История Джейн Биркин, которая со своей склонностью к поношенной одежде научила нас стилю настоящей парижанки

Для многих Джейн Биркин является настоящим воплощением парижской элегантности. Многие уже даже забыли о том, что она родилась в Великобритании, а целиком и полностью ассоциируют ее с Францией, где она, кстати, сейчас и проживает. Некоторым при упоминании фамилии Биркин сразу же приходят на ум легендарные сумки Birkin от Hermès, которые так же безупречны, как и сама Джейн.

Мы в ADME решили побольше узнать о судьбе этой знаменитой женщины, которая и сейчас мало кого оставляет равнодушным.

East News , Gael Colliguet / KCS / East News

Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году. Ее мама была известной театральной актрисой и певицей, а папа — военным. В подростковом возрасте будущая звезда решила попробовать себя в качестве актрисы театра, однако поняла, что остается в тени своей матери, и сделала вывод о том, что нужно двигаться в ином направлении. Тогда девушка спросила двоюродного брата своего отца, который был режиссером, есть ли у нее шанс в кино, на что тот ответил: «Это зависит от того, влюбится ли в тебя камера». В 19 лет Биркин вышла замуж за английского композитора Джона Барри. Через некоторое время у них родилась дочь Кейт, однако через год после рождения малышки пара развелась. Джейн вернулась в родительский дом в Лондоне и стала активно ходить на кино- и телекастинги. В 1966 году вышел фильм «Фотоувеличение», ради которого актриса перекрасила свои от природы темные волосы в блонд.

Джейн Биркин и Джиллиан Хиллс в фильме «Фотоувеличение».

В 1969 году ее отобрали на главную роль в фильме «Слоган». Примечательно то, что фильм был французским, а Джейн не владела языком. Ее партнером по фильму стал Серж Генсбур, с ним она также исполнила песню La Chanson de Slogan. С этого момента Биркин окончательно обосновалась во Франции. Позднее актриса признавалась: «Уверена, что без нынешнего акцента у меня бы сложилась иная карьера. Французы сделали настоящий подарок, приняв меня очень быстро. Они сочли меня забавной из-за акцента и ошибок, которые я делала, говоря на французском. Это была одна из причин, по которой я никогда не стремилась улучшить свой язык».

East News

Джейн Биркин с Сержем Генсбуром.

Уникальный стиль Биркин стал символом эпохи и по-прежнему вдохновляет многих модельеров. Биркин совмещает элегантный парижский стиль с повседневной лондонской модой. Как-то она признавалась в своей склонности к поношенной одежде: «Я часто покупаю вещи и сплю в них две недели, а потом они выглядят «более расслабленно». Как это ни парадоксально, но для всех людей вокруг Джейн Биркин всегда выглядела идеально.

На этом фото Биркин 23 года.

После того как Джейн и Серж Генсбур сыграли вместе в «Слогане», у них завязался страстный роман, который длился 12 лет. Об их женитьбе ходило много слухов, но в браке они никогда не состояли. Спустя много лет Джейн призналась: «На самом деле я очень жалею, что не вышла замуж за Сержа». В 1971 году на свет появилась их дочь Шарлотта Генсбур, которая впоследствии стала актрисой и певицей.

Сложно в это поверить, но на протяжении всего детства и подросткового возраста Джейн комплексовала по поводу своего телосложения. Многие считали ее «ни мальчиком, ни девочкой». Только Серж смог примирить ее с самой собой. Она вспоминала: «После школьных страданий и первого брака Серж стал первым, кто находил меня красивой. <...> Когда тебя по-настоящему любят, то это меняет абсолютно все». До того как Hermès выпустил сумку, названную в честь актрисы, Биркин долгое время ассоциировалась с плетеной сумкой-корзиной, с которой часто выходила в свет. Эта сумка как нельзя лучше соответствует непринужденному французскому стилю. Кстати, приобрела она ее на лондонском рынке. Иногда Джейн обматывала ручку сумки атласным шарфиком.

В 1960-х стиль Биркин отличался излишней откровенностью. Однажды она и вовсе вышла в свет в полупрозрачном платье, со своей неизменной плетеной корзинкой и в балетных чешках. Тогда она все больше предпочитала носить короткие платья с глубокими декольте, сочетая их с обувью на плоской подошве, топы, открывающие большую часть живота, и другие подобные наряды. Сама актриса позднее говорила: «Когда я смотрю на свои фотографии от 1968 года и вижу там свои большие кукольные глаза, подчеркнутые подводкой, и нарочито большие губы, то нахожу это все довольно ужасным».

