История любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской, которая затмит многие голливудские мелодрамы

Муслим Магомаев и Тамара Синявская были одной из самых ярких и обсуждаемых пар своего времени. Никакие современные Питты с Джоли тут и рядом не стояли. Он был сердцеедом и любимцем публики, его называли Орфеем и лучшим голосом Земли. А она — красавица, самородок Большого театра. Супруги были вместе 35 лет, до последних дней жизни легендарного певца. Их история любви могла бы лечь в основу голливудского байопика, столько в ней было страсти, неожиданностей и чудесных совпадений. Но пока он еще не снят, давайте вместе восхитимся историей этой красивой пары.

Они встретились, будучи взрослыми людьми и состоявшимися в профессии артистами: он 30-летний эстрадный и оперный певец, композитор, в которого были влюблены едва ли не все его современницы, а ей на год меньше, она блистательная солистка Большого театра, попавшая туда даже без профильного образования. Голосом и артистизмом Тамары восхищались оперные звезды Мария Каллас и Сергей Лемешев.

По словам певицы, их трижды представляли друг другу. Но судьбоносная встреча, которую они оба будут с трепетом вспоминать в течение всей жизни, состоялась в 1972 году на декаде русского искусства в Баку. Вот как впоследствии описывал это знакомство в своих мемуарах сам певец:

«На очередном концерте меня подозвал Роберт Рождественский и представил миловидной молодой женщине. Я назвал себя: «Муслим». Она улыбнулась: «И вы еще представляетесь? Вас ведь знает весь Союз». Муслим Магомаев

Еще до знакомства с Муслимом певица, как она впоследствии признавалась, была влюблена в его голос. А Магомаеву всегда нравилась ее скромность. В ту памятную встречу между ними явно пробежала искра. Но, как бы то ни было, тогда она не разгорелась во что-то большее. Причина в том, что певица состояла в браке с артистом балета Сергеем Бережным. Причем все участники этого любовного треугольника хорошо общались, и Муслим был частым гостем в доме супругов. И тем сильнее были мучения всех этих талантливых страстных личностей.

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В 1973–1974 годах Тамара Синявская проходила стажировку в миланском театре «Ла Скала», которую Муслим Магомаев проходил 10 годами ранее. Обнаружилось, что она поселилась именно в том номере в общежитии, где в свое время жил он. Певица сочла это совпадение знаком свыше. Во время этой командировки настойчивый мужчина не давал ей забыть про себя: Магомаев присылал своей возлюбленной роскошные букеты, часто звонил и даже исполнял песни. Одной из первых, кто услышал легендарную песню «Мелодия», была именно Тамара. Влюбленный певец записал песню и по телефону прокрутил ее девушке. И это было, пожалуй, самое романтичное признание в любви. Что оставалось Тамаре? Кажется само собой разумеющимся, что, вернувшись домой, она подала на развод с мужем.

Длительное время Муслим и Тамара жили вместе, не оформляя официально свои отношения. И расписались они 23 ноября 1974 года, только после того, как их приятель, художник Таир Салахов, сам взял их паспорта и отнес в ЗАГС. Свадьба, которую отмечали в московском ресторане «Баку», действительно «пела и плясала». Под окнами ресторана толпилось несколько сотен поклонников, Муслим велел открыть окна, чтобы устроить для них импровизированный концерт. Правда, затем ему 2 месяца пришлось лечиться от бронхита.

А второй раз они отмечали свадьбу в поезде, который следовал в Тулу. Эта поездка, говорил потом Магомаев, стала для пары символической.

«Проехались мы тогда с ветерком. Это был настоящий свадебный поезд: хороший стол, необычная, но очень милая обстановка. Так [...] мы с Тамарой и мчимся по жизни на своем поезде вот уже четверть века». Муслим Магомаев

Они выглядели как идеальная пара. Тамара стала мудрой женой, которая во всем помогала своему супругу. А он приходил на ее выступления и посылал на сцену цветы. Однажды отправил букет из 153 гвоздик, чем вызвал большой интерес со стороны зрителей и чуть не сорвал еще не завершившийся спектакль. Осветители направляли прожектор на известного всем дарителя, и зал всякий раз рукоплескал. Каждому зрителю льстило, что он стал свидетелем этой красивой истории любви. Они были идеальной парой, их отношения не стали преградой для стремительной успешной карьеры, а, напротив, помогали ее развитию. Но их счастье не было безоблачным.



Разумеется, этого харизматичного красивого мужчину никогда не обделяли своим вниманием женщины. В 19 лет он женился на своей одногруппнице по Бакинскому музыкальному училищу Офелии Велиевой.

Но понимания в этом союзе не было. Молодые жили у родителей Офелии, теща часто попрекала начинающего артиста и не верила в его талант. В браке родилась единственная наследница Магомаева — дочь Марина. И вскоре супруги, уже давно охладевшие друг к другу, расстались. Личная жизнь певца до встречи с Тамарой была насыщенной. Известно о его продолжительных отношениях с музыкальным редактором Милой Фиготиной, которую он называл своей женой. Девушка поспорила с подругой, что ей удастся очаровать самого Магомаева. В пари оговаривался срок в 10 дней, но авантюрной Миле удалось выиграть его за 4 дня. Роман, по словам девушки, продлился 15 лет, но окончился расставанием, а не походом в ЗАГС. Причиной как раз-таки стала встреча артиста с Синявской.



Но и после заключения брака обыватели приписывали артисту романы с первыми красавицами страны, например с певицей Эдитой Пьехой. Впрочем, она эти слухи всегда отрицала. И законная супруга не верила сплетням, считая, что у нее нет поводов сомневаться в верности своего мужа.

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Первые годы совместной жизни пара часто ссорилась, что неудивительно, учитывая темперамент артистов. Любопытно и даже анекдотично то, как они порой мирились. Певец вспоминал в мемуарах одну из таких сцен примирения.

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«Однажды здорово повздорили, Тамара ушла в дальнюю комнату. Я же решил помириться, вышел на балкон, перелез через перила и по карнизу 15-го этажа прошел 10 метров. Заглянул в окно и сказал жене со смехом: „Ку-ку!“ Когда Тамара увидела меня, она в ужасе села прямо на пол». Муслим Магомаев

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Они были вместе до последнего дня. В конце жизни исполнитель оставил сцену. Они любили вместе бывать на даче, в свободное время Магомаев сочинял музыку, писал картины и делал скульптуры. Когда у Муслима усугубились проблемы с сердцем и сосудами, Тамара оставила Большой театр. Она стала педагогом, чтобы заботиться о супруге. Муслима Магомаева не стало в 2008 году в возрасте 66 лет. Он скончался от ишемической болезни сердца. Его любимая по-прежнему хранит память о нем и часто мысленно обращается к нему.

Как вы считаете, публичность мешает счастливым семейным отношениям?

Фото на превью East News