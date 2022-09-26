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Мы решили посмотреть, как выглядели 16 пар звезд из разных эпох в свои 20. Разница очевидна

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Для некоторых людей селебрити являются неким эталоном красоты, но время не стоит на месте, и на смену любимым кумирам приходят другие. Если сравнить фотографии звезд из разных поколений, то складывается впечатление, что раньше знаменитости выглядели как-то серьезнее и словно чуточку старше. Возможно, дело в качестве снимка или же всему виной одежда и прическа, а может быть, это просто наше воображение.

Аврил Лавин и Билли Айлиш

East News, Invision / Invision / East News

Вайнона Райдер и Мэйси Уильямс

© Dracula / Columbia Pictures and co-producers, Joel Ryan / Invision / AP / East News

Клэр Дэйнс и Зендея

East News, PacificCoastNews / East News

Хилари Дафф и Маккензи Фой

Rob Rich / Everett Collection / Ev / East News

Линдси Лохан и Сэди Синк

EVERETT COLLECTION / East News, The Canadian Press / Associated Press / East News

Том Круз и Том Холланд

Софи Лорен и Анджелина Джоли

Джордж Майкл и Джастин Бибер

Ron Wolfson / Rock Negatives / MediaPunch via www.imago-images.d / East News, Arnold Jerocki / News Pictures / East News

Джулия Робертс и Кайя Гербер

East News, Invision / Invision / East News

Элисон Ханниган и Кая Скоделарио

Наталия Орейро и Зои Дойч

© Ricos y famosos / Telearte, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Джейсон Патрик и Генри Кавилл

Эмили де Рэвин и Бонни Райт

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Phil Loftus / Capital Pictures / East News

Алиса Милано и Аня Тейлор-Джой

Роберт Дауни — младший и Шайа Лабаф

© Weird Science / Universal Pictures, EVERETT COLLECTION / East News

Мэрилин Монро и Пэрис Хилтон

А как вы считаете, почему предыдущее поколение звезд выглядит немного старше?

Фото на превью L'oro di Napoli / Carlo Ponti Cinematografica and co-producers, Mojave Moon / Trimark Pictures and co-producers
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AdMe/Культура/Мы решили посмотреть, как выглядели 16 пар звезд из разных эпох в свои 20. Разница очевидна
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