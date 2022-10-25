Как Дженнифер Энистон удается выглядеть молодо и чему мы можем у нее научиться

С 1990-х годов Дженнифер Энистон остается иконой красоты и законодательницей моды для миллионов людей. Когда «Друзья» вышли на экраны, вероятно, многие хотели такую же прическу, как у Рэйчел. Прошло почти 2 десятилетия с тех пор, как персонаж актрисы появлялся в последнем эпизоде сериала, но Энистон умудряется сохранять свою красоту, и кажется, что она вообще не стареет.

Красота идет изнутри

Энистон считает, что прежде всего нужно навести порядок в своей голове. «Для того чтобы почувствовать себя лучше, нужно много работать», — однажды поделилась Энистон. «Каждый день нужно следовать определенному плану. Например, сразу после пробуждения я делаю дыхательные упражнения, настраиваюсь на день, без телефона». Правильное утро должно иметь правильное продолжение, поэтому после упражнений актриса медитирует. Медитация и отдых от социальных сетей помогают Энистон сохранять спокойствие в течение всего дня.

Она следит за питанием

Энистон убеждена: все, что происходит в организме человека, влияет на его общее состояние. «Наука развивается, и мы узнаем то, о чем поколение наших родителей и поколение их родителей не знали», — поделилась она. «Теперь мы понимаем, что все, что мы вкладываем в свое тело, отражается на нашей внешности. Мы все больше осознаем эту закономерность». При этом актриса придерживается здорового питания и включает в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами. Утром натощак она всегда выпивает стакан теплой воды с лимоном. «А потом я пью молочный коктейль или ем авокадо с яйцами. Безумно нравится это сочетание!» — призналась Энистон.

Актриса всегда поддерживает водный баланс в организме

Правильное питание — это, конечно, хорошо, но не нужно забывать, что помимо этого организму еще нужна и вода. «Для того чтобы выглядеть хорошо, нужно хорошо высыпаться и пить много воды», — поделилась актриса. Звезду «Друзей» удивляет, что так много людей не придерживается этого простого правила. «Я всегда злюсь на свою подругу Кортни Кокс, потому что при каждой встрече она говорит, что сегодня воду не пила вообще, а я такая: „Ты что, с ума сошла? Вода — это все“», — рассказала Энистон.

Дженнифер занимается спортом

Энистон регулярно тренируется и считает, что для поддержания здоровья нужно постоянно пробовать что-то новое. Вот почему она не придерживается какого-то определенного вида спорта, а скорее совмещает активности (такие как йога, бокс и кардиотренировки), которые ей нравятся. «После хорошей тренировки я чувствую себя по-настоящему красивой», — сказала она. «У меня есть велотренажер, эллиптический тренажер и беговая дорожка, и я занимаюсь кардио не менее 20 минут в день». «Эндорфины повышаются, а кровь кипит. Я забочусь о единственном теле, которое у меня есть», — поделилась Энистон.

Актриса выработала простую схему ухода за кожей

White Label / East News

Энистон считает, что больше не значит лучше. Уход за кожей актрисы очень прост. «Мыло и вода, все. Мне хватает этого с головой», — говорит актриса. «Я умываюсь быстро и не трачу на это много времени. Мне кажется, что чем проще, тем лучше (для меня)». Тем не менее звезда «Друзей» никогда не выходит на улицу без солнцезащитного крема. «Очень жалею, что раньше часто загорала без солнцезащитного крема», — поделилась Энистон.

Какие привычки Дженнифер Энистон вы хотели бы включить в свою рутину?