7 секретов красоты Дженнифер Гарнер, которая в 50 выглядит так, будто не вылезает из спортзала и кабинета косметолога. А это не так

Дженнифер Гарнер в свои 50 лет является одной из немногих звезд, которые открыто делятся опытом естественного старения. Однажды Дженнифер спросили, какой совет она дала бы своим детям. Актриса, мама 2 дочерей и сына, сказала: «Мой бьюти-совет всегда один и тот же: меньше смотрите в зеркало, меньше зацикливайтесь и обращайте внимание на окружающий мир, чтобы увидеть, на что вы могли бы потратить свое время вместо этого». А кроме этого, у нее есть еще несколько ценностей, которых она придерживается в своей жизни, и ежедневных бьюти-процедур.

Дженнифер придерживается формулы 3 средств по уходу за кожей

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Гарнер признается, что к своим 50 годам она стала более внимательно относиться к уходу за кожей. Но при этом с возрастом она не видит необходимости полностью пересматривать набор средств и менять их на антивозрастные. Вместо этого она придерживается формулы, которая работает для нее: солнцезащитный крем, гиалуроновая кислота, ретинол. И, конечно же, постоянство в их использовании.

Актриса считает, что тренировки влияют не только на фигуру, но и на состояние кожи

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Гарнер считает, что режим тренировок играет ключевую роль в здоровье кожи. Ее спортивные активности включают в себя танцы, плиометрию и силовые тренировки. «Я действительно думаю, что регулярность тренировок — залог здоровья кожи. Вы должны поддерживать движение крови», — говорит звезда. Лучше всего Джен чувствует себя сразу после тяжелой тренировки и душа, потому что именно в это время кожа максимально упругая.

Лучшим комплексом тренировок Гарнер считает бокс

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Несколько лет назад Дженнифер начала включать в свой распорядок дня бокс и боевые искусства. На эти занятия ее вдохновило отчасти то, что она наблюдала, как ее дети занимаются карате. Но главным образом так она готовилась к роли в фильме «Багровая мята». Джен считает, что бокс — отличный комплекс, потому что это одновременно занятия с отягощениями, которые помогают подтянуть мышцы, и отличная кардиотренировка.

Гарнер позволяет себе дни отдыха и не зацикливается на еде

Дженнифер тренируется по принципу «немного и еще немного»: сначала вы говорите, что будете заниматься 15 минут, а затем добавляете еще немного. Когда актриса отдыхает от тренировок, она относится к этому как к удовольствию. То же самое и с едой. Обычно раз в день она устраивает читмил — ест не полезную еду, а просто то, что хочется. Это может быть, например, шоколад.

У актрисы всегда под рукой очищающие салфетки для лица

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Любимое высказывание Дженнифер: «Самое лучшее, что вы можете сделать для своей кожи в 50 лет, это начать использовать SPF в 20 лет. А еще очищающие салфетки для лица». Гарнер считает, что лицо нужно очищать не только каждый вечер, но даже в середине дня. Также Джен призывает заботиться о шее.

Дженнифер выращивает продукты в собственном саду

Актрисе нравится готовить дома, и она не слишком строга к привычкам в еде. Джен любит печь, и она не исключает сладости из своего рациона. Гарнер ест много фруктов и овощей, которые выращивает в своем саду. Трепетно относится к их разведению и даже как-то написала в социальных сетях: «Забавный факт: если петь для своих овощей, то они лучше растут». А также актриса разводит кур у себя на заднем дворе. Дженнифер выросла, питаясь в основном домашней едой, и теперь придерживается того же подхода к приготовлению блюд для своей семьи. На самом деле Гарнер настолько любит свежие продукты, что запустила линию органического детского питания под названием Once Upon a Farm.

Смузи — неотъемлемая часть рациона Дженнифер

Когда Гарнер нужно подготовиться к важной роли, она включает в свой рацион зеленый коктейль. Ее любимый рецепт смузи: коллаген, семена льна и чиа, миндальное масло, миндальное молоко, шпинат, черника.