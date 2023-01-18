Как выбирать и носить бижутерию, чтобы она выглядела солидно, а не напоминала детские безделушки

Стремясь выглядеть сногсшибательно, женщины часто приобретают украшения. При этом многие из нас предпочитают не дорогую ювелирную продукцию с драгоценными металлами и камнями, а бижутерию. Такие изделия далеко не всегда украшают образ. Но, к счастью, есть немало хитростей, которые помогут подобрать качественные и элегантные украшения. Разбираемся, как правильно выбирать и носить бижутерию, чтобы покорять окружающих.

Приобретать бижутерию из нержавеющих металлов

Изделия из недрагоценных металлов легко ржавеют. Чтобы этого не произошло, стоит обращать внимание на тип металла, из которого изготовлено украшение. Лучше всего приобретать бижутерию из нержавеющей стали. Хром в составе предотвращает разрушение этого металла. И даже потускнеть он может только в очень суровых условиях. Устойчивыми к ржавчине также являются алюминий и медь. Однако в случае с последней стоит быть аккуратнее. Со временем на меди образуется налет, который оставляет на коже неэстетичные зеленые следы.

Носить вычурные кольца с камнями лучше по особым поводам

Кольца странной, непонятной формы эксперты не рекомендуют носить. По их словам, можно экспериментировать с так называемыми коктейльными кольцами. Это массивное украшение с композицией из ярких камней, где один камень обязательно должен быть большим. Но такие изделия не рассчитаны на каждый день. Их обычно надевают на торжественные мероприятия. На повседневной основе можно носить простые кольца без камней или с небольшими камушками.

Не сочетать камни разных цветов

Разные цвета камней в одном украшении смотрятся не очень элегантно. Также не стоит надевать одновременно несколько изделий со вставками, отличающимися по оттенку. Эксперты рекомендуют придерживаться правила «один яркий цвет».

Покупать бижутерию в проверенных компаниях

Даже Коко Шанель не чуралась бижутерии и вводила ее в свои коллекции. Поэтому носить такие изделия можно и нужно. Только стоит тщательно подойти к выбору украшений. Специалисты не советуют покупать товар в сомнительных магазинах, на рынках или в ларьках. Поищите мастеров или бренды, которые производят действительно качественную бижутерию. Для этого можно почитать обзоры в интернете, а по возможности пообщаться с клиентами.

Сочетать деревянные украшения с подходящей одеждой

Чтобы бижутерия с деревянными элементами не выбивалась из образа, а дополняла его, стоит подбирать разные типы изделий под тот или иной стиль одежды. Например, с офисным, классическим и любым другим спокойным ансамблем будут хорошо смотреться украшения простых геометрических форм, а не бижутерия красочных цветов или с узорами. Такие изделия больше подойдут под соответствующую одежду — яркую и с орнаментом.

Надевать только одно броское украшение

Если хочется сделать акцент на эффектном украшении, стоит надевать только одно такое изделие. Например, одно кольцо с большим камнем будет смотреться элегантнее, чем несколько. Также такое кольцо можно сочетать с несколькими минималистичными.

Подарить детские украшения дочери

Яркие украшения с бабочками, зверюшками, единорогами и прочими милыми созданиями придают образу инфантильности. Стоит выбирать бижутерию более утонченного дизайна. Кстати, привычные для многих украшения с камнями или узорами в виде сердец эксперты тоже не рекомендуют носить.

Отложить украшения с разноцветными подвесками на дальнюю полку

Когда-то была в моде яркая бижутерия с пластиковыми элементами самых разных цветов. Сейчас эксперты рекомендуют избегать таких украшений, так как они простят образ. Стоит отдавать предпочтение бижутерии из металлов, похожих на драгоценные.

Следить, чтобы украшения не тускнели

Бижутерия будет выглядеть совсем не эстетично, если будет иметь небрежный вид. Такие украшения, конечно, сложнее очищать, чем дорогую ювелирную продукцию, потому что они боятся воды. Но все же бижутерию можно почистить подручными средствами. Например, с помощью зубной пасты, лимонного сока, уксуса или детского шампуня. Потускнение украшений можно и предотвратить. Попробуйте нанести на новую бижутерию прозрачный лак. Также, если пользуетесь парфюмом, распыляйте его за некоторое время до того, как надеваете украшения.

Носить громоздкие ожерелья с осторожностью

Массивное ожерелье кажется эффектным дополнением к минималистичному образу. На самом деле такое украшение утяжеляет его. Вместо ожерелья стилисты рекомендуют выбрать что-то более изящное, например подвеску или чокер.

Присмотреться к серьгам-кольцам

Серьги-кольца довольно простые, но при этом мгновенно освежают и придают изысканности. Можно носить как просто металлическое изделие, так и украшение со стразами. Смело надевайте кольца, например, вместо сережек в виде бабочек, которые простят образ.

Отдавать предпочтение минималистичным украшениям

Эксперты утверждают, что элегантность украшения — в его простоте. К тому же минимализм сейчас на пике популярности. Минималистичное изделие, как правило, имеет только один цвет: под золото или серебро. Можно также обратить внимание на украшения из черных металлов (на фото ниже). Камни обычно отсутствуют в таких изделиях.

Примеры минималистичных украшений — простые серьги-гвоздики, кольцо из нержавеющей стали без дополнительных элементов или с небольшим узором, браслет в виде цепочки и т. д. Последний можно, например, носить вместо украшения со множеством элементов разных цветов и форм.