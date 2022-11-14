9 привычек 30-40-летних, которые им кажутся абсолютно нормальными, а рожденным в нулевых — настоящей экзотикой
Есть особое поколение людей, уже хорошо знакомых с гаджетами, но еще помнящих времена до «этих ваших интернетов». Это миллениалы. Казалось бы, только недавно они входили в мир взрослых. Но время пролетело быстро, и вдруг на смену миллениалам пришла новая молодежь — зумеры. Они росли уже в XXI веке и многого из жизни своих предшественников не понимают. Мы полюбопытствовали, какие же привычки тех, кому сейчас за 30, вызывают недоумение у молодежи. А в конце статьи будет повод улыбнуться: ведь зумеры рассказали, какое крутое достоинство старшего поколения перекрывает все их диковинные привычки.
Проявляют инфантильность
- Почему все миллениалы так любят говорить о взрослении? Вообще тебе за 30, пора бы уже повзрослеть. © SJoey79 / Twitter
- Спросила 17-летнюю коллегу, что она думает о миллениалах. Ответ: «Они забавные и слишком много говорят о Гарри Поттере». © Mei_Meowww / Twitter
- Надеюсь, мы никогда не будем так трястись над своими детскими реликвиями, как миллениалы, которые любят твердить о чем-то из своего детства: «Это вспомнит только наше поколение». © Bargins_Galore / Reddit
- Была у меня учительница по математике в старших классах. Сейчас ей уже должно быть года 32–33, а тогда она была чуть помоложе, только аспирантуру окончила. Помню, как она на полном серьезе сильно расстраивалась и обижалась на нас, если мы плохо слушали ее или даже если просто неправильно решали задачку. Так надувала щечки и губы, что хотелось подойти, обнять ее и пожалеть.
- Есть у меня двоюродный брат. Как-то продавали с ним квартиру. Назначили встречу с юристами. Так вот, брат на эту встречу приехал с мамой. Он постоянно спрашивал ее о любой детали в документах, хотя сам полицейский. А еще грустно клал голову на мамино плечо, потому что, по ее словам, у него стресс из-за развода. Брату тогда был 31 год.
Не вылезают из бомберов и джинсов скинни
- Шла по улице, мимо проходил 35-летний мужчина в бомбере и джинсах скинни. Миллениалы явно любят одеваться как капитан баскетбольной команды Трой Болтон из «Классного мюзикла». © gabitheleaf / Twitter
- Заметила, что миллениалы постарше обожают, когда их маленькие дети ходят патлатые, а еще любят нацепить на них очки в толстой оправе, бомбер и узкие джинсы. © gluten_freaky / Twitter
- Всегда вызывают умиление известные комики лет 30–40, которые надевают на сцену яркий бомбер, жутко обтягивающие джинсы и кроссовки. А потом называют все это молодежным образом и чувствуют себя на одной волне с 20-летними. Как объяснить им, что они круты и самодостаточны без этих якобы модных вещей?
Часто ссорятся с родителями
- Не хотел бы иметь такие же плохие отношения со старшими, как у миллениалов. У нас никогда не будет такой проблемы с поколением наших родителей. © slavicseafood / Reddit
- Моей бывшей коллеге под 30. Давно уже съехала от мамы и почти не общается с ней. Говорит, что каждый раз, как приезжает к матери, они все время ругаются и предъявляют друг другу претензии. Дошло до того, что перестали поздравлять друг друга с днем рождения.
Занимают своих детей гаджетами вместо того, чтобы с ними поиграть
- Не понимаю, зачем нынешние родители лет 30–40 дают детям-дошкольникам телефоны и планшеты вместо того, чтобы проводить время с малышами? © doublemintlint / Reddit
- Миллениалы часто сажают своих чад перед планшетами или телефонами и постоянно жалуются, как тяжело им воспитывать детей. Но ведь никто же не заставлял заводить их. © Unknown author / Reddit
- Отдыхаем за городом, сидим на завтраке. К соседнему столу подходит семья, на вид около 40. В коляске дочка. Мама равнодушно сажает ее за стол, ставит перед ней тарелку, а потом берет и просто дает ей в руки вилку и смартфон. Сколько мы сидели, девочка все время только играла в телефон и даже почти не ела. Родители ни разу не обратили внимание на дочь и даже не поинтересовались, сколько она съела и не испачкалась ли.
Постоянно пьют кофе
- Заметила, что люди 30–35 лет страстно любят ходить по улице со стаканом кофе. Ладно зимой, но я даже летом, в 30-градусную жару, видела их с этим горячим напитком. Почему ни одна их прогулка не обходится без кофе?
- Для меня и многих моих знакомых ровесников отказ от кофе не проблема. Я порой пью его раз в неделю, а то и реже. Но была у меня преподавательница в институте (ей 31 год), которая жутко зависела от кофе. Она пила его каждое утро обязательно и могла еще сделать себе чашечку в течение дня. Однажды наша преподавательница решила отказаться от кофе на месяц и потом с ужасом в глазах рассказывала нам, как ее продуктивность снизилась в разы и поначалу постоянно хотелось спать. А порой она реально так плохо себя чувствовала, что еле шла на работу.
