Из домохозяйки в модель: Кэролайн Лабушер доказывает, что жизнь после 50 только начинается

Некоторые уверены: для того чтобы не прятать седину, требуется огромное мужество и уверенность в себе. Однако есть женщины, которые доказывают, что седые волосы — это скорее красивый аксессуар, придающий безукоризненный шарм любой женщине. И сегодняшняя героиня может подтвердить это на собственном примере.

Кэролайн Лабушер не была по-настоящему счастлива

Кэролайн Лабушер родилась в Лондоне. В детстве ее бросил отец, из-за чего у девушки появилась неуверенность в себе. Мать 2 детей до 30 лет не осознавала свою цену и привлекательность. Она боролась с признаками старения, крася волосы, которые уже начали седеть.

В одном интервью Лабушер размышляла: «Я особо не смотрела в зеркало. Не думаю, что когда-либо чувствовала себя красивой, даже в день своей свадьбы. В молодости, если я видела, что меня кто-то фотографирует, я всегда отворачивалась. Я никогда не чувствовала себя настолько красивой, как сейчас».

Ее планы на жизнь были вполне приземленными. Как она сказала в своем интервью: «Мне не нравилась школа, и в 16 лет я ее бросила. Я прошла кулинарный курс в школе Le Cordon Bleu и курс по пошиву одежды. У меня не было никаких карьерных планов, я просто хотела путешествовать, выйти замуж и завести семью».

Один случай буквально полностью изменил жизнь женщины

Казалось, что отсутствие надежды и уверенности в себе будут преследовать Лабушер всю жизнь, но внезапно женщина получила шанс взглянуть на себя другими глазами.

В ноябре 2017 года ее дочь Амелия, которая работала моделью, сказала, что ее босс ищет модель с седыми волосами. «Я не была моделью, но я была седой», — вспоминает Лабушер.

Теперь, спустя годы после этого счастливого случая, фотографии Лабушер публикуют в британском Vogue.

Седые волосы стали ее роскошным аксессуаром

Когда Лабушер было 40, она считала свою внешность обычной и всячески пыталась бороться со старением. Женщина красила седые волосы, пользовалась разрекламированными антивозрастными кремами, делала процедуры по уходу за лицом, вкалывала ботокс и филлеры.

Но в 2017 году, после того как она ухватилась за возможность стать моделью, Кэролайн наконец приняла себя. Она сказала: «Я так не хотела выглядеть старой. Но сейчас я гораздо увереннее и храбрее, чем в свои 20–30 лет. Я хожу на мероприятия одна и почти на все говорю „да“».

Она добавила: «Я думаю, что мужчины по-прежнему предпочитают женщин помоложе. Я привлекаю внимание, и в большинстве своем оно положительное, но не называйте меня старой». В другом интервью Лабушер описала свою естественную красоту так: «Я считаю, что с возрастом стала выглядеть лучше. По какой-то причине седина придает мне уверенности».

Сейчас Лабушер наслаждается жизнью и дает женщинам действенные советы

В своей биографии в социальных сетях Лабушер написала: «Я всегда боялась показать себя настоящую, и в 58 лет у меня наконец-то получилось». Она гордится седыми волосам и не устает удивлять людей своей внешностью на фотографиях для известных журналов. Она и ее муж Дэвид вместе пережили много трудностей, но сейчас они живут в Дубае и в полной мере наслаждаются жизнью. Модель живет настоящим моментом и не строит грандиозных планов на будущее.

Лабушер подчеркивает, что важно найти действительно хорошего косметолога и использовать средства, содержащие ретинол. Она против постоянного ношения декоративной косметики и считает, что ежедневный макияж — настоящий враг молодости. Кэролайн редко прикасается к своей коже и не ест много сахара. Помимо этого, она настоятельно рекомендует всем женщинам вести активный образ жизни и любить себя.