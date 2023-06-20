9 вещей и явлений, которые как-то уж очень быстро растеряли всю свою популярность

Тренды то появляются, то исчезают, угнаться за модой бывает очень сложно. Однако есть вещи и явления, по которым еще недавно буквально все с ума сходили, а сегодня их даже вспомнить трудно.

Спиннеры

Изначально спиннер создали, чтобы помочь людям справиться с волнениями. По задумке, крутящиеся шестеренки помогают сконцентрироваться и снизить уровень стресса. Но со временем новинка полюбилась всем детям и взрослых. Пик популярности пришелся на 2017 год, а затем интерес пошел на спад. Я знаю парня, который предвидел интерес к этой штуковине. Продал целую кучу, а потом вовремя слил бизнес — как раз перед тем, как этот рынок сдулся. Мне, конечно, жалко людей, которым он втюхал все эти спиннеры, но нужно было понимать, что мода на них не будет вечной. © OhYeahThrowItAway / Reddit

Harlem Shake

Одноименную песню выпустили в 2012 году, а вирусными ролики с ее использованием стали в 2013-м. Первыми видео для своего шоу сняла группа комиков. Идею подхватили подростки из Австралии. Тренд взлетел на удивление быстро, под необычный трек снимали ролики даже звезды, спортивные команды и пожарные. В 2019 году был на свадьбе, где в конце решили станцевать Harlem Shake. Было забавно смотреть на девушек в пышных платьях и парнях в смокингах, дрыгающихся под музыку. © LupinThe8th / Reddit

Селфи-палка

Всего пару лет назад людей с селфи-палками можно было увидеть на каждом шагу. Девайс действительно облегчал процесс фотосъемки, но о нем сравнительно быстро забыли. Сейчас его используют лишь некоторые туристы. Зато появились удобные кольцевые лампы, которые можно установить где угодно.

3D-телевизоры для дома

Мода на 3D-телевизоры зародилась после выхода первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона. Зрители, впечатленные картиной, хотели получать похожие эмоции от просмотра кино и дома. Однако эта мода быстро прошла, сегодня о таких телевизорах уже никто не вспоминает. Эксперты считают, что они появились на рынке не в то время. Кроме того, затраты на очки и 3D-фильмы, а также отсутствие ожидаемого эффекта неизбежно вызывали у пользователей разочарование.

Изображение усов

10 лет назад все вокруг вдруг начали сходить с ума по усам. Причем речь идет не о растительности на лице. В моду вошли сумки, пеналы, ручки и даже одежда с нарисованными усами. На волне тренда люди даже делали себе забавные тату. Я, может, старомодный, но никогда не понимал этого тренда. Помню девушек, которые делали на пальцах тату в форме усов. Смотрел на них и думал — вы пожалеете, причем очень скоро. © Unknown Auhor / Reddit

Pokеmon Go

В какой-то момент игра захватила весь мир. Пользователи рассказывают, как тратили часы на попытки поймать заветного покемона, а кто-то ради игровых достижений даже выезжал в парк. Однако мода на игру продержалась лишь пару месяцев.

Пончо

По словам некоторых пользователей, в начале нулевых пончо были буквально у всех девушек. Согласно статистике, больше всего запросов о том, что такое пончо, поступало в интернет в марте 2004 года, после чего спрос резко упал и с тех пор держится на низком уровне. В 2022-ом стилисты предрекали возможное возвращение пончо в гардеробы модниц, этого не случилось.

Браслетики из резинок

Плетение браслетов из цветных резинок стало интернет-трендом в 2013-2014 годах. Все началось с компании Rainbow Loom, которая создала удобный станок для плетения. Украшения, сделанные детьми, носили даже знаменитости, включая членов британской королевской семьи и Дэвида Бэкхема. Куда же они все подевались сейчас?

Бекон

По какой-то странной причине в начале нулевых весь мир вдруг помешался на беконе. Изображение этого продукта и соответствующие надписи украшали все — от футболок до надувных матрасов. Есть теория, что моду на бекон продвигали производители свинины. По данным статистике, интерес к футболкам с беконом резко возрос в августе 2004 года, а затем пошел на спад.