Как Хью Джекман и его жена не позволили 13-летней разнице в возрасте повлиять на их выбор

Чаще всего мы не сразу находим человека, с которым захотим провести всю оставшуюся жизнь. Другим улыбается удача, и они встречают свою любовь так, будто сама судьба свела их вместе. Хью Джекман входит в число тех самых счастливчиков, ведь он встретил свою женщину в самый обычный день. И, хотя Деборра-Ли родилась на 13 лет раньше актера, эта разница в возрасте не стала для влюбленных препятствием.

В 1995 году Хью Джекман сыграл главную роль в сериале «Коррелли» — одном из своих первых проектов после того, как он окончил Западноавстралийскую академию исполнительских искусств. Для него эта постановка была билетом к славе, и совсем скоро жизнь актера должна была измениться навсегда.

Именно на съемочной площадке Джекман познакомился с Деборрой-Ли Фернесс — актрисой, режиссером и продюсером, — у которой за плечами было уже 2 десятилетия опыта работы в индустрии. Актер вспоминает тот день так, как будто это было вчера: «Меня забирали на машине, а Деб сидела на переднем сиденье. Я никогда не забуду этот момент. Она отстегнула ремень, повернулась, протянула мне руку, сняла солнцезащитные очки и сказала: „Привет, я Деборра-Ли Фернесс. Приятно познакомиться“. Я помню, как подумал: „А мне нравится эта девушка“».

Хотя Джекман прекрасно понимал, что именно чувствует к Фернесс, он не был уверен, стоит ли приглашать ее на свидание или признаваться в своих чувствах. Ведь они были коллегами. Это воспоминание также четко запечатлелось в его сознании.

«Мы с Деб уже были лучшими друзьями, и я понял, что влюбился в нее. Так делать нельзя. Это непрофессионально», — поделился актер. Из-за этого Джекман решил перестать общаться с актрисой.

Шли дни, и Джекман понял, что игнорировать свою коллегу было не лучшим решением, поэтому он решил немного изменить стратегию. Хью пригласил ее на ужин к себе домой вместе с 20 другими людьми. В ту ночь произошло то, чего актер никак не ожидал. «Она сказала: „Я заметила, что ты не разговаривал со мной целую неделю. Что происходит?“ Я сказал: „Ты мне нравишься. Но это пройдет, извини“. Она говорит: „Да? Ты мне тоже нравишься“. Я и подумать не мог, что она ответит мне взаимностью», — вспоминал актер. Но она ответила. Ведь девушка отказалась от свидания с Миком Джаггером, чтобы пойти на этот ужин, а это о чем-то да говорит!

В последующие недели пара пыталась сохранить свои отношения в секрете, но все усилия были напрасны. Химия между ними была настолько очевидной, что команда все поняла.

Фернесс сомневалась, стоит ли начинать отношения с коллегой, да еще и младше нее. Она даже ушла от Джекмана, но его обаяние заставило ее передумать. В конце концов они остались вместе.

Через 4 месяца после знакомства Джекман сделал Фернесс предложение с кольцом собственного дизайна. Актриса вспоминает: «Он очень переживал, потому что ничего не знал о драгоценностях и бриллиантах. Он просто пришел к ювелиру и сказал: „Я не знаю, что именно нужно, поэтому я расскажу вам немного о Деб“. Бедный ювелир сидел там 1,5 часа и слушал бесконечные рассказы обо мне».

Всего через 11 месяцев после знакомства Фернесс и Джекман связали себя узами брака в штате Виктория, Австралия. Джекман отвечал также за дизайн колец, которыми они должны были обменяться на церемонии.

Можно было бы подумать, что их жизнь будет полна только счастливых моментов. Но не все было так просто.

Когда они поженились, Фернесс было за 40, поэтому пара почти сразу начала пытаться завести ребенка. Их попытки всегда оканчивались неудачей. Джекман поделился: «Мы пытались, но у нас ничего не получалось, было трудно. Я никогда не забуду момент, когда у Фернесс случился выкидыш... Я рад, что могу выговориться. Трудные времена пройдут».

После многочисленных попыток Джекман и Фернесс решили стать родителями другим путем. В 2000 году пара усыновила ребенка. Нового члена семьи они назвали Оскар Максимилиан.

По словам самой актрисы, они оба находились в палате, где рожала биологическая мать Оскара. Джекман даже перерезал пуповину, и ребенка положили прямо актрисе на руки.

5 лет спустя семья удочерила девочку, которую назвали Ава Элиот. Актер заявил, что считает их не приемными, а своими и делает все возможное, чтобы его дети думали так же. В конце концов, несмотря на неудачи, Джекман и Фернесс завели семью, о которой всегда мечтали.

Эти двое всегда пытаются показать, как сильно они любят друг друга. Например, в 2016 году пара бросила все и сбежала на неделю на Карибы, чтобы заново провести свой медовый месяц. 2 года спустя они решили сделать то же самое, но на этот раз отправились на Капри, в Италию. В 2021 году влюбленные отпраздновали серебряную свадьбу, и Джекман поделился своим счастьем в социальных сетях.

«Мне так легко с тобой, Деб. Почти с того момента, как мы встретились, я знал, что мы будем вместе. За эти 25 лет наша любовь стала только сильнее. Я бесконечно благодарен за то, что разделяю с тобой жизнь и семью. А ведь это только начало, Деб, я люблю тебя всем своим сердцем!»

В этом году Джекман и Фернесс отпраздновали 26-ю годовщину брака, и, кажется, с течением времени их чувства друг к другу стали только сильнее. На протяжении этих десятилетий, проведенных вместе, уважение, восхищение и взаимное доверие значили гораздо больше, чем разница в возрасте в 13 лет. Их история только доказывает, что для настоящей любви возраст — это не более чем цифра в паспорте.