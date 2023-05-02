Искусственный интеллект показал, как на самом деле могли выглядеть представители 9 древнейших народов

О том, как жили древние народы задолго до нашего появления на свет, мы узнаем из археологических находок, записей историков, примитивных изображений, созданных художниками прошлого. Конечно, настоящих фотографий представителей древних цивилизаций нам не увидеть никогда, но мы решили попросить искусственный интеллект сгенерировать изображения на основе подробных описаний.

1. Майя

Цивилизация майя развивалась и процветала в юго-восточной Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Древний индейский народ известен многими достижениями, например самой сложной в доколумбовой Америке и высокоразвитой системой письма. Майя внимательно следили за положением звезд и планет, составляли точнейшие календари, строили величественные храмы и прославились по всему миру как талантливые архитекторы, астрономы и математики.

2. Ацтеки

Ацтеки населяли центральную Мексику. На пике своего развития культура ацтеков имела богатую и сложную мифологическую и религиозную систему. Ацтеки были известными философами, а также высоко ценили музыку, пение и поэзию. Они оставили после себя множество впечатляющих скульптур и произведений прикладного искусства (маски, керамика, стелы).

3. Шумеры

Шумеры — это представители цивилизации, возникшей на юге Месопотамии (современный Ирак) около 4500 года до нашей эры и существовавшей до 1900 года до нашей эры. Она считается одной из первых высокоразвитых цивилизаций в мире, внесших значительный вклад в развитие письменности, архитектуры, математики и других областей культуры и науки. Шумеры изобрели колесо, систему мер и весов, а также построили огромные зиккураты — башни-храмы, которые использовались для поклонения богам.

4. Аккадцы

Аккадская империя была создана царем Саргоном Древним в Месопотамии в XXIV веке до нашей эры. Ее считают первой империей в мире. На протяжении более двух столетий аккадцы управляли большой территорией, которая включала в себя Сирию, Ливан, Иран и Саудовскую Аравию. Аккадцы внесли большой вклад в развитие искусства, литературы и административной системы. Они активно устанавливали торговые связи с другими государствами.

5. Кельты

Кельты были индоевропейским народом, представители которого селились на большей части Европы в течение нескольких веков до нашей эры. Они были известны своей высокоразвитой культурой, искусством и музыкой. Кельты образовали множество племен, например галлов, бриттов и ирландцев. Все они оставили свой значительный след в истории и культуре Европы.

6. Скифы

Скифы были древним народом, проживающим в евразийских степях, который славился своим мастерством верховой езды и боевыми навыками. Кроме того, скифы оставили после себя множество археологических источников информации, включая знаменитые курганы с сокровищами, которые до сих пор привлекают внимание ученых и туристов.

7. Арамейцы

Арамейцы — это древний народ, который проживал на Ближнем Востоке и говорил на арамейском языке. Арамейцы управляли государствами и империями, включая, к примеру, Вавилон. Арамейский алфавит стал основой для создания и адаптации специфических систем письма в некоторых других языках, таких как еврейский и арабский. Арамейский язык широко использовался в религиозной литературе, в том числе в Библии.

8. Сарматы

Сарматы — это один из древних ираноязычных народов, который жил в степях Евразии в течение нескольких веков до нашей эры. Подобно скифам, с которыми этот народ был тесно связан, сарматы отлично владели искусством верховой езды и военным делом. Также они создавали уникальные предметы искусства, ювелирные украшения и керамику. Незамужние сарматские женщины брали в руки оружие и воевали вместе с мужчинами. Сарматские женщины-воительницы, возможно, вдохновили греков на создание легенд об амазонках.

9. Печенеги