«Моя мама зарабатывала $ 1 в день»: Дженнифер Гарнер рассказала, почему семья для нее дороже любых денег

Фанатам обладательницы «Золотого глобуса» нравится, что актриса открыто говорит о своем прошлом и о своей семье. И хотя Дженнифер Гарнер достаточно быстро оказалась на вершине голливудского Олимпа, ее маме повезло меньше. Но несмотря на обстоятельства, семья Гарнер все равно показывала стойкость и силу духа.

Актриса рассказывает о том, как ее мать справлялась с бедностью

Дженнифер Гарнер недавно поделилась вдохновляющей историей ее матери. Мама актрисы выросла на ферме, и, несмотря на то, что она была очень бедной, она сохранила изящество и достоинство.

Как вспоминает Дженнифер: «Она говорила: „Я никогда не стыдилась того, что росла в бедности. Скорее, я поражаюсь тому, с каким изяществом и достоинством держались мои родители на протяжении всего моего детства“».

Мама Дженнифер зарабатывала $1 в день

Дженнифер также рассказала о том, как ее матери удавалось экономить деньги: «Моя мама получала $ 1 в день за то, что сидела с детьми соседки. Семья моей мамы была бедной — я уверена, что она дорожила этими деньгами. Именно тогда мама увидела у соседки старые журналы „Life“. Они и определили ее будущее. Увидев красивые фотографии далеких мест, она захотела выбраться отсюда и увидеть все своими глазами».

Родители актрисы осуществили мечту всей своей жизни — побывали во всех 50 штатах и на всех 7 континентах.

Гарнер вспомнила разговор с матерью, когда она переехала в Нью-Йорк после колледжа: «Дженнифер, ты даже не представляешь, как сложно мне было покинуть ферму. Все остальное в жизни, по сравнению с этим, — просто ничто».

Дженнифер очень благодарна родителям за свое детство

Гарнер с любовью вспоминала о своем детстве. По словам актрисы, ей было сложно расти в месте, где уровень здравоохранения, образования и возможности продвижения по карьерной лестнице и оставляли желать лучшего. Несмотря на эти трудности, Гарнер подчеркнула важность ценностей, которые привили ей окружающие ее люди.

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Актриса гордится, что выросла в месте, где люди вокруг заботились не только о себе, но и друг о друге.

Гарнер растрогалась, когда поздравляла отца с днем рождения

Актриса также рассказала о ранних годах жизни своего отца и о том, как в возрасте 11 лет ему пришлось стать хозяином в доме, заботиться о своей семье и работать на нескольких работах. Несмотря на трудности, отец Дженнифер упорно шел вперед благодаря помощи добрых людей из местной церкви, которые поддерживали его в любых начинаниях.

Эти же люди помогли ему стать фермером, чем он очень гордится. Дженнифер и сестры высоко отзываются о своей матери, но также с гордостью назвают себя папиными дочками. Отец всегда решает проблемы семьи, дарит самые крепкие в мире объятия, а еще стал для внуков самым лучшим дедушкой.