Занимаются интересной, но низкооплачиваемой работой
- В последнее время многие молодые миллениалы рассказывают о том, как же они хотят заниматься тем, что им нравится. Мой тренер сейчас получает докторскую степень по истории, моя учительница поступила на юридический факультет. Не вижу ни одной веской причины тратить на это деньги. По сути, они влезают в кучу долгов, чтобы выучиться и когда-то в будущем зарабатывать на том, что им нравится. Я просто хочу найти работу, которую я могу хорошо выполнять и которая не будет меня бесить. © _banking / Reddit
- Я из поколения зумеров. У меня было много идей, куда пойти работать. Но в итоге все отмел и остановился на том, что хорошо оплачивается. Так что, на мой взгляд, лучше не тратить время на получение ученых степеней. Но мне кажется, что поколение старше выбрало бы то, что приносит больше удовольствия. Хотя на самом деле это не имеет никакого значения. © Lorde_Farquad / Reddit
Фанатеют от старых мемов месяцы и годы спустя
- Миллениалы не понимают, насколько быстро устаревают мемы. Ну сколько отдельно взятый мем может быть актуален? День? © Smakintheface / Reddit
- Заметил, что миллениалы часто пытаются за счет «смешных» мемов выглядеть круто в глазах молодежи. Это напоминает ситуацию, когда бабушка отправляет тебе прикол с миньонами и говорит: «Дорогой, я думала, это забавно. Я на самом деле ничего в этом не понимаю, но вам, молодым, нравится это все». © Unknown author / Reddit
- Ох уж этот странный мем миллениалов о том, что узнать новое поколение можно, если, говоря про TikTok, они вспоминают не хит певицы Ke$ha. © thepeanutbutterkat / Reddit
Вкладывают в работу слишком много сил
- Миллениалы любят месяцами сидеть над каким-нибудь проектом, напрочь забывать о том, что надо спать и есть, а потом представлять свою работу так, будто сделали ее невзначай. © auto__mat / Twitter
- В университете у меня была однокурсница, которая была старше всех нас и по возрасту еще подходила под определение «миллениал». Очень амбициозная девушка. Еще не успев окончить институт, изловчилась, но заняла крутую должность в пиар-компании и стала работать с крупными брендами вроде «Ашана». Для этого она буквально круглыми сутками работала, ночами не спала и питалась кое-как. Итог: прибавка веса, выпадение волос и панические атаки. Хотя можно было строить карьеру чуть медленнее, но зато обойтись без ущерба для здоровья.
Спорят о разнице между ними и зумерами
- Мне кажется странной привычка миллениалов искать какие-то отличия между поколениями. Никому нет никакого дела до того, к какому поколению ты относишься. © TheTrollMelon / Reddit
- Почему миллениалы считают, что они росли совсем по-другому, нежели мы? Я родилась в 2000 году и хорошо помню жизнь без интернета. Все детство я засматривалась мультиками вроде «Утиных историй» или «Чип и Дейл спешат на помощь». Ноутбуки и мобильные телефоны наша семья долгое время не покупала, хотя могла позволить себе. Я начала пользоваться гаджетами в средней школе. И кстати, интернет в телефоне у меня появился вообще только лет в 15. Получается, не такая уж и большая разница между нами.
- Меня удивляет, насколько, по мнению миллениалов, мы отличаемся от них. Я родился в 2000 году, но я знаю, что такое видеокассеты! Все мои любимые фильмы детства были записаны на них. У всех нас были телефоны-раскладушки. Наша жизнь была очень похожа на жизнь тех, кому сейчас 30–40 лет. Поэтому их споры слушать забавно. Но я все равно люблю миллениалов! © SirNewhallian / Reddit
Бонус: юное поколение обожает миллениалов за терпимость, понимание и душевность
- Мне нравится, что у всех миллениалов прекрасное чувство юмора. С ними очень классно общаться. © boymarvel99 / Reddit
- Недавно окончила институт. Была у меня одна преподавательница лет 30–35. Никогда не давила на студентов и не заваливала плохими оценками, обожала оживленно дискутировать и выслушивать наши мнения, принимала любую позицию. Ее пары были только в радость. А однажды в конце семестра эта преподавательница принесла на семинар большую коробку пончиков и угостила всю нашу группу. Потрясающая женщина!
- На мой взгляд, миллениалы определенно добрее более старших поколений. Они лучшие боссы, и под их руководством атмосфера на работе нетоксичная. © timmychook / Reddit
- Миллениалы — бесподобные коллеги по работе. Они легки в общении, запросто переходят на ты. В них нет высокомерия и надменности. А еще миллениалы всегда разъяснят менее опытному коллеге любой вопрос, даже самый элементарный, а не заставят все решать самому.
Какие из этих привычек замечали у себя или своих знакомых и родных?
AdMe/Культура/9 привычек 30-40-летних, которые им кажутся абсолютно нормальными, а рожденным в нулевых — настоящей экзотикой
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