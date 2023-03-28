История Лиама Нисона, который после смерти любимой супруги в одиночку вырастил сыновей, так ни с кем и не связав свою судьбу

Большинству кинозрителей Лиам Нисон известен как бесстрашный герой боевиков, который и дочь может вызволить из неволи, и пассажиров самолета спасти. А настоящие киноманы знают его как исполнителя роли Оскара Шиндлера. Но сегодня мы хотим поговорить не о его успешной кинокарьере, а о трагической стороне жизни актера. В 2009 году в результате несчастного случая он потерял любимую жену, ни с кем не стал больше связывать свою судьбу и посвятил себя работе и детям.

Лиам и Наташа, 2008 г.

История любви ирландского актера и английской актрисы началась, когда они вместе сыграли в постановке «Анна Кристи» на Бродвее в 1993 году. 29-летняя Наташа Ричардсон тогда была замужем за продюсером Робертом Фоксом, но уже находилась в стадии развода. Хотя в то время Лиам был известен как ловелас, его репутация не повлияла на Наташу. «Мне приятно, что женщины влюбляются в него, потому что я знаю почему», — сказала она. Ричардсон безумно влюбилась в Нисона, который тогда сам считал себя закоренелым холостяком. В одном из интервью Лиам сказал: «У меня никогда не было такой взрывоопасной химии». Уже в 1994 году они связали себя узами брака на небольшой ферме в северной части штата Нью-Йорк. «Не верится, что мне посчастливилось встретить свою вторую половинку», — говорила позднее Ричардсон.

PHOTOlink / Everett Collection / East News

Лиам и Наташа, 1993 г.

В том же году они вместе снялись в фильме «Нелл». В 1995 году у них родился сын Майкл. В следующем году на свет появился сын Дэниел.

Наташа со своими сыновьями, 2008 г.

Их отношения были замечательными, они были примером для других звездных пар. Но все разрушила ужасная трагедия, которая произошла в марте 2009 года. Ричардсон получила травму головы, катаясь на лыжах без шлема на трассе для новичков в канадском городе Квебек. Актриса поначалу не придала травме значения, так как ее особо ничего не беспокоило. «Мы с ней созвонились, и она просто сказала: „Ой, дорогой, я просто упала в снег“», — вспоминал в 2014 году Нисон. Но через несколько часов женщине резко стало плохо, она потеряла сознание и впала в кому. Ее доставили в больницу в Монреале. А Лиам, который в тот момент снимался в Торонто в фильме «Хлоя», сразу же прилетел в больницу к жене. Когда актер попал к любимой (прошло всего несколько часов после несчастного случая), врачи сообщили ему, что мозг Ричардсон уже мертв и она находится на аппарате жизнеобеспечения. Оказалось, актриса получила смертельную черепно-мозговую травму. Когда врачи показали Нисону рентгеновский снимок мозга Наташи, он все понял: «Я подошел к ней и сказал: „Дорогая, я люблю тебя, но ты уже не выкарабкаешься отсюда. Не знаю, слышишь ли ты меня, но что случилось, то случилось. И мы возвращаем тебя в Нью-Йорк. Вся твоя семья и друзья приедут“». После похорон актер сказал, что они с Наташей ранее заключили договор: если кто-то из них когда-нибудь впадет в вегетативное состояние, то другой отключит системы жизнеобеспечения. «Поэтому, когда я увидел ее, увидел все эти трубки, я сразу же вспомнил о договоре». В итоге Наташа пожертвовала три своих органа (сердце, почки и печень), так что она сохранила жизнь трем людям.

Лиам и Наташа, 2005 г.

Чтобы справиться с горем, Лиам Нисон с головой погрузился в работу (с 2009 года по сегодняшний день он успел сыграть почти в 50 фильмах), а также посвятил себя воспитанию своих сыновей. Им на момент смерти их матери было всего 12 и 13 лет. «Мне было плохо без работы. И я не хотел выглядеть погрязшим в печали и депрессии, особенно для моих парней», — заявил актер. Тем не менее Нисону сложно было принять утрату любимого человека. В одном из интервью он сказал, что даже спустя 13 лет со дня смерти Наташи он, когда слышит, как открывается входная дверь, ожидает, что это входит его жена и сейчас он услышит ее голос, а также как она бросает ключи на стол. Некоторые сцены в фильмах, в которых он снимается, напоминают ему о потере. «Это как волна. Вы просто получаете глубокое чувство нестабильности, вы будто стол с тремя ножками. Земля больше не стабильна. А потом все проходит. И возникает все реже, но иногда меня накрывает», — сказал актер.

