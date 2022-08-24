Создать семью и завести ребенка — это решение, которое люди принимают с особой любовью. На протяжении всей беременности тело женщины меняется, и не для каждой эти изменения пройдут незаметно. А состояние, в котором находится тело после родов, — следствие долгого и порой тяжелого процесса, о котором следует поговорить.

Мы в ADME хотим дать вам полезные советы о том, как вернуть тело в форму после беременности. Мы поможем вам позаботиться о себе и, самое главное, научиться принимать себя любой.

1. Ставьте реалистичные цели и прислушивайтесь к своему организму

Первый шаг — прислушаться к своему телу и принять новую версию себя. Трансформация приходит изнутри, и прежде чем вы начнете думать о физическом здоровье, мы рекомендуем для начала преобразовать свой разум с помощью позитивного мышления. Модель Эшли Грэм поделилась своими мыслями об этапе после рождения ребенка. Она честно рассказала о своей беременности: как о хорошем, так и не очень. Ее забота о себе помогает нам понять, что наши тела прекрасны в своей истинной форме и мы должны принимать себя в новом образе на каждом этапе жизни.

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Прежде чем начинать процесс восстановления, важно поставить перед собой реальные цели. Некоторые женщины могут вернуться в форму за 12 недель, а другим может потребоваться от 16 до 20 недель. Не торопитесь, не нагружайте себя сразу после рождения ребенка. В первые несколько недель после родов не выполняйте физические упражнения, предварительно не посоветовавшись со своим врачом.

2. Ходите пешком

D. Cooper/Broadimage/East News

Начинайте восстановление буквально с нескольких шагов. Ходьба — один из самых эффективных способов улучшить форму после родов, так как в этот период кровь и жидкости скапливаются в нижней части ног. Регулярные прогулки улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и помогают сжигать калории.

310pix.com/East News

Составьте свой график прогулок, разбив его на более мелкие подходы. Вам нужно ходить в общей сложности 20 минут в день, минимум 4 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку. Вы можете распределить прогулки так: 2 подхода по 10 минут

3 подхода по 7 минут

1 подход общей продолжительностью 20 минут

3. В первые недели работайте над мышцами кора

Попробуйте выполнять упражнения Кегеля, чтобы тренировать мышцы кора, а не пресс, особенно в первые несколько недель после родов. Они помогут улучшить состояние живота и избавиться от болей в спине. Упражнения Кегеля включают в себя сокращение и расслабление мышц тазового дна. Расслабьте тело, затем втяните мышцы тазового дна и удерживайте их около 5 секунд, а затем расслабьтесь.

Далее добавьте дыхательные упражнения. Глубоко вдохните, надувая живот, и расслабьте тазовое дно. Затем выдохните, втягивая пупок и поднимая тазовое дно.

4. Не забывайте о витаминах

Питательные вещества являются неотъемлемой частью восстановления после беременности. Витамины, кстати, полезны не только для вас, если вы кормите грудью. Прием добавок железа и витамина С обычно рекомендуется всем женщинам в послеродовой период. Конечно, вам нужно проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо витамины.

5. Используйте кремы с ретиноидами

После родов всегда видны изменения кожи, особенно в области живота, где обычно появляются растяжки, а иногда и темно-фиолетовые или розовые линии. Если вы хотите свести к минимуму эти изменения, используйте кремы с ретиноидами, поскольку они являются производными витамина А.

6. Начните постепенно вводить тренировки

Через 6 недель после родов можно постепенно добавлять другие виды упражнений, только при условии, что ваш врач скажет вам, что ваше тело восстанавливается должным образом. Но не ожидайте, что ВИИТ (высокоинтенсивный интервальный тренинг) сразу же приведет вас в форму. Лучше начинать с чего-то легкого, постепенно повышая нагрузку.

7. Занимайтесь йогой

Для того чтобы привести тело в форму, попробуйте включить в свое расписание йогу. Занятия помогут вам чувствовать себя более расслабленно и повысят вашу выносливость. Практика йоги может улучшить равновесие и координацию и отлично подходит для снятия стресса.

8. Начните ходить в бассейн

Плавание может помочь вам улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снять тонус в мышцах, а также благоприятно влиять на состояние суставов. Настоятельно рекомендуется сочетать плавание с другими физическими упражнениями, которые также улучшают прочность костей (например, плавание и йога).

9. Соблюдайте диету

Важным шагом в восстановлении тела после беременности является диета. Вам нужно потреблять достаточное количество калорий в день, и, что более важно, эти калории должны быть богаты питательными веществами. Включите в свой рацион фрукты, овощи, белок и омега-3 жирные кислоты. Не стесняйтесь обратиться к диетологу, чтобы подобрать диету с учетом ваших потребностей.

Не забывайте, что все тела разные. Некоторым из нас может потребоваться больше времени для восстановления. Просто наслаждайтесь процессом, заботьтесь о себе и принимайте каждое изменение в своем теле.

Знаете ли вы какие-нибудь советы о том, как вернуться в форму после беременности? Поделитесь с нами в комментариях!

Фото на превью face to face/FaceToFace/REPORTER/East News