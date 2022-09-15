Как поступок Роберта Де Ниро стал началом крепкой дружбы с Мерил Стрип

Когда мы вспоминаем великих звезд большого экрана, Роберт Де Ниро — один из первых, кто приходит на ум. Актер играл разных персонажей, которые в итоге стали культовыми, и покорил наши сердца своей невероятной игрой. Мерил Стрип не понаслышке знает, что Де Ниро может очаровать не только своей харизмой, но и открытой душой и большим сердцем.

Мы в ADME хотим рассказать вам о карьере Роберта Де Ниро и о том, какой поступок актера никогда не забудет Мерил Стрип.

От неизвестного актера до голливудской звезды

ASSOCIATED PRESS / East News , Jen Lowery / Broadimage / East News

Роберт Де Ниро родился в Нью-Йорке в 1943 году. Его родители были художниками, так что можно сказать, что творчество у их сына в крови. Он изучал актерское мастерство в консерватории, но в возрасте 16 лет решил бросить учебу. В то время он получал незначительные роли в фильмах, всегда изображая жестоких или антагонистичных персонажей. Его талант был неоспорим. Наконец он получил работу у режиссера Мартина Скорсезе в фильме «Злые улицы». Эта роль была очень важна для карьеры актера. Благодаря ей он произвел впечатление на режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, который и предложил ему сняться в «Крестном отце — 2». За эту роль Роберт Де Ниро получил свой первый «Оскар».

Харизма актера

Несмотря на впечатляющую карьеру и большую популярность, Де Ниро все еще остается простым человеком, которым и был до своей известности. Актер часто говорит о том, что не нужно принимать как должное возможности, которые дает нам жизнь: «Слава ведь очень мимолетна, нужно не забывать об этом», — сказал он в интервью. «Незаменимых нет. Поэтому следует относиться к своему успеху с умом. Извлекайте из него максимум пользы, делайте свою работу и радуйтесь, что получили такую возможность». Его личность очаровала многих голливудских звезд. Вспомните Аль Пачино, чья карьера развивалась параллельно с карьерой Де Ниро, или же Робина Уильямса: между ними завязалась долгая дружба после того, как во время съемок Робин случайно ударил актера по носу. Но больше всего фанаты восхищаются его дружбой с Мерил Стрип.

Как доброта Де Ниро произвела впечатление на Мерил Стрип

Мерил раньше играла второстепенные роли и в то время встречалась с Джоном Казале. Казале был великим актером, которого мы помним по фильму «Крестный отец». Но у влюбленных были финансовые проблемы. Ситуация усугубилась, когда Джону диагностировали рак, и пара не смогла покрыть медицинские расходы. В то время актеры получили возможность поработать в фильме «Охотник на оленей», в котором снимался и Де Ниро. К сожалению, вскоре студия узнала о болезни Казале и отказалась его застраховать. Де Ниро предложил покрыть страховку и пригрозил, что откажется от съемок, если Джона выгонят. Он настоял на том, чтобы сцены с Казале снимали в первую очередь, поскольку это позволило бы актеру уехать лечиться. «Ему было хуже, чем мы думали, но мне хотелось, чтобы он был в фильме», — поделился Де Ниро.

Великая дружба, которая родилась после этого случая

Этот поступок тронул сердце актрисы. На протяжении своей карьеры друзья снялись в 3 фильмах, и все это время они поддерживали друг друга. В своей речи, прежде чем вручить Стрип награду, Де Ниро даже сказал: «Кажется, у нее нет недостатков. И я говорю это с величайшей любовью к тебе, Мерил. Я тебя очень люблю».

А как вы подружились со своим лучшим другом?