SIPA / East News

В начале 1970-х она меняет свой стиль, который становится упрощенным и одновременно с этим шикарным. Возможно, ее сдержанность была связана с рождением второй дочери. А ее фирменная прическа — прямые локоны и ниспадающая до ресниц рваная челка — в 70-х стала популярна среди женщин.

Abaca / East News

В то время Биркин не гнушалась облачаться в обычные джинсы с белой футболкой, топом или майкой и преподносить свой наряд так, будто это последний писк моды. Возможно, это получалось у нее, потому что она была без конца уверена в себе и ходила по улице так, словно это был подиум. В 1980 году пара Биркин и Генсбур перестала существовать. Спустя год после разрыва Джейн начала встречаться с режиссером Жаком Дуайоном и в 1982 году родила дочь Лу, крестным отцом которой стал Серж.

В 1984 году Джейн Биркин совершала перелет из Парижа в Лондон, взяв с собой в ручную кладь свою старую кожаную сумку. В какой-то момент из нее высыпалось все содержимое, актриса тут же начала собирать вещи с пола. Увидев это, представитель модного дома Hermès Жан-Луи Дюма, который оказался ее попутчиком, сказал, что в сумке должны быть удобные кармашки, чтобы ничего не выпадало. На это Джейн ответила: «Ну, Hermès не делает сумки с кармашками», а Жан-Луи парировал: «Я и есть Hermès, скажите мне, что вы хотите, и я сделаю это». Спустя месяц Биркин оказалась в офисе Hermès, где выбрала эскиз сумки и проработала его до мельчайших деталей. Ну а через некоторое время актриса заполучила первую сумку Birkin. Теперь ее фамилия стала прочно ассоциироваться с одним из самых известных предметов роскоши. Сумка Birkin отличается утонченной простотой, как и весь образ актрисы.

Несомненно, лучшие модные образы Джейн датируются 1960–1970-ми годами. Однако не стоит списывать со счетов 80-е, 90-е и последующие десятилетия. Она признает, что, когда ей исполнилось 40 лет, то она стала выглядеть «гораздо интереснее». И вообще, по признанию Биркин, нет ничего красивее женщины в 40 лет — это тот возраст, который, по ее мнению, и есть цветение. Так вот, в это время она сменяет свои полупрозрачные платья и вечные мини на мужские рубашки agnès b, брюки оверсайз и кроссовки без шнурков. Актриса убеждена: чем старше становится женщина, тем ей все более необходимо облачаться в одежду, подобную мужской. Так, по ее мнению, женщины в возрасте выглядят хрупкими.

SIPA / East News

Биркин говорила: «В какой-то момент вам будет нужно отказаться от чересчур женственных платьев, которые немыслимо старят. Это как с накладными ресницами, которые нужно перестать носить в определенном возрасте, в противном случае это будет смотреться ужасающе». Яркий пример — наряд Биркин, в котором она блистала на одном из своих парижских концертов в 1987 году. Плюс ко всему она решилась на короткую стрижку, которая добавила актрисе особого шарма.

Поражала Биркин своим чувством стиля и в последующие годы. Чем старше она становилась, тем больше предпочитала незамысловатую и удобную одежду. Несмотря на такую простоту, ей по-прежнему удается сохранить тот самый легкий образ, которым актриса славилась в предыдущие десятилетия. Ко всему прочему, она наносит минимум косметики на лицо. В одном из своих последних интервью Джейн Биркин говорила: «Я больше не беспокоюсь о макияже. Чем старше вы становитесь, тем тонна косметики заставляет выглядеть ваше лицо более тяжеловесно».

AFP / East News

Как-то ей задали вопрос, касающийся пластической хирургии. Актриса ответила, что никогда бы не осмелилась лечь под нож хирурга, так как она не такая мужественная. Но тем не менее восхищается теми, кто это делает: «Думаю, это довольно здорово — просыпаться и чувствовать, что ты еще в игре. Я уже прошла этот этап. Если бы я и собиралась что-то сделать с лицом, то сделала бы это лет 10 назад, а в 70 уже не вижу в этом смысла. Но я не имею ничего против Photoshop!»

CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News

Биркин забавляет, что некоторые ассоциируют ее с сумкой Birkin. Как-то она рассказывала: «Это очень забавно — иметь какую-то вещь, названную в честь вас. На концертах люди часто спрашивают, имею ли я что-то общее с сумкой Birkin. Я говорю: „Да, сейчас для вас будет петь сумка!“ Моя дочь Лу тоже часто шутит и говорит о том, что она дочь сумки».