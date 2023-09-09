История Алисы Фрейндлих, которую в свое время чуть не выперли из театрального института

Строгую Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» и изворотливую Хариту Игнатьевну из «Жестокого романса» помнит каждый любитель старого доброго кино. А сыграла эти роли Алиса Фрейндлих, чья история захватывает не меньше, чем прославленные ленты с ее участием.

Еще одна культовая знаменитость, Валентина Толкунова, тоже достигла вершины успеха далеко не сразу. Певица развелась с мужем-изменщиком и сидела без работы, когда известный композитор пригласил ее исполнить на концерте песню, которую сам считал неудачной. Но выступление артистки произвело неизгладимое впечатление на всех.