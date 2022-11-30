Держим пари, что вы не вспомните продолжение 15+ стихов, которые так прилежно зубрили в школе
Наверное, многие помнят, как на уроке литературы их вызывали к доске и просили громко и с выражением прочитать стихотворение. Кто-то старательно учил произведения Пушкина и Лермонтова всю ночь, но так и не мог правильно запомнить все рифмы и часто привносил в нетленное творение классика собственные доработки. Мы решили проверить, насколько глубоко засели в вашей памяти строки, которые практически все зубрили в школе, и сможете ли вы сейчас не запутаться и вспомнить оригинальную рифму из знаменитых стихов.
1. «Парус», Михаил Лермонтов
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2. «Руслан и Людмила», Александр Пушкин
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3. «Ночь, улица, фонарь, аптека...», Александр Блок
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4. «Не жалею, не зову, не плачу...», Сергей Есенин
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5. «Зимнее утро», Александр Пушкин
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6. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», Сергей Есенин
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7. «Я вас любил: любовь еще, быть может...», Александр Пушкин
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8. «Отговорила роща золотая...», Сергей Есенин
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9. «Весенняя гроза», Федор Тютчев
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10. «Крестьянские дети», Николай Некрасов
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11. «Пророк», Александр Пушкин
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12. «К. Б.» («Я встретил вас, и все былое...»), Федор Тютчев
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13. «Зимний вечер», Александр Пушкин
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14. «Я пришел к тебе с приветом...», Афанасий Фет
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15. «Унылая пора, очей очарованье», Александр Пушкин
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16. «Утес», Михаил Лермонтов
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А какое стихотворение из школьной программы вам было тяжелее всего запомнить правильно?
AdMe/Культура/Держим пари, что вы не вспомните продолжение 15+ стихов, которые так прилежно зубрили в школе
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