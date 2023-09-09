История Алисы Фрейндлих, которую в свое время чуть не выперли из театрального института
Строгую Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» и изворотливую Хариту Игнатьевну из «Жестокого романса» помнит каждый любитель старого доброго кино. А сыграла эти роли Алиса Фрейндлих, чья история захватывает не меньше, чем прославленные ленты с ее участием.
- Будущую актрису едва не нарекли Наташей. Ее мать Ксения Федоровна желала, чтобы дочка носила это имя. Отец и бабушка уговорили ее назвать девочку Алисой, поскольку это имя лучше сочетается с фамилией и отчеством.
- В школе Алиса попала в театральный кружок под руководством Марии Призван-Соколовой. Именитая актриса разглядела в девочке актерские способности и решила обучить ее ремеслу.
- Фрейндлих вспоминала: «На уроках я была полным бараном почти по всем предметам, учителя называли меня актрисой. Меня мутило, когда я разбиралась в формулах». Но, по словам Алисы Бруновны, учителя авансом ставили ей тройки, поскольку отдавали должное ее театральной деятельности.
- Мария Призван-Соколова помогла Фрейндлих подготовиться ко вступительным экзаменам в театральный институт. Перед приемной комиссией Алиса прочитала отрывок из гоголевской поэмы «Мертвые души» и исполнила песню «Не брани меня, родная». И поступила.
- В какой-то момент Фрейндлих была близка к отчислению. В процессе обучения у нее возникли проблемы, и тогда будущую знаменитость чуть не выгнали. Однако на помощь студентке пришел преподаватель Борис Зон. Благодаря его заступничеству Фрейндлих продолжила оттачивать свое мастерство. А после успешного окончания ею института Зон рекомендовал юное дарование для работы в драматических театрах.
- Сегодня Фрейндлих — звезда экрана. Мало кто знает, что до 30 лет Алиса Бруновна получала лишь эпизодические роли в кино. И при этом она блистала на сцене театра.
- 1960-е годы стали временем взлета театральной карьеры Фрейндлих. Творческий союз с режиссером Игорем Владимировым плавно перетек в брак. Алиса Бруновна играла почти во всех спектаклях Театра им. Ленсовета и была очень популярна среди театралов. Например, постановку «Малыш и Карлсон» с ее участием особенно любили взрослые и дети.
- Однажды Фрейндлих почти месяц ночевала в поезде. Актрисе пришлось совмещать съемки «Служебного романа» с работой в театре. Поэтому она проводила каждую ночь в поезде, который возил ее из Москвы в Ленинград и обратно. Артистка вспоминала, что работа с Рязановым была настолько для нее приятной, что она легко перенесла этот непростой период.
- В картину Рязанова Фрейндлих попала не с первого раза. У нее был шанс изобразить Надю в «Иронии судьбы...», но в последний момент Алисе предпочли Барбару Брыльску. В «Зигзаге удачи» Фрейндлих тоже не смогла сыграть, потому что была беременна. А вот «Служебный роман» занял свое место в фильмографии артистки и принес ей бешеный успех.
- Но когда Фрейндлих спрашивают о самой неловкой ситуации в ее жизни, она вспоминает этот самый «Служебный роман». Дело в том, что Алиса Бруновна была единственной из актерского состава, кто не получил премию за работу. «Мне было неловко, когда все спрашивали: „Почему?“ А я и сама не знаю». Но, как выяснилось, причина заключалась в том, что ранее актриса уже получила премию за работу в театре, а новую награду тогда нельзя было вручать сразу после предыдущей.
- На роль королевы Анны в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Фрейндлих утвердили сразу после ее согласия, без проб. «Я никогда не видела живую королеву, разве что по телевизору или в прессе. Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло — ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы», — рассказывала о персонаже Фрейндлих.
- В киноленте «Жестокий романс» Алиса Бруновна также была на высоте. Она сыграла маму героини Ларисы Гузеевой. Кстати, вторая никак не могла отыграть сложную сцену: ей требовалось одновременно плакать и смеяться. Но молодой актрисе не удавалось изобразить рыдание. Фрейндлих сперва молча наблюдала, а потом как влепит Ларисе звонкую пощечину. Та заплакала, а Алиса Бруновна крикнула: «Смейся!» Так были сделаны нужные дубли. Позже Фрейндлих попросила у младшей коллеги прощения за свой поступок, а та поблагодарила ее за помощь.
- А вот в своем фильме «Сталкер» Андрей Тарковский не планировал снимать Фрейндлих. На роль жены главного героя режиссер рассматривал свою собственную супругу Ларису. Но оператор киноленты уговорил его позвать на пробы Алису Бруновну и Марину Неелову. Кандидатура Нееловой была сброшена со счетов сразу же: эту артистку создатели сочли слишком молодой для роли, а вот Фрейндлих их впечатлила. И тогда оператор подошел к Тарковскому и спросил: «Ну что, кого будем снимать — Актрису или Ларису?» А тот ответил: «Что я, любовник своей жены? Алису, конечно!»
- Кстати, сама Фрейндлих говорила, что у нее был шанс сыграть и в другой ленте Тарковского — фильме «Зеркало». Но она тогда гастролировала с театральными постановками и никак не могла подстроиться под график съемок.
- Актриса в 1987 году говорила, что роль ее мечты — булгаковская Маргарита. Однако этого персонажа ей так и не довелось нигде сыграть.
- Алиса Фрейндлих считает все свои браки удачными и с удовольствием рассказывает о них. Она признается, что трижды была замужем, и все 3 раза — счастливо. После развода с художником Юрием Соловьевым актриса решила, что трех мужчин в ее жизни более чем достаточно.
- Актриса заявляет, что по сей день не обделена мужским вниманием, но счастлива быть одной. «Мужчина мне нужен, когда что-то ломается», — говорит Алиса Бруновна.
- Дочь Фрейндлих — Варвара Владимирова — тоже актриса. Мать и дочь играли на одной сцене — в спектакле «Калифорнийская сюита».
- Фрейндлих — обладательница множества премий. Ее знают и любят представители разных поколений кино- и театральных зрителей. А в 2018 году Алиса Бруновна получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Большой».
Еще одна культовая знаменитость, Валентина Толкунова, тоже достигла вершины успеха далеко не сразу. Певица развелась с мужем-изменщиком и сидела без работы, когда известный композитор пригласил ее исполнить на концерте песню, которую сам считал неудачной. Но выступление артистки произвело неизгладимое впечатление на всех.
Фото на превью Жестокий романс / Мосфильм
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