Что делать, если хочется домик у моря, а вокруг пустыня? В Кувейте строят город на воде с мангровыми рощами и личными пляжами

Каждый, пожалуй, хотел бы иметь дом с видом на живописный водоем. Но если ты живешь в пустыне, а береговая линия занята промышленными предприятиями, это остается несбыточной мечтой. В интернете вы наверняка видели фото «Пальмовых островов» в Дубае — искусственного архипелага, позволившего расширить площадь мегаполиса. А в Кувейте пошли другим путем: перенесли море почти на 10 км вглубь суши и увеличили длину береговой линии более чем в 2 раза.

В 80-х годах Кувейт стал сказочно богатеть. Люди захотели улучшить свои жилищные условия и переехать ближе к берегу моря. Но береговая линия страны не такая уж протяженная — всего 167 км, при этом значительную часть занимают предприятия, связанные с добычей нефти, которой государство и обязано своим благосостоянием. Тогда было решено прорыть от Персидского залива сеть каналов вглубь пустыни. Проект был создан еще в конце 80-х годов, но воплотить его в жизнь не удалось, и вернулись к нему лишь в 2003 году. В 2016 году был основан город под названием Сабах аль-Ахмед Си-Сити, однако пока он не заселен, потому что строительные работы еще не завершены.

Сабах аль-Ахмед Си-Сити находится на территории бывшего солончакового болота. Его осушили, в результате получилась неровная поверхность. Участки, оказавшиеся ниже уровня моря, решили затопить морской водой, превратив в каналы.

Эти каналы промываются силой приливов, которые не дают воде стать гиперсоленой и загрязниться. Кроме того, были построены приливные ворота, которое позволили потокам воды циркулировать вокруг города, а не только туда и обратно. 80 % воды в каналах полностью обновляется всего за 10 дней.

В результате фауна искусственных водоемов даже богаче, чем в открытом море. В настоящее время в каналах Сабах аль-Ахмед Си-Сити обитает более 1 000 видов живых существ, включая 100 видов рыб и моллюсков. А еще туда поселили кораллы.

Проект строительства грандиозного города в пустыне рассчитан на 25 лет, то есть окончательно он будет завершен к концу 2020-х годов. В работе принимают участие 2 500 человек из 20 стран, и они порой трудятся на пределе сил при невыносимой жаре, которая может превышать 50 °С. В разгар лета (с июня по октябрь) работа прекращается в период с 11:00 до 16:00.

Кстати, обычные стройматериалы могут не выдерживать такой экстремальной температуры. Например, привычный нам асфальт просто расплавился бы, поэтому на дорогах супергорода используют покрытие с высоким содержанием битума. А в бетон приходится добавлять холодную воду и лед. Планируется, что в Сабах аль-Ахмед Си-Сити будет жить 250 тыс. человек. По площади город сопоставим с Манхэттеном. По берегам каналов будут расти мангровые рощи — они улучшат микроклимат.

По завершении проекта у жителей Кувейта появятся дополнительные 200 км береговой линии. Причем у каждого домовладельца будет персональный пляж.