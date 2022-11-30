Держим пари, что вы не вспомните продолжение 15+ стихов, которые так прилежно зубрили в школе

Наверное, многие помнят, как на уроке литературы их вызывали к доске и просили громко и с выражением прочитать стихотворение. Кто-то старательно учил произведения Пушкина и Лермонтова всю ночь, но так и не мог правильно запомнить все рифмы и часто привносил в нетленное творение классика собственные доработки. Мы решили проверить, насколько глубоко засели в вашей памяти строки, которые практически все зубрили в школе, и сможете ли вы сейчас не запутаться и вспомнить оригинальную рифму из знаменитых стихов.