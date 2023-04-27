Как 57-летняя модель борется с хейтерами, которые считают, что женщине ее возраста неприлично так выглядеть

Паулину Поризкову, бывшую супермодель, начал обсуждать весь интернет после того, как она опубликовала в социальных сетях несколько фотографий в бикини. Несмотря на то что Поризкова в свои 57 лет выглядит cногсшибательно и уверенно, хейтеров уже было не остановить. Некоторые даже называли ее «отчаявшейся бабушкой». Но ответ модели не заставил себя долго ждать.

Паулина стала моделью в юном возрасте

ASSOCIATED PRESS / East News

Паулина Поризкова родилась в 1965 году и начала карьеру модели в возрасте 15 лет. Уже тогда девушка украшала обложки многочисленных престижных журналов. Кроме того, Поризкова снялась в нескольких фильмах, телешоу и музыкальных клипах. В последние годы модель пишет откровенные и проницательные посты на самые разные темы — от стандартов красоты до горя и утрат.

Модель была замужем за Риком Окасеком, лидером культовой рок-группы The Cars, в течение 28 лет. В интервью Поризкова поделилась, что в их отношениях были свои взлеты и падения и что они отдалились друг от друга за несколько месяцев до его кончины в 2019 году. Она рассказала о проблемах в отношениях: «Я просто начала замечать, что мы все меньше и меньше делимся чем-то друг с другом, меньше общаемся. Мне казалось, я перестала его привлекать». Тогда модель не чувствовала себя уверенной: «Мне было около 50 лет, и, наверное, я подумала, что не нравлюсь ему, потому что становлюсь старше». Несмотря на все трудности, модель по-прежнему рассказывает об их любви и тесной связи с большой нежностью.

Модель не стесняется высказываться о тех, кто ее осуждает

В возрасте 57 лет Поризкова бросила вызов общественным нормам и продолжает работать моделью и публиковать свои фотографии в бикини в социальных сетях: «Мне 57 лет, и, похоже, общество считает, что, когда тебе за 40, тебе уже нельзя носить бикини». Поризкова также высказалась по поводу негативных комментариев, например, о том, что она «отчаявшаяся бабушка» или «слишком стара, чтобы щеголять в бикини».

Поризкова хочет, чтобы женщины не стеснялись того, что становятся старше

Модель выступает за естественное старение. Она рассказала о своем решении не ложиться под нож и не вкалывать ботокс: «Не хочу ничего менять. Хочу стареть естественно». Поризкова с благодарностью принимает все изменения в своем теле: «Мое лицо — это роман о моей жизни. Сейчас, в 57 лет, я вижу, будто вся история о моем путешествии написана на моем лице».