Мы решили посмотреть, как выглядели 16 пар звезд из разных эпох в свои 20. Разница очевидна
Для некоторых людей селебрити являются неким эталоном красоты, но время не стоит на месте, и на смену любимым кумирам приходят другие. Если сравнить фотографии звезд из разных поколений, то складывается впечатление, что раньше знаменитости выглядели как-то серьезнее и словно чуточку старше. Возможно, дело в качестве снимка или же всему виной одежда и прическа, а может быть, это просто наше воображение.
Аврил Лавин и Билли Айлиш
Вайнона Райдер и Мэйси Уильямс
Клэр Дэйнс и Зендея
Хилари Дафф и Маккензи Фой
Линдси Лохан и Сэди Синк
Том Круз и Том Холланд
Софи Лорен и Анджелина Джоли
Джордж Майкл и Джастин Бибер
Джулия Робертс и Кайя Гербер
Элисон Ханниган и Кая Скоделарио
Наталия Орейро и Зои Дойч
Джейсон Патрик и Генри Кавилл
Эмили де Рэвин и Бонни Райт
Алиса Милано и Аня Тейлор-Джой
Роберт Дауни — младший и Шайа Лабаф
Мэрилин Монро и Пэрис Хилтон
А как вы считаете, почему предыдущее поколение звезд выглядит немного старше?
AdMe/Культура/Мы решили посмотреть, как выглядели 16 пар звезд из разных эпох в свои 20. Разница очевидна
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