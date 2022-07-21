«Дела были плохи». Как любовь кардинально изменила жизнь Марка Руффало

Когда мы смотрим романтические фильмы, где герои поддерживают друг друга в самые трудные времена, мы часто воспринимаем их с долей скептицизма. «Ну вот не бывает такого в реальной жизни», — скажете вы. Но, узнав историю жизни Марка Руффало, вы поймете, что все-таки бывает. 54-летнему актеру пришлось пройти через многое, но его жена Санрайз всегда была тем лучом света, который освещал даже самые мрачные дни.

Мы в ADME всегда поражаемся стойкости и силе некоторых голливудских звезд. Сегодня мы хотим рассказать о тех трудностях, которые преодолели Марк Руффало и его жена Кристина Санрайз Когни.

Санрайз всегда подбадривала Марка, даже когда он не верил в себя

Руффало и Когни случайно встретились в 1998 году. Мы знаем актера как Невероятного Халка, но самый главный герой в его жизни — его жена — не может похвастаться такой же физической силой. «Дела были плохи, у меня даже не было водительских прав или кредитной карты. Я был никем, но она верила в меня и поддерживала несмотря ни на что, — вспоминает Руффало. — Я не знаю, справился ли бы я без нее».

Руффало сразу же понял, что Санрайз была «той самой». «Я увидел ее и подумал: „Я точно на ней женюсь“», — говорит он. Однако девушка отклонила его первое предложение. Пара состоит в браке с 2000 года и воспитывает 3 детей. В 2001 году у них родился сын Кин, а позже две девочки: Белла (2005) и Одетт (2007).

Она спасла его актерскую карьеру

Марку было чуть за 30, он встретил Санрайз не в самый радужный период своей жизни. «Я ходил на прослушивания раз 800, но так и не получил роль. Я работал барменом и видел Джонни Деппа и Николаса Кейджа, очень успешных актеров, а я едва зарабатывал на жизнь», — признался Марк. Однако у него было то, чего не было ни у Деппа, ни у Кейджа: безграничная любовь и поддержка Санни.

«Она верила в меня. Помню, она мне сказала: „Я знаю, что ты отличный актер“, а я ей: „Ты же даже не видела, как я играю“», — признался Марк. К счастью, он не опустил руки и за свой труд и талант был 3 раза номинирован на премию «Оскар». Мы надеемся, что в будущем он получит награду, которую действительно заслуживает.

Актер решил не рассказывать жене о серьезной болезни

Одним утром 2001 года, когда его жена была беременна их первым ребенком, Марк проснулся с очень тревожным чувством. Ему приснилось, что у него опухоль мозга. К сожалению, сон оказался вещим: врачи нашли опухоль за левым ухом. Что еще хуже, предполагалось, что левую сторону лица актера может парализовать.

Марк поставил здоровье своей жены и своего будущего ребенка выше своего собственного и решил ничего ей не говорить. Как только Кин родился, у актера удалили опухоль. Операция поначалу не увенчалась успехом: левую сторону лица Марка парализовало и он не мог слышать левым ухом. Это был тяжелый удар. Тем не менее он доказал всему миру, из чего сделан, когда полностью выздоровел.

Жизнь готовила Марку еще одно испытание

Всего через 7 лет после того, как актеру поставили диагноз, он потерял своего младшего брата. В 2008 году 39-летний Скотт Руффало скончался в своем доме в Беверли-Хиллз.

Прошло более двух десятилетий, а отношения пары по-прежнему крепки

Марк прошел через множество испытаний, и все это время, больше двух десятилетий, ему помогает жена. Многие задаются вопросом: как им удается поддерживать такие хорошие отношения? Вот что отвечает сам актер: «Санни, моя подружка, жена и любовница, меняется и растет вместе со мной. Конечно, были и трудности, и недопонимания, но радости все-таки было намного больше».