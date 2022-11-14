9 привычек 30-40-летних, которые им кажутся абсолютно нормальными, а рожденным в нулевых — настоящей экзотикой

Есть особое поколение людей, уже хорошо знакомых с гаджетами, но еще помнящих времена до «этих ваших интернетов». Это миллениалы. Казалось бы, только недавно они входили в мир взрослых. Но время пролетело быстро, и вдруг на смену миллениалам пришла новая молодежь — зумеры. Они росли уже в XXI веке и многого из жизни своих предшественников не понимают. Мы полюбопытствовали, какие же привычки тех, кому сейчас за 30, вызывают недоумение у молодежи. А в конце статьи будет повод улыбнуться: ведь зумеры рассказали, какое крутое достоинство старшего поколения перекрывает все их диковинные привычки.