AFP / EAST NEWS

Лиам и Наташа, 2005 г.

Нисон так скучает по Наташе, что мысли о ней не покидают его до сих пор. «Странная штука в горе — это то, что вы не можете подготовиться к этому. Вы думаете, что поплачете и успокоитесь. Но горе поражает посреди ночи. Или вот я прогуливаюсь, чувствую себя вполне довольным и счастливым. А потом вдруг бум — как будто ты только что ощутил что-то в своей груди», — делится Нисон. «Таша похоронена недалеко от нашего дома, рядом с ее бабушкой. Я хожу к Таше 1 или 2 раза в неделю. Просто поговорить. Мне нравится», — добавляет актер.

EAST NEWS

Лиам и Наташа, 2007 г.

От мыслей о погибшей жене Лиама Нисона, помимо работы, спасают его прекрасные сыновья. После смерти Наташи Ричардсон в воспитании детей принимает участие свекровь Лиама — актриса Ванесса Редгрейв. Нисон говорит, что его семья находится в надежных руках. «У меня отличная команда поддержки. И если я уезжаю по проекту, к нам переезжает моя свекровь», — сказал актер.

Ванесса Редгрейв с внуками, 2010 г.

Лиам рассказывал, что, наблюдая, как растут его сыновья, как набирают мышечную массу, как исследуют опасные пути, он часто мечтает, чтобы их мать была жива. Чтобы она разделила со своими сыновьями этот опыт. Кроме того, актер отметил, что раньше постоянно переживал, чтобы его парни не пристрастились к вредным привычкам, которые навсегда могут изменить их жизнь и семью. В то же время, как уверяет Лиам, он доверяет своим детям, потому что они умные мальчики. Актер очень гордится своими сыновьями и отмечает, что они знают, что их папа всегда будет рядом с ними, несмотря ни на что.

Лиам с сыновьями, 2011 г.

Став взрослым, старший сын Лиама Майкл с благословения своего отца взял фамилию матери, официально став Майклом Ричардсоном. Он просто хотел чувствовать свою маму рядом с собой, потому что она была фантастической женщиной. К слову, Майкл пошел по стопам своих родителей, начав карьеру в Голливуде, хотя его отец изначально был против этого.

Лиам с сыном Майклом, 2015 г.

Младший сын Лиама и Наташи Дэниел тоже пробовал себя в сфере развлечений, изучая актерское мастерство и цифровые медиа. Он несколько раз поработал за кулисами, продюсируя фильмы, но в итоге переключился на моду. В 2017 году парень запустил свою линию экологически чистой одежды Pine Outfitters.

Лиам с сыновьями Дэниелом (в центре) и Майклом (справа), 2014 г.

После смерти жены Лиам Нисон так и не нашел женщину, которую смог бы полюбить так же, как любил Наташу Ричардсон. Хотя у него и было несколько мимолетных увлечений, но они не перешли в серьезные отношения. В 2016 году Лиам поделился с фанатами сообщением, в котором вспомнил свою покойную жену. Он призвал всех дорожить своими партнерами и максимально использовать каждый день вместе. «Проводите время со своими любимыми. Потому что однажды вы оторвете взгляд от смартфона, а их больше не будет рядом. Любите каждый день так, как если бы он был последним», — написал актер.

Если вам понравилась эта статья, рекомендуем вам прочитать и эти: История любви Пирса Броснана и Кили Шэй Смит, которые и спустя 28 лет со дня встречи держатся за руки и влюбленно смотрят друг на друга

История любви Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс, развязку которой не мог предвидеть даже Джеймс Бонд

История любви Хоакина Феникса и Руни Мары, которые ведут замкнутый образ жизни, непривычный для Голливуда

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, которая была похожа на сказку. Пока судьба не поставила подножку

История любви Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика, выдержавшая даже измену, о которой судачили все вокруг