Мы решили посмотреть, как выглядели 16 пар звезд из разных эпох в свои 20. Разница очевидна

Для некоторых людей селебрити являются неким эталоном красоты, но время не стоит на месте, и на смену любимым кумирам приходят другие. Если сравнить фотографии звезд из разных поколений, то складывается впечатление, что раньше знаменитости выглядели как-то серьезнее и словно чуточку старше. Возможно, дело в качестве снимка или же всему виной одежда и прическа, а может быть, это просто наше воображение.