актриса не всегда была уверена в себе

В подростковом возрасте Энистон тяжело давалась учеба, из-за чего она чувствовала себя не такой смышленой, как другие дети. Когда позже актриса обнаружила, что всему виной была дислексия, ей стало легче. Но это не единственное, что подрывало ее уверенность в себе. Дженнифер не нравилась ее внешность, и здесь не обошлось без непростых отношений с матерью. Звезда «Друзей» призналась, что мама часто ее критиковала, и актрисе всегда казалось, что она недостаточно хороша.

5. Она открыто говорила о важности психотерапии

Энистон начала посещать психотерапевта, чтобы избавиться от детских проблем и понять поведение своей мамы. «Да, нужно было время и помощь специалиста, но я справилась. Мама лишь проецировала свою неуверенность на меня. Ко мне все это не имело никакого отношения», — объяснила актриса. Кроме того, психотерапия помогла ей пережить тяжелый развод с Брэдом Питтом.

6. Энистон потеряла любовь всей своей жизни в 2007 году

East News

До всем известного брака с Брэдом Питтом Энистон была по уши влюблена в актера Дэниэла Макдональда, с которым встречалась 5 лет. В то время оба партнера не хотели отказываться от карьеры, поэтому решили пойти разными путями. Позже Энистон призналась, что так и не смогла полностью забыть Макдональда. «Мне кажется, он был предначертан мне судьбой. Но мне было 25, я была глупой», — поделилась актриса еще в 2015 году. К сожалению, возлюбленный звезды «Друзей» скончался в 2007 году.

7. Энистон отказалась от участия в Saturday Night Live в пользу «Друзей»

Прежде чем актриса стала легендой ситкома, ей предложили место в Saturday Night Live, должность, о которой мечтают многие актеры и комики. Но актриса отказалась от нее, чтобы сняться в сериале «Друзья». Именно это решение позже помогло ей добиться славы.

8. Она чуть не упустила роль Рэйчел Грин

Актриса наиболее известна именно по роли Рэйчел Грин в популярном ситкоме «Друзья». Тогда Энистон едва не уступила эту роль своей коллеге по фильму Кортни Кокс. К счастью, Кокс предпочла сыграть Монику Геллер, и продюсеры отдали роль Рэйчел Дженнифер Энистон.

9. Актриса поддерживает благотворительные фонды

Дженнифер Энистон — талантлива актриса, но она также известна своими добрыми поступками. Друзья называют ее «мамой», ведь женщина очень щедрая и всегда заботится об окружающих. На протяжении многих лет она поддерживала ряд благотворительных организаций, в том числе собирала деньги для детских больниц. Актриса использует свою известность в благих целях. Она часто говорит о таких важных темах, как борьба с расизмом и защита прав женщин.